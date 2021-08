De Anne Hathaway a Ed Sheeran, quiénes son los celestinos de algunas de las parejas más buscadas de Hollywood

¿Quién no ha tenido una cita a ciegas en su vida? Los famosos no son la excepción y, aunque pareciera que no lo necesitan, también han recurrido a la ayuda de sus amigos o, mejor dicho, han “caído en la trampa” de sus amigos a la hora de enamorarse y conocer a alguien especial. Cómplices, compinches y celestinos: desde Anne Hathaway hasta Ed Sheeran, ellos son los artífices de las parejas más buscadas de Hollywood.

Emily Blunt y John Krasinski, unidos por Anne Hathaway

Anne Hathaway y Emily Blunt, en El diablo se viste a la moda Fox Pictures

La pareja de Emily Blunt y John Krasinski es obra de Anne Hathaway, compañera de la actriz en El diablo se viste a la moda. La morocha pensó que eran el uno para el otro y organizó un encuentro en un restaurante. “No estaba buscando una relación, pero la conocí y estaba nerviosísimo, en plan ‘oh, no, voy a enamorarme de ella’. En cuanto le di la mano para presentarme le dije: ‘me gustás’”, reveló el actor de The Office en el programa de Ellen DeGeneres. Luego de una propuesta de matrimonio “con flautas tocando de fondo, mariposas y ángeles”, los enamorados se casaron en la casa de George Clooney en el Lago de Como, en Italia. Al día de hoy, son padres de dos hijos y comparten el trabajo, ya que son los creadores de películas como Un lugar en silencio.

Emily Blunt y John Krasinski AFP

Ed Sheeran: el “responsable” de la unión entre Courteney Cox y Johnny McDaid

Courteney Cox junto a su gran amigo Ed Sheeran. Todd Williamson - Getty Images North America

Ed Sheeran y Courteney Cox son más que amigos, son casi hermanos. De hecho, hace poco los vimos juntos recreando la rutina de baile de Mónica y Ross en Friends, serie de la cual la actriz fue protagonista. Inseparables, el cantante tuvo mucho que ver en el presente sentimental de Cox, ya que fue él quien le presentó a su actual pareja, Johnny McDaid. El músico reconoció que, con la excusa de que tenían que componer un tema, llevó a su amigo y guitarrista de Snow Patrol a la casa de la intérprete y ahí nació el amor . “Sólo son dos personas que se enamoraron y espero que sean realmente felices”, confesó en Daily Mail quitándose mérito como celestino. Por su parte, la morocha asegura que siempre le estará agradecida por haberle presentado al hombre de su vida.

Courteney Cox está en pareja con el músico Johnny McDaid AFP

Nicole Richie le “entregó” su cuñado a Cameron Diaz

Nicole Richie le presentó su cuñado a Cameron Diaz AP

La actriz Nicole Richie fue la encargada de unir a esta pareja. Según cuentan los propios protagonistas, Cameron Diaz invitó a su amiga y a su marido Joel Madden (hermano de Benjamin Madden), a cenar a su casa, y éstos vieron la oportunidad de llevar al rockero. “¿Cómo es que no sabía de él antes? Nunca habíamos estado en el mismo círculo”, expresó la actriz en una entrevista con E! News. Por su parte, Richie se adjudica todos los créditos: “Voy a asumir la responsabilidad de todo (…) Apruebo cualquier cosa que haga feliz a Benji. Soy una cuñada devota. Estoy feliz y quiero que todos estén rodeados de amor” , señaló advirtiendo que siempre supo que serían una gran pareja. La jugada le salió perfecta. Tras conocerse, la química fue mutua y, en enero de 2015, Diaz y Madden dieron el sí en una ceremonia íntima en su casa. “Nada importa ahora que tengo a mi esposo. Nadie se compara [a él]. (…). Nos casamos en nuestra sala de estar frente a nuestros amigos. Tuvimos una pequeña fiesta en nuestro patio trasero en la cancha de tenis”, señaló, quien el año pasado se convirtió en mamá por primera vez.

Emilio Estefan: el celestino de Thalía y Tommy Mottola

En 1999, Emilio Estefan -reconocido productor y marido de Gloria Estefan- fue quien presentó a Thalía y Tommy Mottola en una cena pactada. A pesar de la notable diferencia de edad, la estrella mexicana y el entonces presidente de Sony Music se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común y el flechazo fue inmediato. “Me lo presentó Emilio Estefan en una cena. Yo estaba grabando en México y fui a Miami un fin de semana a una reunión de amigos. Allí lo conocí y quedamos impresionados”, recordó la artista sobre su primer encuentro con quien luego se convertiría en su esposo. Un año después, la pareja se casó en una boda de ensueño en la catedral de San Patricio, en Nueva York. Hoy, 21 años después, esta dupla sigue acaparando la atención de los medios y se consolida como una de las más estables de la industria.

La cantante está casada con el empresario musical desde hace 21 años Archivo

Taylor Swift y Calvin Harris, presentados por Ellie Goulding

Ellie Goulding fue la encargada de presentar a Taylor Swift y Calvin Harris

Si bien ya no están juntos, la historia de amor entre Taylor Swift y Calvin Harris comenzó como un cuento de hadas, gracias a Ellie Goulding. La cantante y compositora inglesa reconoció haberlos presentado en 2015: “Yo hice de casamentera, es verdad. Calvin es un gran amigo y es tan fantástico, y Taylor es una persona tan cool, que amo. Pensé: ‘Los dos son asombrosos y los dos son muy altos, serían brillantes juntos”, confesó, entre risas. Si bien se dice que congeniaron súper bien de entrada, lo cierto es que sólo estuvieron 15 meses juntos. Y aunque las primeras informaciones apuntaban a que había sido Harris el que habría puesto punto final a la relación, parece que en realidad fue decisión de la dueña de hits como “Shake It Off” ante la negativa del DJ a comprometerse y formar una familia.

Taylor Swift y Calvin Harris, mirando un show Twitter

Jesse Tyler Ferguson: el casamentero de Sofía Vergara y Joe Manganiello

La pareja de Sofía Vergara y Joe Manganiello también tiene un “culpable”. Jesse Tyler Ferguson -compañero de la actriz y modelo en Modern Family- los presentó en una fiesta del programa, a la que Manganiello asistió como invitado. Al verla, el actor quedo boquiabierto: “Ella llevaba un vestido que le quedaba genial y no podía dejar de mirarla” confesó tiempo después en un programa de radio. Sin embargo, no estaba en sus planes acercarse, ya que la colombiana estaba comprometida con el empresario Nick Loeb. Al parecer, eso no le importó a Jesse Tyler Ferguson quien le dejó saber al galán que su compañera de elenco quería hablar con él, ya que era una gran admiradora de su trabajo. También fue el encargado de intercambiar los teléfonos para acelerar las cosas. “Admitiré que los ayudé. Estábamos en una fiesta y los presenté, y cuando Sofía rompió con su prometido, Joe me llamó y me dijo: ‘Necesito su número’. La llamé a ella y le dije: ‘¿Puedo darle a Joe tu número?’ Hice el intercambio y él se hizo cargo desde allí”, reveló quien interpreta a Mitchell en la serie de ABC. Parece que funcionó porque Vergara dejó a su pareja y, tras un año de noviazgo, se casó con el intérprete de True Blood en una gran ceremonia en Palm Beach.

Joe Manganiello y Sofía Vergara en la fiesta de Vanity Fair AP

Maggie Gyllenhaal: la celestina de Kirsten Dunst y Jake Gyllenhaal

Maggie, la casamentera AFP

En 2002, Kirsten Dunst trabajó junto a la actriz Maggie Gyllenhaal en La sonrisa de Mona Lisa. Pegaron tanta buena onda que no sólo se hicieron muy amigas sino que Maggie se esmeró para que la rubia forme parte del clan familiar y le presentó a su hermano Jake Gyllenhaal. Dunst, que por ese entonces tenía 21 años, comenzó una tórrida relación con el galán y para septiembre de ese año ya formaban parte de las portadas de las revistas más importantes de Hollywood. Si bien parecían ser la pareja ideal, en julio de 2004 los actores anunciaron su separación “amigable”. Al parecer, fue la familia de la protagonista de Las vírgenes suicidas quien no estaba a favor de este vínculo, ya que consideraban a Gyllenhaal como “un snob, muy metido en Hollywood”.

Maggie Gyllenhaal juntó a su hermano Jake con Kirsten Dunst Mark J. Terrill - AP