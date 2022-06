De Jennifer Lopez a Paris Hilton, los mejores looks de los MTV Movie & TV Awards

Este domingo a la noche, las estrellas del cine y la televisión se reunieron en Santa Mónica, Los Ángeles, para celebrar una nueva entrega de los MTV Movie and TV Awards. La cita fue en el Barker Hangar de ese famoso distrito, en donde se desplegó una gran alfombra roja por la que desfilaron las celebridades luciendo sus mejores galas.

La elegida para conducir la entrega de premios fue Vanessa Hudgens, quien deslumbró con un vestido azul de la diseñadora Vera Wang. Jennifer Lopez, Chris Evans, Rebel Wilson, Sydney Sweeney, Olivia Rodrigo, Paris Hilton, Snoop Dog y Jack Black fueron algunos de los artistas que acapararon todas las miradas (y los aplausos)

Vanessa Hudgens fue la presentadora de los premios MTV Movie & TV 2022 MICHAEL TRAN - AFP

Entre los grandes ganadores de la noche estuvieron Zendaya y Tom Holland, quienes se llevaron premios gracias a sus papeles en Euphoria y Spider-Man: No Way Home, respectivamente.

La película del Hombre araña también se llevó el premio a mejor largometraje, mientras que Scarlett Johansson fue reconocida como mejor heroína por su papel en Viuda Negra y Daniel Radcliffe como mejor villano por su actuación en La ciudad perdida.

Chris Evans durante la entrega de los premios MTV Movie & TV 2022 Chris Pizzello - Invision

Paris Hilton desfiló por la alfombra roja con su mamá, Kathy Hilton MICHAEL TRAN - AFP

Jack Black se llevó a casa el premio al genio de la comedia, mientras que Jennifer López recibió un reconocimiento a su carrera con el premio “Generation Award”, dedicado a artistas cuyas contribuciones a los espectáculos las convirtieron en personas célebres. La artista también se llevó uno de los grandes premios en la competencia por la canción “On My Way”, de la comedia romántica Marry Me , en la que sobresalen las actuaciones de López con Maluma y Owen Wilson.

Snoop Dogg asiste a la entrega de los premios MTV Movie & TV 2022 RICH POLK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney, de Euphoria, durante la entrega de los premios en Los Ángeles AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Quiero agradecer la forma en que me mentí a mi misma, porque ahí supe que tenía que crecer. Quiero agradecer a la decepción y al fracaso por enseñarme a ser fuerte (...) Quiero dar las gracias a todas las personas que me dijeron en la cara que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacerlo sin ustedes. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fans. Ustedes son la razón por la que estoy aquí y los amo ”, expresó JLo en un conmovedor discurso en el que también le agradeció a sus hijos y a su pareja, Ben Affleck.

El diseñador Jeremy Scott y la socialité Nicole Richie unieron todo su glam para presentar uno de los premios de la noche MICHAEL TRAN - AFP

Olivia Rodrigo en la alfombra roja de los premios MTV Movie & TV Awards 2022 Amy Sussman - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jack Black fue otro de los grandes ganadores de la velada KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La actriz Lisa Rinna y un monocromático look en la alfombra roja de los premios que la cadena MTV entrega a la producción audiovisual del último año Amy Sussman - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El reconocido DJ Diplo brindó uno de los shows de la noche Richard Shotwell - Invision

Symone, la ganadora del concurso RuPaul's Drag Race del año pasado, también dijo presente Amy Sussman - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vanessa Hudgens, una presentadora y cantante muy carismática MICHAEL TRAN - AFP

Tyler Stanaland, ex surfer y actual pareja de Brittany Snow, con look canchero Amy Sussman - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La cantante Sofia Carson y un conjunto "alado" Amy Sussman - GETTY IMAGES NORTH AMERICA