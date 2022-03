El video en el que la mamá y la hermana de Jorge Ibáñez discuten por la herencia del diseñador

En las últimas horas trascendió un video grabado por una cámara seguridad, que dataría de 2019, en el que se ve como la madre y la hermana del fallecido Jorge Ibáñez discuten de manera muy acalorada supuestamente por la herencia del padre del diseñador.

“¿Dónde están los 200 mil dólares?”, es lo que gritaba Alejandra Ibáñez a su madre Mabel al irrumpir en la maison del modisto - donde se encuentra su local de venta de indumentaria-, quien murió en marzo de 2014 por una falla cardíaca.

Las imágenes de ese momento, que datan de junio de 2019, se pueden ver en un video de una de las cámaras de seguridad del local y fueron difundidas ayer por el programa A la tarde (América TV) de Karina Mazzocco.

Según el periodista Diego Estévez hay entre las mujeres una disputa por la herencia del padre de Jorge, que tras morir “dejó 20 propiedades y una caja de seguridad con al menos 400 mil dólares”. Según Estévez, Alejandra, que es cardióloga y vive en Colombia, fue a la caja de seguridad y faltaban 200 mil dpolares.

La relación de ambas mujeres no es buena, por lo que no tienen diálogo hace dos años ya que Alejandra le exige a la madre la sucesión del padre, quien junto con Mabel, en su momento, se habían repartido la herencia de Jorge.

Según Alejandra, su madre no está en condiciones de administrar las propiedades y el dinero de la familia, además asegura que hay tres personas que influyen en Mabel de manera interesada. Tras esa discusión, se había dicho que Mabel la denunciaría por violencia familiar, algo que finalmente no habría ocurrido.

El enojo de Alejandra Ibáñez con su madre Mabel

Conflicto de larga data

La doctora Alejandra Bellini, abogada de la hermana de Jorge Ibáñez, había hablado en mayo de 2020 sobre ese suceso en el ciclo Informados de Todo, y había dicho: “Mi representada reclama que su mamá le atienda el teléfono, que la vea, que vea a sus nietos. Quiero aclarar que Alejandra no tiene ninguna denuncia por violencia familiar. Y digo que no es un problema de dinero porque si no Alejandra no le hubiera dado toda la administración de la sucesión a la mamá”.

Por otra parte, señalaba: “Hay gente que manipula a Mabel. La última vez que Alejandra vino al país su madre no la quiso ver, y después descubrió que la caja de seguridad cambió de titularidad y ya no estaba a nombre de su mamá y ella, sino de su mamá y otra persona. También desaparecieron cosas de oro. Consideramos que hay malversación de fondos porque Mabel está siendo manipulada. La gente que la rodea no la está cuidando, porque además (son personas que) tienen juicios laborales”.

En mayo de 2020, Mabel escribió una carta pública para acusar a su hija de violenta y destacó: “No se dejen engañar por el disfraz de cordero manso que tiene mi hija. En la intimidad es el lobo, y yo su víctima. Las pruebas están en la justicia de violencia familiar. Doy fe y pongo a Dios como testigo que nunca faltó un peso. Al contrario, puse todo en orden”.

En cuanto a la acusación de Alejandra de que Mabel está siendo manipulada, había expresado: “Tres abogados y un contador me puso para que me controlen. ¿No vale el dinero que le enviaba, eso no cuenta? Acusa a gente que me ayuda, que si no fuera por ellos, yo no estaría en este mundo, y a cambio de nada”.

Además, en ese comunicado aseguró: “La ambición de mi hija es desmedida. No puedo ceder mi parte en vida porque no quiero”.