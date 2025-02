Revelaron cuál fue la condición que le habría puesto Wanda Nara a Mauro Icardi para ver a sus hijas

Este jueves, tal como anticipó Yanina Latorre, la Justicia dictó una resolución en la causa por la tenencia y el régimen de visitas de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. En este contexto, Ángel de Brito publicó detalles de los escritos que presentó la defensa del jugador del Galatasaray, que habría denunciado a la modelo formalmente por “sustracción de menores”. Todo esto se suma a la supuesta multa que recayó sobre la mediática por la retención indebida de Francesca e Isabella.

“Se le complicó a Wanda. Multa y denuncia penal”, escribió De Brito en sus historias de Instagram. A continuación, reveló lo que dice la resolución que dictaron los jueces. “Dice la resolución: sin perjuicio de lo que aquí se resuelve, se reitera una vez más a la señora Wanda Solange Nara la exhortación de dar estricto cumplimiento a las órdenes judiciales, bajo apercibimiento de hacerla pasible de una nueva multa que fijo en la suma de pesos ochenta millones ($80.000.000) a favor de la Cooperadora del Hospital General de Niños Ricardo R. Gutiérrez”.

Ángel de Brito publicó el texto de la resolución en sus historias de Instagram

Más adelante, el conductor de LAM (América TV) reveló que Icardi presentó una denuncia penal contra Wanda por “sustracción de menores”. Y no solo contó la noticia, sino que también citó partes del presunto texto de la denuncia. “La permanencia de las niñas en Argentina nunca fue consentida por mi mandante, sino que fue engañado en su buena fe, y lo que serían unas ‘vacaciones en Buenos Aires’, se convirtió técnicamente en una sustracción de menores”, reza la historia con fondo negro y letras blancas que publicó el De Brito en sus redes sociales.

Ángel de Brito aseguró que Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por sustracción de menores

A continuación, Ángel publicó una foto de una supuesta llamada en la que Icardi estaría intentando comunicarse con sus hijas a través del celular de Nara, sin éxito. “Mauro presentó videos donde Wanda impide la comunicación del padre con las hijas”, detalló. Como si todo esto fuera poco, también reveló que el letrado encargado de la defensa de la modelo estaría atravesando un proceso judicial por estafa. “La abogada de Icardi dice en un escrito que el abogado de Wanda está procesado por posible estafa a jubilados bajo la modalidad del cuento del tío, y que estuvo detenido”, sentenció el periodista.

El abogado de Wanda Nara estaría procesado, según Ángel de Brito

Para completar, De Brito publicó una captura de pantalla en la que se llega a leer la parte del escrito que revela la condición que puso Wanda para entregarle sus hijas a Icardi en la audiencia conciliatoria. “Lo cierto y real es que lo que acaeció en dicha audiencia, y que me veo obligada a revelar en el presente libelo, ante la absurda acusación contraria, es que la Sra. Wanda Nara puso como condición para entregar a sus hijas al padre que las niñas no tuvieran vinculación con la novia de su padre, a todo lo cual el Sr. Icardi no aceptó y, por ello, no relegó su desesperación de ver a sus hijas, sino que imploró que se hiciera justicia, porque él llevaba por entonces más de 20 (veinte) días sin ver a sus hijas, las cuales fueron indebidamente retenidas”, reza el documento de la denuncia en contra de Wanda.

La condición que puso Wanda Nara

Ángel de Brito publicó una parte del texto legal

“En este fragmento detalla que la condición de Wanda era que La China no esté presente cuando él vea a las hijas”, explicó Ángel debajo de la imagen, para simplificarles la lectura del texto legal a sus seguidores. Hasta el momento, ninguno de los mediáticos involucrados en este escándalo dijo nada públicamente respecto de esta presunta denuncia.