Katy Perry: el matrimonio que terminó por mensaje de texto, el hombre que compartió con Taylor Swift y su amor de película

¡Katy Perry está en Argentina! La artista pop aterrizó en nuestro país en el marco de su gira The Lifetimes Tour para dar dos shows en el Movistar Arena, este martes 9 y miércoles 10 de septiembre. Mientras que en el plano profesional la intérprete de “Firework” está viviendo un gran momento (sacó un disco y volvió a los escenarios tras siete años de pausa), en el plano personal acaba de separarse de Orlando Bloom, su prometido y compañero desde 2016.

A juzgar por la letra de sus canciones, no es la primera vez que la compositora atraviesa un desamor. Antes de conocer al padre de su hija, Perry protagonizó varios romances que acapararon los principales titulares en Hollywood. Y no es para menos. Su primer novio murió trágicamente, su casamiento con Russell Brand duró apenas 14 meses y el pedido de divorcio llegó por mensaje de texto. Además, tuvo una relación con John Mayer, el ex de su amiga Taylor Swift, y protagonizó rumores de affaire con Robert Pattinson.

De la pérdida de su primer novio a su debut en el desamor

El primero en la lista de Katy Perry fue Johnny Lewis. Mientras que ella estaba dando sus primeros pasos como cantante, él era la estrella principal del programa de televisión Sons of Anarchy. Si bien salieron sólo un año -de 2005 a 2006- la intérprete de “Roar” guarda cierta nostalgia por esta relación. Es que, unos años después de su ruptura, el actor falleció tras caerse de la terraza de su departamento. Según Billboard, las canciones “The One That Got Away” y “Teenage Dream” están inspiradas en su muerte, la cual fue devastadora para Perry.

Travie McCoy fue el hombre que sacó a Katy de la tristeza. El vocalista de Gym Class Heroes y la estrella pop comenzaron a salir en 2007, justo cuando ella empezaba a triunfar en la industria gracias a One of the Boys, álbum que incluye éxitos como “Hot N Cold” y “I Kissed a Girl”. Sin embargo, las exigencias de sus respectivas carreras y los problemas personales del músico hicieron que la relación no se extienda más allá de 2008. Dicen que ella se enteró que su romance tenía fecha de vencimiento por un posteo que hizo él en sus redes sociales. El tema “Circle The Drain” fue su forma de hacer catarsis ante este desamor.

El matrimonio que terminó por mensaje de texto

Uno de los capítulos más controversiales de su vida amorosa fue su matrimonio con el actor y comediante británico Russell Brand. La pareja se conoció en 2008 en el rodaje de la película Misión Rockstar y enseguida se fueron a vivir juntos. El matrimonio se concretó en octubre de 2010 en la India. Sin embargo, duró apenas 14 meses.

Katy Perry y Russell Brand a los besos en la alfombra roja de los Grammy. La cantante y el actor estuvieron 14 meses casados hasta que él la dejó por mensaje de texto Reuters

Lo que más llamó la atención fue la forma en la que terminó: el actor le solicitó el divorcio en Año Nuevo y a través de un mensaje de texto. “Digamos que no he sabido nada de él desde que me envió un mensaje diciendo que se divorciaba de mí, el 31 de diciembre de 2011″, le confesó la cantante, que por ese entonces tenía el pelo de color rosa, a Vogue. Tras recibir el mensaje, Perry recuerda que tuvo que subir al escenario para dar un concierto en el marco de su gira California Dreams Tour.

Años después, la artista confesó que fue un golpe devastador que marcó su vida personal y artística. De hecho, en su documental Part of Me dio algunos indicios de lo que motivó la abrupta ruptura. “Cuando lo conocí, pensé que era mi par, pero después me di cuenta de que a los hombres fuertes no les gustan las mujeres que son fuertes también, no pueden lidiar con la equidad, y eso me lastimó mucho porque después pasó a ejercer un control sobre mí”, manifestó la compositora de “By the Grace of God”, una de las canciones que escribió tras este fracaso amoroso. En 2023, en medio de las denuncias de violación, agresión sexual y maltrato emocional que cuatro mujeres hicieron contra Brand, estas declaraciones cobraron un significado especial.

Por su parte, el actor de Cómo sobrevivir a mi ex reconoció que fue una situación que no supo manejar y que, por ese entonces, su vida era un gran caos. “Ella es una persona increíble. Fue algo increíble vivir por un momento en ese aspecto de la fama tipo ciclón (…) Aparte de mis sentimientos por Katy, es un momento que recuerdo como un poco caótico para mí… estaba un poco desconectado”, confesó hace dos años atrás en un episodio de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge.

El hombre que “compartió” con Taylor Swift

John Mayer y Katy Perry fueron pareja de 2012 a 2015. Antes, el músico había salido con Taylor Swift ALBERTO E. RODRIGUEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después de su sorpresivo divorcio, a Katy se la vinculó con el músico Robert Ackroyd y con el modelo Baptiste Giabiconi. Sin embargo, ella nunca oficializó a ninguno y continuamente se refería a ellos como “amigos”. A quien sí blanqueó fue a su colega John Mayer, quién tiempo antes había sido novio de su amiga Taylor Swift.

Fue entre 2012 y 2015 que Perry y el guitarrista vivieron un romance tan apasionado y mediático como intermitente. Juntos lanzaron la canción “Who You Love”, la cual demuestra lo fascinados que estaban. “Por primera vez en mi vida, no siento que estoy en una relación pública. No estoy tan expuesto, pero sé que es pública, es difícil de explicar”, dijo Mayer durante una entrevista televisiva mientras dejaba entrever sus ganas de casarse con la intérprete de “Teenage Dream”. De hecho, se dice que la pareja tenía planes de compromiso antes de separarse.

Después de varias rupturas y reconciliaciones, el noviazgo terminó de manera definitiva. Mientras que algunos señalaban a las diferencias de carácter y de estilos de vida como los motivos de esta decisión, el entorno de la artista confesaba que ella ya no confiaba en su hombre. “La última vez que se separaron, John acabó precipitando la reconciliación a través de un montón de promesas y compromisos que, con el paso de los meses, ni siquiera se ha molestado en cumplir. Le aseguró que se convertiría en su gran prioridad pero, a medida que ha pasado el tiempo, John ha demostrado que Katy siempre estará en un segundo plano para él”, le reveló por ese entonces una fuente al portal Hollywood Life.

A pesar de que en su momento no terminaron de la mejor manera, el año pasado los músicos coincidieron en un recital de Sabrina Carpenter en Los Ángeles, donde se los vio compartir el VIP y conversar animadamente.

Un hombre de película

Tras su ruptura con Mayer, Katy volvió a pasar al bando de las solteras y a ser vinculada a cuanto hombre se le acercara. Tal fue el caso de Robert Pattinson, el actor de Crepúsculo o del DJ y productor musical Diplo. Estos rumores o “affaires” se esfumaron cuando otro hombre llegó a su vida: se trataba nada más y nada menos que de Orlando Bloom.

Katy Perry y Orlando Bloom se conocieron en 2016 en una after party de los Globos de Oro. Estuvieron juntos durante casi nueve años. Evan Agostini - Invision

La cantante y el actor de Piratas del Caribe se conocieron en enero de 2016 en una fiesta posterior a los Globo de Oro. Según revelaron, se estaban peleando por una hamburguesa cuando surgió el flechazo. Inmediatamente se convirtieron en la pareja más cool de la industria y en la más buscada por los paparazzi. Sin embargo, un año después, Perry y Bloom se tomaban una pausa.

Al parecer, las pocas ventas de discos en la carrera de ella hicieron que entre en una gran depresión, lo que afectó de manera directa su vínculo con el actor. “La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida porque si no la hubiera encontrado, me habría hundido en mi propia tristeza y probablemente habría saltado”, dijo en diálogo con CBC Radio One dejando entrever que hasta pensó en suicidarse.

La cantante y el actor se comprometieron en 2019 Dan Steinberg - Invision

Por suerte, el amor fue más fuerte y Perry recuperó la esperanza ¡y a Bloom! En 2018, los artistas se reconciliaron y su noviazgo volvió con más fuerza. “La vida no es color de rosa. Lo importante es quién eres en esos momentos realmente difíciles y yo puedo ver quién es él en esos momentos difíciles. Y es por eso que lo elegí”, confesó la cantante sobre qué fue lo que la hizo volver con el intérprete.

Un año más tarde, los artistas dieron un paso más y se comprometieron con una romántica ceremonia para San Valentín, una propuesta que ocupó todas las revistas del corazón por la originalidad del anillo en forma de flor. El casamiento nunca llegó pero esta unión se selló con algo mucho más importante: la llegada de su hija Daisy Dove, en agosto de 2020. “No necesito una Ferrari roja, puedo comprarme una. Solo lavá los platos y yo me encargaré del resto”, bromeó Katy sobre el secreto para que su matrimonio siga intacto durante casi nueve años.

En 2020, Katy Perry y Orlando Bloom le dieron la bienvenida a su hija, Daisy Dove Foto Instagram @unicef

Un final inesperado

Después del nacimiento de su hija, Katy Perry estuvo alejada de la escena musical. ¿El motivo? Quería abocarse de lleno a la crianza de la pequeña. El tiempo pasó y, cuatro años después, la cantante lanzó un nuevo disco titulado 143 que está presentando en un tour, que ya pasó por México, Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile y que acaba de desembarcar en Argentina.

Al parecer, esta gira -que significó su reencuentro con el público después de siete años- hizo tambalear su situación sentimental. Si bien la artista había confesado que “la honestidad”, “la comunicación” y “el apoyo verbal” eran sus trucos para mantener viva su relación a distancia, nada de esto funcionó y los rumores de crisis cada vez se hicieron más fuertes. Que ella no haya estado presente en el estreno de la última película de Bloom en Nueva York y que él asista solo a la boda de Jeff Bezos en Venecia no hizo más que alimentar las sospechas.

La confirmación llegó a principios de julio a través de un comunicado que los representantes de ambos hicieron llegar a los medios. En él contaron que el vínculo cambió en los últimos meses. “Seguirán siendo vistos juntos como familia, ya que su prioridad común es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, decía parte del escrito.

Perry y Bloom anunciaron su separación en julio de este año CIAO, FATA, MIBA - Backgrid UK/The Grosby Group

Inmediatamente, las especulaciones sobre los posibles motivos que llevaron a esta separación se pusieron en marcha. “Katy se sintió profundamente frustrada tras la recepción de su nuevo álbum. La estresó mucho. Orlando fue comprensivo, pero sí le generó cierta tensión”, advirtió una fuente en diálogo con People, mientras otra aseguraba que la pareja lleva años sufriendo los mismos problemas. “Tenían demasiadas obligaciones en sus vidas, lo que dificulta encontrar tiempo para estar juntos y resolver desacuerdos. Cuando no se comunican bien, su relación se deteriora”, explicó.

Un mes después de este anuncio, los ex volvieron a ocupar los principales titulares de todos los portales aunque esta vez por Perry. Un misterioso encuentro entre la intérprete y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, encendieron las alarmas de un posible nuevo romance en la vida de la cantante . Es que las pruebas eran más que evidentes: la celebrity de 40 años aprovechó la parada de su tour en Montreal para pasar el día junto al político de 53: una caminata por el parque Mount Royal, una cena en el restaurante Le Violon y unos tragos en la terraza del bar Taverne Atlantic fueron parte de su plan.

Perry y Trudeau fueron descubiertos infraganti durante una cena en Montreal

Si bien Katy no hizo comentarios al respecto, su ex se burló de los rumores de romance entre la madre de su hija y el exfuncionario canadiense a través de un meme. El actor reaccionó a una publicación de Instagram del sitio de noticias satíricas The Onion donde se lo podía ver en una cita con una importante mujer del mundo de la política. “Orlando Bloom es visto en una cena con Angela Merkel”, decía el falso titular al pie de la imagen, creada con Inteligencia Artificial. Tres aplausos por parte del actor fueron suficientes para saber su opinión al respecto.

El protagonista de El señor de los anillos hizo referencia a esta nueva etapa de su vida en una reciente entrevista con Today. “Estoy excelente, y muy agradecido. Tenemos una hija de lo más hermosa (…) Nosotros estamos muy bien. Vamos a estar muy bien. No hay nada más que amor”, confesó quien está concentrado en su nueva película, The Cut, donde encarna a un boxeador que -luego de sufrir una aplastante derrota- ve cómo su carrera colapsa indefectiblemente. Por su parte, Perry no tiene tiempo de pensar en nuevos amoríos. La cantante está enfocada en su gira que acaba de pisar suelo argentino y que próximamente seguirá por Brasil, Europa y Asia.