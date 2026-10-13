¿La “maldición” de casarse?: siete parejas famosas que se separaron poco después de pasar por el altar

La historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega parecía atravesar uno de sus mejores momentos. Después de seis años juntos, cuatro de convivencia y una relación que había comenzado durante la pandemia, la conductora y el músico decidieron casarse. El 15 de septiembre pasado dieron el “sí, quiero” en el Registro Civil de San Isidro y celebraron con sus seres queridos. Sin embargo, apenas 27 días después, Prandi anunció su separación. “Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, expresó en sus redes sociales, sin revelar los motivos de la ruptura.

El inesperado final volvió a poner el foco sobre otras parejas del espectáculo argentino que también tuvieron matrimonios breves. Algunas habían compartido más de una década de relación antes de pasar por el altar; otras decidieron casarse después de apenas unos meses de noviazgo. Estas son siete parejas famosas que pasaron por el altar y terminaron separándose, en algunos casos en medio de escándalos mediáticos y en otros de manera mucho más discreta.

Nicolás Cabré y Eugenia Tobal: menos de ocho meses de matrimonio

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, un amor que no tuvo un buen final Archivo

Nicolás Cabré y Eugenia Tobal se conocían desde las grabaciones de Ilusiones, pero el romance nació cuando volvieron a encontrarse en Los únicos, en 2011. Después de cuatro meses de noviazgo, se casaron el 20 de mayo en el Registro Civil de Núñez y celebraron con 160 invitados en Pilar. “Nos casamos porque nos queremos”, había asegurado la actriz antes de la boda.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, a menos de ocho meses del casamiento, ya atravesaban una crisis que terminó en separación. La pareja había sufrido la dolorosa pérdida de un embarazo y la ruptura estuvo rodeada de versiones de infidelidad que involucraron a Eugenia “China” Suárez, también integrante del elenco de Los únicos. Tiempo después, Cabré comenzó una relación con la actriz, con quien tuvo a su hija Rufina.

Nicolás Vázquez y Mercedes Funes: seis años de noviazgo y un matrimonio fugaz

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez dieron el sí en 2006

Nicolás Vázquez y Mercedes Funes se conocieron en 2000, cuando compartieron elenco en la telenovela Calientes. El vínculo pasó de la ficción a la vida real y, después de seis años de noviazgo, decidieron casarse por iglesia en 2006. Sin embargo, en abril de 2007, menos de un año después de la boda, la pareja se separó. Meses más tarde, el actor comenzó una relación con Gimena Accardi, a quien había conocido trabajando en Casi ángeles.

La ruptura tuvo una fuerte repercusión mediática. En mayo de 2021, durante su participación en PH: Podemos Hablar, Funes recordó lo difícil que había sido atravesar aquel divorcio bajo la mirada pública. “La pasé mal. Tuve un divorcio mediático hace muchos años”, reconoció. También contó que los fotógrafos llegaron a seguirla durante sus actividades cotidianas. “El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar”, admitió. En mayo pasado, aseguró que ya no mantenía contacto con su exmarido, aunque aclaró que no existía una mala relación entre ellos.

Sebastián Ortega y Guillermina Valdés: más de una década juntos antes de casarse

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega se conocieron en 1998 y estuvieron juntos hasta 2010 archivo

Sebastián Ortega y Guillermina Valdés se conocieron en una fiesta durante el verano de 1998 en Punta del Este. Él estaba de vacaciones y ella trabajaba como modelo. El romance avanzó rápidamente, comenzaron a convivir y formaron una familia con sus tres hijos: Dante, Paloma y Helena. Recién en septiembre de 2009, después de 11 años de relación, decidieron casarse en una ceremonia muy particular: no hubo familiares presentes, sino únicamente dos amigos como testigos.

Sebastían Ortega y Guillermina Valdés (Fuente: Archivo - La Nación)

Tampoco hubo vestido de novia tradicional. Al día siguiente organizaron una celebración en su casa, donde Guillermina lució un mono multicolor diseñado por Benito Fernández. Evangelina Salazar, la madre del productor, fue una de las grandes ausentes. “Fue emocionante, una boda como habíamos soñado”, contó entonces la modelo. Sin embargo, en 2010 atravesaron una separación y, después de distintas idas y vueltas, la relación llegó definitivamente a su fin en 2011. El matrimonio había durado alrededor de dos años, mucho menos que la historia de amor que lo precedió.

Años más tarde, Valdés reconocería en una entrevista con LA NACION que el casamiento nunca había sido una necesidad personal: “Con Sebastián me casé trece años después, nunca fue un tema de realización de la pareja”.

Nicole Neumann y Nacho Herrero: una boda de ensueño que terminó nueve meses después

Nicole Neumann se casó, a sus 24 años, con el ex Jugate Conmigo Nacho Herrero

La relación entre Nicole Neumann y Nacho Herrero, exintegrante de Jugate conmigo, comenzó en medio de una polémica. Durante el verano de 2004, ambos fueron fotografiados juntos en las playas de Cabo Polonio, Uruguay, cuando la modelo acababa de terminar su relación con el empresario Matías Liberman. El romance avanzó rápidamente y, en diciembre de ese año, se casaron por civil en Los Cardales. El 20 de marzo de 2005 celebraron una ceremonia religiosa en la estancia La Candelaria, en Lobos, con unos 130 invitados. Nicole llegó en un carruaje y Herrero sorprendió a los presentes al interpretar varias canciones dedicadas a su flamante esposa.

Sin embargo, nueve meses después de aquella celebración, la pareja ya atravesaba una crisis y había dejado de convivir. “Con Nacho ya no vivimos juntos”, reconoció entonces la modelo, aunque inicialmente no descartó una reconciliación. La ruptura terminó siendo definitiva. Años después, Herrero reflexionó sobre aquel matrimonio: “Me embarqué en un proyecto de vida en el que yo no contaba”. También reconoció que había llegado a sentir que se estaba perdiendo a sí mismo dentro de la relación.

Jorge Lanata y Silvina Chediek: se casaron a los siete meses de conocerse

Jorge Lanata Rodrigo Nespolo

Jorge Lanata y Silvina Chediek comenzaron su relación en 1990 y, apenas siete meses después de conocerse, decidieron casarse en Nueva York. El matrimonio, sin embargo, duró solamente cinco meses, según contó la propia conductora en una entrevista con LA NACION. “Hay gente que estira vínculos que ya saben que no van a andar y se quedan juntos un par de años, eso da menos para hablar a los demás; en este caso fueron cinco meses”, recordó. Lejos de guardar resentimiento, aseguró que con el paso del tiempo podía recordar aquella historia con una sonrisa.

El periodista también se refirió a aquella decisión en una entrevista con este diario. Cuando le preguntaron por qué se había casado tan rápidamente, respondió: “Porque era linda, estábamos en Nueva York, tenía ojos celestes, conocía el nombre del mozo del Plaza, me parecía sofisticada, estaba en la televisión... Y me enamoré”. Sobre el final de la relación, fue contundente: “La quería, pero no teníamos nada que ver”. Dos años después de la separación volvieron a encontrarse para realizar los trámites del divorcio y, según contó Chediek, terminaron riéndose juntos.

Matías Alé y María del Mar Cuello Molar: separados a los tres meses

María del Mar habló sobre su relación con la madre de Matías Alé Archivo

Matías Alé y María del Mar Cuello Molar se conocieron en 2014, durante un festejo de cumpleaños de Sabrina Ravelli, quien por entonces era pareja del actor. Meses después, Alé y la joven cordobesa comenzaron su noviazgo y rápidamente decidieron dar el siguiente paso. El 1° de octubre de 2015 se casaron por civil en el barrio porteño de Belgrano, en una ceremonia íntima que tomó por sorpresa a buena parte del ambiente artístico. Al salir del Registro Civil, el actor expresó su felicidad y anunció que tenían previsto celebrar una boda religiosa en diciembre.

Pero poco más de un mes después, Alé atravesó un grave episodio de salud mental que requirió su internación y alteró los planes de la pareja. En enero de 2016, a tres meses del casamiento, ambos decidieron separarse. “Yo necesitaba estar con mi familia y él tiene que solucionar sus temas. Lo extraño, pero necesitábamos esta distancia”, explicó entonces Cuello Molar a Intrusos.

Mientras el actor continuaba su recuperación en Buenos Aires, María del Mar viajó a Villa Carlos Paz y comenzaron a trascender tensiones entre las familias. Finalmente, en marzo de ese año, a cinco meses de la boda, acordaron divorciarse. El abogado del actor aclaró entonces que la decisión había sido conjunta y no un pedido unilateral.

Pampita y Martín Barrantes: del casamiento al escándalo judicial

Pampita y Martín Barrantes, un matrimonio que terminó en escándalo y denuncias

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Barrantes se conocieron en 2000, cuando fueron presentados por Iván de Pineda. Primero construyeron una amistad y, casi un año después, comenzaron un romance durante un viaje a Inglaterra. El 30 de octubre de 2002 se casaron en una celebración que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. Sin embargo, hacia mediados de 2004 el matrimonio ya atravesaba una profunda crisis, que derivó en varios intentos de reconciliación hasta que, en julio de 2005, anunciaron oficialmente su separación.

El final de la relación estuvo lejos de ser discreto. La ruptura derivó en un prolongado conflicto judicial por adulterio, después de que la modelo comenzara una relación con Benjamín Vicuña mientras todavía no se había concretado legalmente su divorcio. Años después, Pampita dio su versión: “Me separé, conocí a otra persona, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía el divorcio no había salido en ese momento porque había que esperar un tiempo”.

El proceso judicial terminó con un fallo favorable a Barrantes, aunque la conductora siempre sostuvo que su matrimonio ya había terminado cuando inició su historia de amor con el actor chileno.