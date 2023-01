De Moria Casán a Marley: deseos, proyectos y grandes anuncios de las celebridades para 2023

escuchar

Después de un fin de año repleto de alegría mundialista, pareciera que al país lo envuelve un tiempo ideal para disfrutar, brindar y desear con fuerza que en 2023 todo sea mucho mejor. Los famosos no escapan a estos rituales y en diálogo con LA NACION expresaron sus deseos para el año que comienza, que van desde ambiciosas proyecciones personales hasta mensajes de esperanza y unión para todo el pueblo argentino.

Moria Casán y sus deseos de unidad para el pueblo argentino

Moria Casán y una especial deseo para todos los argentinos en el 2023 Pilar Bustelo - HOLA

La diva se mostró movilizada por la energía efervescente del fin de año que rebalsó por todas las calles argentinas: “No hago balances, pero en este momento previo a las festividades, me siento imbuida, magnetizada, casi vampirizada por la conquista de la Copa, por nuestros gladiadores. Creo que los argentinos somos tan angelados que comienza una época de detox y reset, de resignificación de nuestros valores. Sin apoyarnos en el exitismo, es como que algo mágico ocurrió, una nube de muchas almas que formaba un nuevo mapa argento. Por mi parte, nunca espero, no trabajo para resultados, trabajo para el momentismo absoluto sin condicionamientos, y todo resulta óptimo, con salud, trabajo y armonía para mi familia Sofía, Helena, Dante, para mis amigos del alma y para mi nueva familia ensamblada Galmarini Massa. El 2022 excelente, te estoy escribiendo, estoy VIVA”.

Marley y una gran noticia para este 2023

Mirko y Marley, siempre juntos instagram.com/marley_ok

A Marley le espera un nuevo año repleto de proyectos laborales: “Espero empezar 2023 descansando un poco porque quedé muy cansado de tanto viaje y Qatar y demás, así que mi idea es poder descansar un poco los primeros días. En TV haré The Challenge Argentina y Survivor”. Además, el conductor adelantó un deseo muy especial que le gustaría concretar en el corto plazo: “Ojalá en 2023 pueda agrandar la familia. Me encantaría tener más hijos. Mirko ya empieza preescolar así que está muy excitado con eso. Espero un 2023 con mucha energía”.

Osvaldo Laport y el camino de la sabiduría

Osvaldo Laport encausa su 2023 dirigiendo teatro PATRICIO PIDAL/AFV

El 2023 encontrará a Osvaldo Laport dirigiendo El enganche en la Calle Corrientes, una obra teatral protagonizada por Arnaldo André y Miriam Lanzoni. “ Mi deseo es que como sociedad podamos encontrar el camino de la sabiduría para saber hallar y aprender a disfrutar de los éxitos y sabiduría . También para soportar los cachetazos y el dolor, porque sin sabiduría vamos a seguir estancados, inmóviles. Abrazos y gran año para todos. La sabiduría te lleva a encontrar el equilibrio”.

Georgina Barbarossa, agradecida

Georgina Barbarrosa, feliz con sus mañanas en la televisión

La actriz y conductora se siente motivada y agradecida por su lugar en la TV argentina y aprovechó el fin de año para compartir con su público su balance positivo: “Agradezco haber tenido un año maravilloso en términos laborales y volver a tener mis mañanas en Telefe. Me siento feliz porque es un deseo que había plasmado hace mucho tiempo . El trabajo me da una felicidad infinita. Espero unión para los argentinos y que todos tengamos nuestro trabajo, que no haya pobreza y que todos los niños puedan comer. Anhelo un país unido y poder salir adelante”.

Cristian Sancho y un clásico: salud, dinero y amor

Cristián Sancho y una prometedora temporada en la Costa Atlántica Instagram @chrissanchook

Sancho, una de las estrellas de Sex, promete deslumbrar en Mar del Plata este verano y optó por el combo clásico de deseos para el 2023: salud, trabajo y amor. “Si tengo que pedir, voy a desear tres cosas que anhelo constantemente que me pasen todos los años de mi vida: tener amor, que gracias a Dios este año lo tengo de la mano de Celeste, mi familia y mis amigos; tener salud y tener el trabajo de lo que más me gusta, que es actuar. Teniendo esas tres cosas de la manera exitosa como las he tenido toda mi vida, voy a agradecer siempre el hecho de poder ser feliz y de trabajar de lo que más me gusta . Les mando un beso enorme, buen año y buena vida. ¡Que todos los argentinos pasen un hermoso 2023!”

José María Muscari y una especial reflexión sobre el trabajo

José María Muscari: "Deseo para todos los argentinos mucho trabajo y que ese trabajo genere pasión”

El director de Sex y PerdidaMente reflexionó sobre los vínculos en la pospandemia y la importancia de realizarse profesionalmente: “Mi deseo personal para este 2023 es revalidar el campo de las emociones. Creo que hay algo pospandemia en las emociones que quedó encriptado, retenido, al menos en mi vida, y me gustaría recuperar más a pleno mis emociones. Y un mensaje en general para los argentinos o para la gente: mi mayor deseo es que todos tengamos trabajo, que ese trabajo sea algo que nos identifique, que nos guste, que nos apasione. Es tan poca la gente en el mundo y sobre todo en la Argentina que puede vivir de lo que verdaderamente le gusta que en mi caso me siento un beneficiado, así que deseo para todos los argentinos mucho trabajo y que ese trabajo genere pasión”.

Ileana Calabró y su balance desde Carlos Paz

Ileana Calabró, entusiasmada por la nueva temporada en Carlos Paz LA NACION

Ileana Calabró se encuentra disfrutando del inicio de la temporada de Sex en Carlos Paz y aprovechó el clima cordobés para reflexionar sobre lo nuevo que traerá 2023: “Emprendo un nuevo desafío que me permitirá reencontrarme con el público adulto y que me da mucha satisfacción a nivel personal. Para 2023 deseo mucha salud para seguir adelante con nuevas propuestas y nuevas búsquedas artísticas. Tengo un espíritu inquieto y estoy muy bien porque renovarse es vivir. Deseo salud para mí, mi familia y mis seres queridos. Armonía, amor. Que Dios nos envuelva con amor, tranquilidad, paz de espíritu y alma, calma y unión por sobre todas las cosas”. La actriz también resaltó la importancia de la unión del pueblo argentino y sus deseos de encontrar un amor : “Creo que juntos podemos y quedó demostrado después de la gran alegría del mundial, que cambió la vibra a todo el país. Así que deseo que la gente tenga más paz de alma y de espíritu y salga adelante. Y, como deseo personal, me gustaría enamorarme. Necesito enamorarme porque creo que es el mejor estado del ser humano y me lo merezco. Mis hijos ya me dan grandes gratificaciones, así que espero que se proyecten y sean felices como lo están demostrando. Salud, paz y armonía para todos los que nos rodean”.

Mercedes Funes y un deseo optimista

Mercedes Funes, feliz de arrancar el año con el reestreno de "Me duele una mujer" MAURO ALFIERI - LA NACION

El 7 de enero se reestrena Me duele una mujer en el Teatro Astral, la obra de Manuel Gonzalez Gil que Mercedes Funes protagoniza junto a Nicolás Cabré y Carlos Portaluppi. La actriz se encuentra muy entusiasmada por el proyecto y se hizo un espacio en su agenda de ensayos para enviar un mensaje de bienvenida para el 2023: “Mi saludo es para todos los argentinos que en este fin de año lo pudimos terminar felices. Hace mucho que los argentinos nos merecíamos un diciembre que no esté teñido de tristezas y este mes de festejos populares nos permite despedir el 2022 con un ánimo mejor y esperar el año que viene con mucho más optimismo ¡Un abrazo enorme a todos y felices fiestas!”

Luciano Tirri y su mirada sobre los argentinos

Luciano EL TIRRI Giugno "Ojalá en el 2023 los argentinos estemos más unidos" PATRICIO PIDAL/AFV

“El Tirri” aprovechó el fin de año para expresar su amor por el país: “Un deseo para 2023 es tratar de estar más unidos como pueblo argentino. Creo que esto del Mundial nos hizo ver qué tanto nos unimos por causas lindas. A veces estamos muy divididos por cuestiones políticas, monetarias. Ojalá podamos tratar de que el país de un giro y que todo el mundo pueda vivir un poco mejor. Es mi deseo de corazón. Estuve fuera del país por casi seis años y extrañé muchísimo. Estando lejos me di cuenta lo lindo que es mi país, con sus defectos y con sus cosas. C omo inmigrante, como la persona nómade que fui, sé que no hay nada más lindo que estar en tu país y ver al país unido es algo alucinante. Ojalá estemos más unidos, creo que esto del mundial, te guste el fútbol o no, es algo muy lindo que cambió el ánimo de la gente y nos unió más. Es el deseo de todo corazón que tengo para 2023″.

Miriam Lanzoni y un 2023 llena de proyectos

Miriam Lanzoni va por un 2023 arriba de las tablas Gerardo Viercovich

La actriz que promete lucirse en El enganche, la obra de teatro dirigida por Osvaldo Laport que coprotagoniza junto con Arnaldo André y que se estrena el viernes 6 en el Teatro Broadway, despidió el año llena de agradecimientos y poniendo especial foco en los frutos de su esfuerzo: “Antes que nada quiero agradecer este 2022, colmado de sueños cumplidos en lo personal y en lo global. Mi familia gozó de salud, tuvo trabajo y estuvimos todos unidos. Terminamos este año con nuestra selección campeona del mundo, que siento que es algo que va mucho más allá de lo deportivo. Es un premio al esfuerzo, al trabajo, a un grupo de gente de buenos valores que se mantuvo unido. Rescato mucho eso, porque creo que es un gran ejemplo para nuestra sociedad”.

Pichu Straneo y un año lleno de humor

Pichu Straneo, con un 2023 lleno de proyectos Alejandro Guyot

“¡Les mando un beso muy grande! Vamos a hacer un espectáculo en Mar del Plata con Juanjo Salce, un gran standupero y mago, que se llama Pichu vende-humoR, y va a tener imitaciones, humor, música y magia. Un espectáculo muy completo”, adelantó Pichu Straneo sobre su nueva propuesta teatral y adelantó otros proyectos que lo tendrán ocupado: “Para 2023 tengo el proyecto de una película que está por salir y un trabajo en Fox, un programa que se llama La vuelta, con el Pollo Álvarez”. Y finalizó con buenos deseos para sus compañeros: “Quiero desearle a todos nuestros colegas y compañeros salud y trabajo y que cada uno también pueda cristalizar un año lleno de trabajo y alegría y bienestar. Un gran beso para todos, cañita de la buena suerte y lo mejor para este 2023″.

Dalia Gutmann y un deseo “utópico”

El increíble histrionismo y humor de Dalia Gutmann cautiva a hombres y mujeres por igual en Cosa de minas

La comediante y actriz Dalia Gutmann fue contundente a la hora de pensar qué le gustaría que cambie en el 2023: “Estoy hinchada con el tema de las grietas, los Boca-River, esa cosa infantil que tenemos los argentinos y mi deseo es tal vez un poco naíf, un poco utópico: pero deseo que podamos respetarnos un poco más y que la fiesta que se produjo con el triunfo de los argentinos en el Mundial sea un clima más habitual. Gente desconocida que se abrazaba, que se sacaba fotos y que nadie tenía miedo: ese clima era muy lindo, sentir que todos somos amigos. Mi deseo es que continúe en 2023″.

Andrea Bursten, bendecida

Andrea Bursten con un look romántico en José Ignacio

“Deseo que Dios nos ilumine y que cada uno encuentre lo que esté buscando ¡Feliz 2023 para todos! ¡Felicidades!”, auguró Andrea Bursten al cerrar la Nochevieja y darle la bienvenida al nuevo año.

