En fotos: los dos looks espectaculares con los que Margot Robbie coronó su regreso a las alfombras rojas

La actriz acaparó todas las miradas en Londres, en la presentación de la película El gran viaje de tu vida, que la tiene como protagonista junto a Colin Farrell

La reaparición de Margot Robbie en las alfombras rojas después de haberse convertido en madre, dejó a todos perplejos. La actriz, que se encuentra promocionando su nuevo film, El gran viaje de tu vida, en distintas ciudades del mundo, eligió para cada ocasión distintos atuendos que fueron elogiados por las publicaciones especializadas en moda más importantes
Este jueves, la actriz se presentó en Londres con un conjunto de Thierry Mugler, de la colección Otoño 1998, compuesto por un corpiño de cuero satinado color marfil y una falda con abertura en tono rubor
Para la presentación, que se llevó a cabo de día, la actriz completó su outfit con un tapado al tono, también de Mugler, y zapatos Louboutins puntiagudos
Como en cada una de las ciudades en las que se presentó la película, Robbie se mostró muy cariñosa con su protagonista, el irlandés Colin Farrell
Horas después, en el preestreno del film en la capital inglesa, Robbie acaparó todas las miradas con un vestido Armani Privé confeccionada en tul bordado con cristales Swarovski y pedrería
De esta manera, la protagonista de Barbie le rindió homenaje al reconocido diseñador, fallecido el 4 de septiembre de 2025, en Milán, a los 91 años
El diseñador italiano fue uno de los favoritos de la actriz italiana. En la última temporada de premios, de hecho, la actriz se lució con un vestido inspirado en la Barbie Superstar de 1977, también de Armani Privé
Según la sinopsis oficial, la película de romance y fantasía dirigida por Kogonada, es una historia imaginativa sobre dos desconocidos que se encuentran circunstancialmente
La película marca el regreso de Robbie a la actuación luego de la exitosa Barbie, de 2023. En los últimos años, ella se dedicó a la producción de films como Saltburn, de Emerald Fennell, My Old Ass, de Megan Park, y el thriller Borderline, de Jimmy Warden
Próximamente, Robbie volverá a trabajar junto a Fennell en una nueva adaptación de Cumbres Borrascosas
Robbie protagoniza esta nueva versión del clásico de Emily Brontë junto a Jacob Elordi. El film se estrenará en los cines del mundo durante la semana de San Valentín del año próximo, pero esta semana Warner Bros. dio a conocer un primer tráiler y pronto despertó polémica
En esta oportunidad, Robbie, de 35 años, interpreta a Catherine, mientras que Elordi, de 28, da vida a Heathcliff. La película seguirá la apasionada y prohibida relación entre ellos; sin embargo, en el tráiler se puede notar que esta nueva versión presenta un tono mucho más erótico que la novela original, algo que algunos consideran inexacto y hasta irrespetuoso con el texto
