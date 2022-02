Christian Sancho, sobre su relación con Celeste Muriega: “Somos una pareja abierta”

Sin dudas, Christian Sancho está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. En lo laboral, volvió a las tablas con la obra Sex y en lo personal, acaba de blanquear su romance con Celeste Muriega , de quién confiesa estar súper enamorado.

A días de haber oficializado la relación, el actor contó cómo empezó el amor entre ellos, qué fue lo que más lo enamoró de su compañera de teatro y los planes (algunos, al parecer, no del todo compartidos) para el futuro de la pareja.

“Me gustó la posibilidad de hacer algo distinto. Poner el cuerpo en marcha. Lo disfruto mucho, hacía mucho que no vivía la energía y vibra que tiene este show. Creo que es una experiencia que todos tienen que transitar, es mucho más que una obra de teatro”, dijo Sancho en Nosotros a la mañana, por eltrece, sobre su participación en Sex, la reconocida obra de José María Muscari.

Sin embargo, inmediatamente el tema se desvió hacia su corazón y su relación con Celeste Muriega, compañera de la obra. “Hicimos un combo genial: trabajo y amor. Le tengo que agradecer mucho a Muscari ”, bromeó el exmodelo. Ya más serio, el actor reveló qué fue lo que lo enamoró de la bailarina. “Estoy pasando un momento muy lindo, conocí a una persona que es un ángel. Es una persona hermosa y somos muy parecidos en muchos aspectos. Esta buenísimo lo que nos está pasando. Yo hace tres años que venía en soledad y encontrarme con una persona así fue muy lindo. Para mí es lo mejor que me pasó este año”, señaló.

Respecto a cómo nació este nuevo amor, explicó: “Empezamos a ensayar en diciembre pero habíamos hecho distintas burbujas por el tema del covid y no nos cruzábamos. Nos conocimos en enero, pegamos buena onda y fuimos a tomar un helado. Ahí empezamos a hablar y a los veintipico de días empezamos a salir. Fue muy sorpresivo para los dos”.

¿Pareja abierta?

Tras indicar que el primero que se enteró del romance fue el productor de la obra, Sancho contó que su también su hijo menor la conoció, aunque por videollamada. “Al primero que le contamos fue a Muscari y él agregó una escena juntos. Mis hijos la conocieron primero por redes sociales porque viven con un teléfono en la mano. Están súper contentos. Mi hija está en España, así que cuando viajemos la conocerá y mi hijo la vio por videollamada”, agregó.

Sin embargo, una de sus frases finales fue la que más quedó resonando en el panel del ciclo de eltrece: “Somos una pareja abierta. Nos elegimos todos los días y si algún día alguno de los dos quiere experimentar algo, mientras esté consensuado, está todo bien, estamos abiertos a la nueva incomodidad” , expresó y completó: “todo se tiene que hablar, lo mejor que puede tener una pareja es el diálogo”.

Celeste Muriega, quien se encontraba mirando el programa, se comunicó vía chat con Carlos Monti y aportó: “Es una relación hermosa, única y mágica pero decile que no mienta. Él quiere pareja de a dos. Yo se lo planteé para saber qué opinaba y me sacó carpiendo”, confesó la actriz a través del mensaje.