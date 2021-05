Friends: Courteney Cox y Ed Sheeran recrean la rutina de baile de Monica y Ross

Como si los años noventa nunca hubieran pasado, el fanatismo por Friends está en su punto más alto de nuevo. Después del estreno del especial Friends: The Reunion que se verá oficialmente en la Argentina a partir del 29 de junio cuando esté disponible la plataforma de streaming HBO Max, el público parece no cansarse de revisar y disfrutar cada detalle de la sitcom emitida entre 1994 y 2004. Pero lo cierto es que no solo fueron los espectadores los que se entusiasmaron con la nostalgia.

Durante el fin de semana Courteney Cox compartió a través de Instagram la recreación de uno de los momentos más icónicos de su personaje, Monica Geller, y su hermano Ross: la rutina de baile creada por ellos que llegó a la TV. Aunque esta vez en el papel de Ross en lugar de David Schwimmer apareció el músico británico Ed Sheeran.

Amigos desde hace años -de hecho Sheeran fue quien le presentó a Cox a su novio Johnny McDaid en 2013-, en el video se ve cómo la nueva pareja de baile logra una versión bastante ajustada de la coreografía del episodio “The One with the Routine”, en el que los hermanos por fin pudieron darle uso a la rutina que habían creado en la secundaria cuando logran formar parte de un programa televisivo para recibir el año nuevo.

La coreografía original de Monica y Ross

“Solo una coreografía con un amigo...”, escribió Cox al compartir el video en el que se la ve junto al músico siguiendo los pasos con bastante precisión hasta que llega el final en el que se supone que ella salte a los brazos de su compañero de baile para cerrar el número con elegancia. Pero en realidad esta vez ambos quedan tirados en el piso entre risas. “Tuvimos nuestra propia reunión este fin de semana”, comentó Sheeran en su propio perfil de Instagram y agregó el hashtag “#obviouslybetterthanross” (obviamente mejor que Ross) a su mensaje.