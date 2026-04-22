El impactante look total black y de minifalda de Antonela Roccuzzo que marcó tendencia
A través de sus redes sociales, la esposa de Lionel Messi compartió detalles de su outfit y causó furor
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Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención y reafirmó su lugar como una de las figuras argentinas más influyentes en el mundo de la moda y las tendencias. Con cada aparición logra imponer estilo de manera natural, algo que también se refleja en su cuenta de Instagram, donde millones de seguidores siguen de cerca su día a día y cada uno de sus looks. En las últimas horas, sorprendió al mostrarse con un outfit total black por las calles de Nueva York, una elección elegante que no pasó desapercibida y rápidamente se llevó todas las miradas.
La esposa de Lionel Messi lució un look total black que combinó elegancia y simpleza en partes iguales. Apostó por un vestido corto, ajustado al cuerpo, con mangas cortas que le aportaron un detalle distintivo y sofisticado. La prenda resaltó su silueta y se complementó con medias negras translúcidas y stilettos en punta del mismo tono, logrando una estética sorprendente.
En cuanto a los accesorios y el estilismo, sumó una mini bag negra y algunas joyas sutiles que elevaron el conjunto sin recargarlo. Además, llevó el cabello recogido con raya al medio, lo que dejó el rostro despejado y aportó un aire prolijo, mientras que el maquillaje se mantuvo en tonos neutros, acompañando la armonía del outfit y reforzando ese estilo que la caracteriza.
Como era de esperarse, su estilismo no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con una catarata de elogios en la sección de comentarios. Entre mensajes de admiración y halagos, muchos destacaron su elegancia y su capacidad para imponer tendencia con cada aparición, reafirmando el impacto que genera cada una de sus publicaciones en redes sociales.
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