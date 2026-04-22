El impactante look total black y de minifalda de Antonela Roccuzzo que marcó tendencia

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención y reafirmó su lugar como una de las figuras argentinas más influyentes en el mundo de la moda y las tendencias. Con cada aparición logra imponer estilo de manera natural, algo que también se refleja en su cuenta de Instagram, donde millones de seguidores siguen de cerca su día a día y cada uno de sus looks. En las últimas horas, sorprendió al mostrarse con un outfit total black por las calles de Nueva York, una elección elegante que no pasó desapercibida y rápidamente se llevó todas las miradas.

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia con su estilismo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La esposa de Lionel Messi lució un look total black que combinó elegancia y simpleza en partes iguales. Apostó por un vestido corto, ajustado al cuerpo, con mangas cortas que le aportaron un detalle distintivo y sofisticado. La prenda resaltó su silueta y se complementó con medias negras translúcidas y stilettos en punta del mismo tono, logrando una estética sorprendente.

El look total black que eligió para su última aparición (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En cuanto a los accesorios y el estilismo, sumó una mini bag negra y algunas joyas sutiles que elevaron el conjunto sin recargarlo. Además, llevó el cabello recogido con raya al medio, lo que dejó el rostro despejado y aportó un aire prolijo, mientras que el maquillaje se mantuvo en tonos neutros, acompañando la armonía del outfit y reforzando ese estilo que la caracteriza.

Con su look revolucionó las redes (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Como era de esperarse, su estilismo no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con una catarata de elogios en la sección de comentarios. Entre mensajes de admiración y halagos, muchos destacaron su elegancia y su capacidad para imponer tendencia con cada aparición, reafirmando el impacto que genera cada una de sus publicaciones en redes sociales.