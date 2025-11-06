De qué se trata la película que Johnny Depp viene a presentar a la Argentina y cuál fue el rol de Al Pacino

El martes próximo, Johnny Depp protagonizará un evento de alcance mundial en la Argentina: la estrella de Hollywood participará de la avant première de su última película, Modigliani, tres días en Montparnasse, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cita del actor y director tendrá lugar en el complejo Cinemark Palermo. Esta producción es la segunda experiencia de Depp como director.

La película de Depp es un retrato del famoso pintor italiano Amedeo Modigliani construido a partir de 72 horas caóticas en su vida en las que el artista escapa de la policía mientras considera abandonar su carrera. Con la ciudad de París de 1916 marcada por la posguerra como escenario, Modi -como lo llaman sus amigos- se debate entre el idealismo artístico y la comercialización, al tiempo que se rodea y busca consejos en sus allegados, en su musa inspiradora y en un coleccionista estadounidense que podría cambiar su destino.

Una idea de Pacino que hizo realidad junto a Depp

Modigliani, tres días en Montparnasse se materializó 25 años después de que Al Pacino -quien llevó el proyecto a Depp- viera por primera vez una obra que funcionó como la inspiración perfecta para su adaptación cinematográfica.

Según repasó The Hollywood Reporter, luego de esperar el momento ideal para hacer un film basado en la historia del pintor francés, Pacino le llevó el guion de la obra al productor Barry Navidi, un colaborador muy cercano, para ver qué pensaba. Impresionado, Navidi reclutó a los escritores Jerzy y Mary Kromolowski para desarrollar el guion.

Modigliani, tres días en Montparnasse, la nueva película de Depp

La primera vez que el protagonista de Caracortada habló con Depp sobre su idea fue cuando trabajaron juntos en Donnie Brasco (1997). Y 25 años después pudieron terminar el proyecto, que tuvo su gran presentación en septiembre de este año en el Festival de Cine de San Sebastián.

El film, producido por IN.2 [que es del actor], Salome Productions, Barry Navidi Productions y Proton Cinema, se basa en la obra Modigliani de Dennis McIntyre y cuenta con las actuaciones de Riccardo Scamarcio -en el papel principal-, Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat.

Un film especial para Depp

Riccardo Scamarcio posa junto a Deep en la première londinense del film Alberto Pezzali - Invision

Modigliani, tres días en Montparnasse es la segunda apuesta de Depp como director luego de The Brave, el film que en 1997 también escribió y produjo y que lo reencontró con Marlon Brando en uno de los últimos trabajos de su vida. Pero también es, para el actor, uno de los primeros proyectos desde la batalla judicial que lo enfrentó a su exesposa, Amber Heard, en 2022: ella lo acusó de abuso doméstico y él la demandó por difamación. Depp finalmente ganó el caso y de a poco logró limpiar su imagen.

Johnny Deep saluda a la salida del tribunal durante el juicio contra Amber Heard Cliff Owen/Getty - Getty Images North America

Si bien Depp definió a Modigliani como una persona “exactamente opuesta”, -”yo adoro el rechazo”, confió-, el actor encontró algunos puntos en común con el protagonista de su film. “Mi educación no fue como la de Modigliani, pero entiendo las dificultades que hay que superar, ya sea escalando una escalera o una pared, para llegar a un punto donde uno se gana el respeto. Lo entiendo en el sentido de que se mantuvo fiel a su estilo particular, que era demasiado brutal para la época”, aseguró Depp durante una entrevista con The Hollywood Reporter.

La agenda de Depp en la Argentina

Además de participar de la avant première de la película, Depp tiene una agenda muy cargada para la semana que viene. El mismo martes el protagonista de Piratas del Caribe visitará Cortá por Lozano (Telefe), donde tendrá una charla íntima con Vero Lozano. Al día siguiente, el actor se trasladará a La Plata, donde será recibido por el intendente local, Julio Alak, quien le otorgará la distinción de “visitante ilustre” de la capital de la provincia.

Johnny Depp estará en el programa de Vero Lozano

Según pudo saber LA NACION, el artista recorrerá el tradicional Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, reconocido por su valor histórico y patrimonial. Luego, la nutrida agenda del actor en La Plata continuará con su visita al Teatro Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibirlo junto al actor italiano Riccardo Scamarcio. El evento reunirá a distintas autoridades, invitados especiales y figuras del ámbito artístico.

El objetivo es que en ese coliseo platense los artistas otorguen una masterclass abierta y protagonicen una entrevista pública -también realizada por Verónica Lozano-, en un formato que combinará conversación y proyección cinematográfica, añadieron las fuentes consultadas.