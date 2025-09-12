En fotos: los dos looks espectaculares con los que Margot Robbie coronó su regreso a las alfombras rojas

En esta oportunidad, Robbie, de 35 años, interpreta a Catherine, mientras que Elordi, de 28, da vida a Heathcliff. La película seguirá la apasionada y prohibida relación entre ellos; sin embargo, en el tráiler se puede notar que esta nueva versión presenta un tono mucho más erótico que la novela original, algo que algunos consideran inexacto y hasta irrespetuoso con el texto

