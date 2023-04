De noches y pasiones desenfrenadas a un matrimonio sin sexo: la vida íntima de Robbie Williams

escuchar

Robbie Williams sorprendió recientemente al compartir aspectos de su intimidad y revelar que su vida sexual junto a su esposa Ayda Field está lejos de ser activa. Sin embargo, el cantante cuenta con un variopinto pasado de aventuras sexuales con figuras de todo tipo. Entre sus anécdotas, el artista de 49 años llegó a contar que tuvo relaciones sexuales con su proveedora de drogas la noche en que conoció a su actual mujer, además de revelar que fue “adicto a tener sexo con extraños”.

La estrella del pop llegó a mantener una intensa actividad sexual en sus años de gloria, momento en que también fue víctima de la adicción al alcohol y las drogas. Williams saltó a la fama en los años 90 con solo 16 años como miembro de la banda Take That, a lo que le siguió el lanzamiento de su exitosa carrera como solista.

En su autobiografía Feel, de 2004, el cantante compartió que de joven solía rondar los clubes de striptease en busca de sexo. Y reveló que su búsqueda llegó tan lejos como para pedirle sexo a una estrella porno mientras filmaba el videoclip de su éxito de 2003 “Come Undone”, que fue dirigido por Jonas Åkerlund, quien vio a Robbie pasar la noche con un trío de estrellas porno.

Williams llegó a intimar también con numerosas mujeres famosas: “Ayda dice que cada vez que encendemos la televisión hay una mujer con la que me he acostado, y es verdad. Por suerte, tiene un gran sentido del humor. Lo que pasó antes de que nos conociéramos no le interesa”, sumó el artista. Entre sus romances de alto perfil a lo largo de los años, Williams ha mantenido vínculos con Melanie C, Geri Horner, Lindsay Lohan y Nicole Appleton. Su relación con Mel C duró solo un mes en 1997, mientras que los encuentros con Geri aparentemente fueron más apasionados.

Invitado al programa The Graham Norton Show, el músico dijo que una vez sacó a escondidas a Geri de su departamento de Londres en una valija de viaje para engañar a los paparazzi que estaban desesperados por ver a la pareja.

Su historia más prolongada junto a una famosa fue con Nicole Appleton, a quien conoció en el programa Top Of The Pops en 1997. Sin embargo, las cosas pronto cambiaron para el dúo cuando ella quedó embarazada y decidió abortar, lo que ella misma reveló que fue algo a lo que la presionó su compañía discográfica. Más tarde, Nicole contó cómo fue el momento en que comunicó a Williams el embarazo: “Puso sus manos sobre mi vientre y me dijo: ‘Este bebé me está salvando la vida’”. Aunque su decisión fue difícil de asumir para el artista, Robbie dijo que respaldó a la cantante en ese duro momento, como así lo reconoce en su autobiografía.

En relación con la gran cantidad de mujeres con las que se acostaba, Robbie explicó que era “adicto” a tener sexo con extraños, lo cual confirmó más tarde Ayda. En 2017, el músico aclaró, sin embargo, cómo había cambiado su vida tras conocer a su actual pareja : “Es interesante tener una esposa. Lo mío en los 90 era el sexo con extraños. No sabía si sería capaz de renunciar a eso”.

Respecto de cómo pudo dejar atrás aquel período, Williams mencionó que su mujer fue un gran apoyo. “Es muy empática, increíblemente inteligente y muy divertida, confío en ella. Lo del sexo con otras personas es muy parecido a la cocaína. Ya no busco cocaína y por lo tanto no la encuentro”, apuntó en una entrevista con la revista You.

Amor, sexo y felicidad

Después de aquellos largos años salvajes, Robbie y Ayda ahora han revelado que el sexo ya no existe desde que dieron la bienvenida a sus hijos . En una reciente entrevista conjunta en la que abordaron temas complejos como la convivencia, la paternidad y el paso del tiempo, ambos se refirieron a su vida íntima. Lejos de vanagloriarse, apelaron a la más absoluta sinceridad: “Casi no tenemos sexo”.

Según contó Williams a The Sun: “Todo el mundo sabe que no hay sexo después del matrimonio. Esa es una gran verdad. Tomé testosterona por un tiempo para combatir la depresión, pero, debido a que soy un adicto, tuve que dejar de hacerlo. Obtuve estos enormes hombros cuadrados y comencé a parecer un patovica... Pero el sexo que tuvimos cuando tomaba testosterona fue increíble; lo hacíamos todo el tiempo. Éramos insaciables. No podíamos quitarnos las manos de encima”.

“Extraño eso. Ese fue un período divertido. Sin embargo, ahora, a veces, Ayda se gira hacia mí en el sofá y me dice: ‘Deberíamos tener sexo’, y yo estoy sentado, comiendo una mandarina, y simplemente me encojo de hombros. Entonces, ya sabes, a veces lo intentamos“, agregó. La actriz de 43 años, que se casó con Williams en 2010, concluyó: “Creo que la gente confunde sexo con intimidad. Siempre nos abrazamos y besamos, nos tomamos de la mano y nos tocamos cuando estamos viendo la televisión en el sofá, o una película, o lo que sea. La intimidad es un elemento importante y significativo del amor. Rob y yo estamos en la misma página . Estamos felices”.

