De Kelsey Grammer a Robert De Niro, cinco famosos que tuvieron hijos después de los 70 años

Kelsey Grammer, el protagonista de la célebre serie de televisión Frasier, anunció el lunes que llegó al mundo Christopher, su octavo hijo. El actor, director y guionista recibió al nuevo integrante de la familia a los 70 años y se unió así al selecto grupo de estrellas de Hollywood que volvieron a apostar a la paternidad en la tercera edad.

Kelsey Grammer

Kelsey Grammer y su mujer, Kayte Walsh, en un evento el año pasado. La pareja le dio la bienvenida a Christopher, el octavo hijo del actor Elyse Jankowski - Getty Images North America

Grammer, recordado por haberse puesto en la piel del icónico doctor Frasier Crane en la famosa sitcom que estuvo al aire durante once años -de 1993 a 2004- sorprendió el lunes último en el podcast Pod Meets World al revelar que unos días antes se había convertido en padre por octava vez. Mientras hablaba de su hermana, el actor de 70 años hizo un paréntesis para compartir la noticia: “Acabamos de tener nuestro cuarto hijo, así que ya somos ocho. Fue hace como tres días”, dijo el actor en alusión a su matrimonio con Kayte Walsh.

Walsh y Grammer comparten tres hijos más: Faith, de 12 años, Gabriel, de 10, y James, de 8. También es padre de Spencer, de 41 años, junto a su primera esposa, Doreen Alderman; Greer, de 33 años, con Barrie Buckner; y Mason, de 23 años, y Jude, de 20, a quienes tuvo con Camille Grammer. “He descuidado a un par de niños en mi vida, especialmente a los dos primeros”, confesó el actor hace seis meses en una charla con la revista People. “Estoy tratando de compensar un poco ahora. Sigo siendo su padre, así que siempre puedes tener la oportunidad de aparecer”.

Robert De Niro

Robert De Niro y su hija Gia Virginia Chen De Niro

En mayo de 2023, cuando tenía 79 años, Robert De Niro se convirtió en noticia al anunciar que se había convertido en padre por séptima vez. La revelación llegó en plena promoción del film Mi papá es un peligro mientras hablaba con la periodista Brittnee Blair sobre su rol como padre. Cuando la presentadora le consultó sobre sus seis hijos, el protagonista de El irlandés la corrigió de inmediato. “Siete, en realidad”, soltó, y dejó a todos mudos. “Acabo de tener un bebé”, confió, aunque no dio más detalles del asunto en ese momento.

De Niro y Tiffany Chen, en Cannes este año BERTRAND GUAY - AFP

Tiempo después se supo que se trataba de una niña de nombre Gia, fruto de su relación con la profesora de artes marciales Tiffany Chen. La pareja se conoció en 2015 durante el rodaje de la película Pasante de moda, en la que ella participó como instructora de Tai Chi del actor hollywoodense.

En enero del año pasado, De Niro habló de su última experiencia como padre: “Es estupendo. Todo lo que me consume o preocupa desaparece cuando la miro. Es maravilloso. Cuando crezca... ¿quién sabe? Pero esa dulzura que tiene cuando te mira, te estudia, piensa, mira y observa...”.

Al Pacino

"Todo mi corazón y la mayor bendición en mi vida. Roman", el posteo que compartió en Instagram Noor Alfallah Instagram @nooralfallah

“Él tiene más años que yo”, disparó en tono de broma De Niro cuando se enteró que Al Pacino también se iba a convertir en padre otra vez y después de los 80. Así, a un mes de la llegada de Gia, el hombre que interpretó a Michael Corleone recibió a Roman, su cuarto hijo, fruto de su breve relación con la joven de 29 años Noor Alfallah.

Al Pacino junto a Noor Alfallah, la madre de su último hijo Backgrid/The Grosby Group

Roman Pacino nació el 6 de junio de 2023 en el Cedar’s Sinai Hospital de Los Ángeles. En agosto, la madre del bebé compartió una postal en Instagram donde se pudo ver al pequeño y junto a él, un dulce mensaje: “Todo mi corazón y la mayor bendición en mi vida. Roman”.

“Estoy muy emocionado, siempre es hermoso tener un hijo, pero este es muy especial porque llega en esta etapa de la vida”, expresó por su parte el actor poco antes del parto en una escueta declaración que le dio al Daily Mail.

Además de Roman, el actor es papá de Julie Marie, nacida en 1989, fruto de amor con la coach actoral Jan Tarrant. Asimismo, en 2001, junto a su pareja de aquel entonces, la actriz Beverly D’Angelo, le dio la bienvenida a los mellizos Anton y Olivia.

Anthony Quinn

Anthony Quinn tuvo 13 hijos, el último a los 81 años Julien Gerard - AFP via The Grosby Group

Además de lograr escurrirse de la pobreza de su infancia, construir una sólida carrera en Hollywood, mantenerse vigente por más de 50 años y convertirse en una leyenda mundial, Anthony Quinn tuvo 13 hijos. Ryan Nicholas Quinn, el menor, nació cuando el actor tenía 81 años. Quinn logró una nutrida descendencia con cinco mujeres distintas gracias a sus tres matrimonios y un par de romances que no llegaron al altar.

Quinn tuvo cinco hijos con su primera esposa, Katherine DeMille; tres con su segunda mujer, Jolanda Addolori; dos con Friedel Dunbar y dos con Katherine Benvin, con quien se casó en 1997. Sobre sus hijos más pequeños, Quinn habló en el programa de Larry King en una entrevista que le otorgó en el año 2000, un año antes de su muerte. “Estoy completamente enamorado de mis dos hijos. No es que no quiera a los demás, tengo una gran relación con mis otros hijos, pero de estos no me he separado ni un solo día. Solo falté uno y me molestó tener que irme”, confió.

Mick Jagger

Mick Jagger junto a su actual mujer y la madre de su hijo más pequeño, Melanie Hamrick THEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, se convirtió en padre por octava vez el 8 de diciembre de 2016. “El hijo de Mick Jagger y Melanie Hamrick nació en Nueva York y ambos se encuentran muy felices con la noticia (...) Mick estaba en el hospital cuando se produjo el parto y ambos piden que los medios respeten su privacidad”, fue el comunicado que compartió la pareja en ese momento.

Con la llegada de Devereaux, Jagger volvió a experimentar la paternidad a los 73 años junto a Hamrick, una bailarina 43 años menor que él con la que está en pareja en la actualidad. Jagger ya es padre de Karis (54) junto a Marsha Hunt; de Jade (54) con su exmujer Bianca; de Elizabeth (41), James (40), Georgia (33) y Gabriel (27), a quienes tuvo con la modelo Jerry Hall, que ahora está casada con Rupert Murdoch; y de Lucas (26), hijo de la modelo brasileña Luciana Gimenez.

Deveraux Octavian Basil Jagger hoy tiene 8 años.