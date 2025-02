De las confesiones de L-Gante a la irrupción de Wanda Nara y su pícaro ida y vuelta con Mirtha Legrand

Mirtha Legrand inauguró su temporada número 57 al aire en Mar del Plata con uno de los temas del momento: mientras L-Gante estuvo sentado en su mesa y habló de su amor por Wanda Nara, de un posible casamiento y de su relación con las hijas de ella, la mediática conductora irrumpió en el estudio donde tuvo un divertido ida y vuelta con la diva. “Me voy a quedar sin trabajo”, disparó entre risas.

A las 21.30 en punto, la Chiqui apareció en pantalla desde el Hotel Costa Galana para dar inicio a un nuevo año al frente de su ciclo. Enfundada en una falda larga en color negro y una camisa estampada, se mostró feliz por su regreso, anunció un programa más en Mar del Plata y adelantó que después volverá a grabar su ciclo a la ciudad de Buenos Aires. Luego de su clásica apertura, la conductora presentó a sus invitados: Elián González y los actores Gabriel Goiti, Florencia Peña y Nicolás Scarpino.

La noche de Mirtha 15/02/25

“La novela turca de la tarde”

Luego de resaltar la importancia de sus invitados, Mirtha señaló al cantante. “El que te dije está matando. Está con mucho éxito L-Gante”, soltó. En ese momento, Scarpino aprovechó para hacer referencia al Wandagate con un pícaro comentario. “Está haciendo una ficción, lo que deberíamos hacer nosotros”, dijo. “Son la novela turca de la tarde”, sumó rápida Florencia Peña. “Es un día a día que hay que llevarlo”, reaccionó el músico.

L-gante, Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez Archivo

“¿No te agobia tanta presión, tanta prensa?”, le consultó entonces la Chiqui. “Sí, agobia, pero dejamos que el sentimiento afecte cuando viene con malas intenciones. Ahí sí me llega a molestar. Cuando es con buena fe, sano, se disfruta”, confesó. “¿Estás enamorado?”, continuó la conductora. “Sí, ahora muy enamorado. Me corrigió bastante a mí”, explicó L-Gante, y Mirtha lo interrumpió con una pregunta clave: “¿Te vas a casar?”. El músico no le cerró la puerta, a priori, al altar: “Es bastante temprano por el momento para tomar esa decisión pero sí lo tengo muy en cuenta y dejamos que fluya. “Nos llevamos excelente, somos el uno para el otro”, remató.

La relación de L-Gante con los hijos de Wanda

Después de contar los pormenores de sus días en la cárcel, Mirtha volvió a llevar a su mesa el gran escándalo mediático de los últimos tiempos. “¿Conocés a los chicos de Wanda?”, consultó en referencia a Isabella y Francesca, fruto de su matrimonio con Mauro Icardi, y a Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López. “Sí, los conozco. Creo que me quieren, los quiero. Me llevo muy bien”, sorprendió. “Con las nenas me llevo súper bien, las quiero un montón. Y los varones están un poco más en la suya porque son un poco más grandes pero también nos llevamos bien”, agregó. “Respeto: me meto lo que me tengo que meter, hablo lo que tengo que hablar con ellos pero respeto que cada uno tiene a su padre y respeto a su madre”, aclaró. También contó que Jamaica, su hija, tiene buena relación con las hijas de Wanda.

“Me voy a quedar sin trabajo”

Mirtha preguntó varias veces al aire por la presencia de Wanda Nara hasta que por fin las cámaras la enfocaron. La mediática se hizo rogar y luego de varios llamados de la conductora, se acercó hasta la mesa a saludar. “Me voy a quedar sin trabajo”, soltó la figura de telefe. “Cinco minutos, vos sabés cómo es esto. No soy una conductora como vos, la reina de las conductoras”, se excusó.

Lo que siguió fue un divertido ida y vuelta que incluyó una pícara anécdota: Mirtha y Wanda se conocieron en el Costa Galana y la gran diva de los almuerzos se quejó de los ruidos de la habitación de la mediática. “Nos conocimos acá, en este hotel”, arrancó Legrand. “Sí, le conté a Elián la anécdota cuando veníamos en el avión. Esa vez, flasheaste un poco, como dice Elián, los ruidos”, reaccionó Wanda. “¿Vos qué decís? ¿Qué no hacían ruido?”, retrucó Mirtha. Ante la negativa de la mediática, Mirtha insistió. “¡Ay, querida! Era un horror. ¿A dónde está la campana?”, bromeó. “El ruido era impresionante, corrían muebles. No sé qué hacían. Yo tenía la suite pegada a la tuya”, agregó.

Lejos de achicarse, Wanda redobló la apuesta. “Ahora, dentro de un rato, la vamos a hacer sentir un poco de ruidos. Él es más ruidoso que yo”, soltó. Luego del ruego de Elián -“Retirala”, pidió-, Wanda se sinceró sobre sus sentimientos hacia el músico. “Sí, estoy muy enamorada”, dijo, y desapareció.

LA NACION