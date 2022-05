Marley confirmó que será padre nuevamente y reveló cómo se llamará su hija

Cuatro años atrás, Marley logró cumplir uno de sus sueños más grandes: convertirse en padre. A través de la subrogación de un vientre, tuvo a Mirko, quien llegó a su vida para cambiarla por completo.

Desde el primer momento, se convirtieron en un dúo inseparable y rápidamente se ubicaron entre los preferidos del mundo de la farándula. Ahora, decidido a agrandar su familia, el aclamado conductor anunció que está en la espera nuevamente, esta vez de una niña. Tras confirmar la noticia, reveló el particular nombre que eligió.

Marley anunció que será padre por segunda vez

En plena preparación para el regreso de La Voz Argentina (Telefe), Marley se tomó unos minutos para charlar con Flor de equipo (Telefe) y, en el medio, tiró la gran bomba. Emocionado, anunció que ya inició el proceso para convertirse en padre por segunda vez y aseguró que está en la búsqueda de una nena.

“Ya empecé el trámite. Estamos en la etapa en la que ya hay embriones. Voy a elegir que sea mujer. En este momento están haciendo el test genético y me van a decir cuántos varones y cuántas mujeres. Generalmente, suelen poner dos embriones, porque puede que prenda solo uno, pero yo no sé qué hacer... ¡Imagínense si se vienen las mellizas! ¿Cómo me organizo?”, ´detalló con su característico sentido del humor.

A su vez, explicó que el procedimiento lo realizará junto a otra donante y no con Brittany, la primera subrogante. “En este caso, va a ser otra la madre subrogante... Estamos ahora en la búsqueda, porque ella ya tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tres semanas antes, de emergencia, por un problema de presión de ella. De hecho, estuvo en riesgo la vida de ella”, relató.

Marley será padre por segunda vez instagram.com/marley_ok

La donante tampoco será la misma. La primera, la que prestó sus genes para Mirko, lol hizo movida por un impulso espiritual. “Quiso hacerlo porque quedó embarazada de su novio y decidió abortar. Después de hacerlo, se sintió mal con esa decisión y quiso darle al universo un hijo. Entonces, fue una decisión que obedeció a un tema personal. Ella eligió mi historia, y yo elegí la de ella”, aclaró el conductor de Por el mundo (Telefe).

Gracias a ella, Marley logró entrar en contacto con la segunda donante, quien también es una joven rusa que se mudó a Estados Unidos, más específicamente a California. Emocionado, agregó: “Trabaja como modelo, es muy bella. La verdad que, a diferencia de la otra vez, que tenía un solo embrión, esta vez tengo la suerte de que hay muchos embriones, así que los puedo donar. ¡No voy a tener tantos hijos!”.

Marley dijo que Mirko tiene ganas de tener un hermano instagram

Superados los tecnicismos, desde el estudio quisieron saber más detalles y, especialmente, qué nombre eligió esta vez. Para seguir con la costumbre de los nombres rusos, Marley seleccionó Melinka para la más chica de la familia. El nombre ruso se traduce a “mi pequeña”.

En cuanto a la reacción del niño, Marley aseguró que le manifestó sus ganas de tener un hermano varias veces, pero que prefirió no darle detalles hasta que no esté más cerca el nacimiento.