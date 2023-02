Superbowl: de Alicia Silverstone, en Ni idea al regreso de Walter White y Jesse Pinkman

escuchar

El próximo domingo, el mundo del deporte tiene una cita muy importante. Se trata del Super Bowl, la esperada final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), en donde se define quién será el campeón de la temporada. Esta vez, el cruce es entre los Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs, en una velada en la que ambos equipos lo darán todo para quedarse con el codiciado título.

Como es habitual, el evento convoca no solo a los aficionados a ese deporte, sino también a quienes esperan el imponente show de medio tiempo, el estreno de avances de películas, o las publicidades protagonizadas por renombradas estrellas. Y en las últimas horas aparecieron algunos de esos spots, que cuentan con Alicia Silverstone, Sylvester Stallone, Bryan Cranston, Will Ferrell y Aaron Paul entre otros. A continuación, algunos de los comerciales más importantes que se verán durante la velada del domingo.

Alicia Silverstone vuelve a ser Cher en Ni idea

A mediados de los años noventa, Alicia Silverstone era una de las caras más populares de Hollywood y Ni idea la convirtió en una referente para el público adolescente de la época. En la piel de Cher, la actriz compuso a un personaje frívolo pero encantador, superficial pero con una ternura con la que resultaba fácil empatizar. A más de 20 años de ese clásico de finales de siglo XX, Silverstone vuelve a interpretar a Cher, un momento de enorme melancolía para los seguidores de ese film de culto.

El regreso de Breaking Bad

Una de las duplas más importantes de la televisión de los últimos años fue la de Jesse Pinkman y Walter White, los protagonistas de Breaking Bad. Y ambos personajes regresan una vez más, en el marco del comercial de unos snacks. Bryan Cranston y Aaron Paul se enfundaron nuevamente en sus icónicos roles para una publicidad en la que se suben a esa casa rodante que funcionaba como cocina. Un dato no menor es que Vince Gilligan, el creador de esa ficción, fue el encargado de dirigir este comercial.

Sylvester Stallone y un ambicioso cruce

Una publicidad de apenas un minuto alcanza para que Stallone haga un guiño a su película Riesgo total. En el spot, Sylvester publicita su nueva serie, Tulsa King, junto no solo a sus hijas, sino también a otros títulos de la señal streaming en la que trabaja como Beavis and Butt Head, Star Trek, e incluso Dora la exploradora. Un ambicioso cross over de esos que solo pueden surgir en el Super Bowl.

Will Ferrell, Netflix y General Motors

Una importante asociación se revela en este adelanto del spot, que une a Netflix con General Motors. En la previa de quince segundos de esta publicidad, que será más extensa, el comediante Will Ferrell le pide indicaciones a un zombi. Claro que como es de esperar, él mismo se da cuenta de lo peligrosa que puede resultar esa situación.

Melissa McCarthy canta y baila

La comediante Melissa McCarthy se anima al musical y protagoniza un comercial de un sitio de reservas hoteleras, en donde canta y baila al ritmo de una pegadiza melodía.

Los Teller, al ritmo de la cerveza light

El matrimonio integrado por el actor Miles Teller y la modelo Keleigh Teller se divierten al ritmo de un baile improvisado.

LA NACION