¿De qué la acusan a Mónica Farro?

Mónica Farro (aquí con su marido) viajó a México y, la bailarina Evelyn Santichia, la acusa de ocultar que lo hizo en compañía de su pareja, el productor Daniel Picone

13 de noviembre de 2019 • 21:47

Hace ya unos días que Evelyn Santichia se pasea por todos los programas de televisión para contar que su novio desde hace cinco años, un productor de nombre Daniel Picone, se fue de viaje con Mónica Farro a Cancún, México. Y trata a la vedette de "roba maridos".

Evelyn pasó por Incorrectas, ciclo de América que esta semana conduce Sofía Zamolo porque Moria Casán está de vacaciones. "Él me dijo que viajaba a México por una promesa que le hizo la Virgen de Guadalupe. Íbamos a ir juntos, pero a último momento decidió no llevarme". Hasta allí, todo bien, pero Evelyn descubrió a través de las redes sociales que su novio no estaba solo. "Está con Farro. Ella viajó el mismo día que él, estuvo en la basílica también el mismo día y están en el mismo hotel. Lo llamé, le envié las capturas de las publicaciones de Farro y le dije que ya no quería estar con él. Nos dejamos por WhatsApp. Desde entonces me llama varias veces al día, pero siempre desde su habitación. Si lo llamo yo, no me atiende", se descarga Evelyn que, según contó, conoció a su pareja cuando ella bailaba en el programa de Johnny Allon.

Evelyn está dolida y enojada. "Cuando ya no podía mentirme me dijo que viajó con ella, pero también con otras cinco personas. Claro que en las fotos no salen nunca esas personas. Le dije a mi pareja que si quiere estar con Mónica, que esté, que nos separamos y listo. Pero él no quiere saber nada con ella y me pide por favor que volvamos. Ya está grande Mónica. La voy a ir a buscar al aeropuerto... Él me dice que vamos a hablar cuando nos veamos, que nada que ver lo que pienso. Como padre es excelente y como empresario, también. Hace cinco años que estamos juntos. Estamos casi casados".

Evelyn también habló por teléfono con el flamante marido de Farro, Leandro Heredia, que desestimó los temores de Evelyn y dijo saber con quien viajó su mujer y que se trata de un tema de trabajo. Ahora sólo falta esperar que Farro y Picone aterricen en Ezeiza y den todas las explicaciones del caso.