De la salida familiar de Mirtha con Ámbar de Benedictis incluida a la noche de boxeo de la China Suárez

Mono negro súper escotado con una capa con mangas fue la apuesta de Juanita Viale. La actriz y conductora posó muy gentil ante los flashes pero no dio detalles de su futuro laboral ni de su nuevo novio. "En esas cosas no me meto, yo espero que me avisen", dijo Juanita cuando le preguntaron por las negociaciones para volver a la TV

Gerardo Viercovich