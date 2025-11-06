La agenda de Johnny Depp en la Argentina: de la reunión con Julio Alak en La Plata a una visita en Dardo Rocha
Recibirá la distinción de “visitante ilustre” de la capital de la provincia antes de participar de la preavant premiere de su nueva película “Modigliani, tres días en Montparnasse”
- 2 minutos de lectura'
El miércoles de la próxima semana, la ciudad bonaerense de La Plata recibirá al célebre actor estadounidense Johnny Depp en el marco de la presentación de la película Modigliani, tres días en Montparnasse, un film bajo su dirección. La estrella de Hollywood será recibida por el intendente local, Julio Alak, quien le otorgará la distinción de “visitante ilustre” de la capital de la provincia, y participará de una cargada agenda cultural.
Según pudo saber LA NACION por fuentes con acceso a la organización, el artista recorrerá el tradicional Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, reconocido por su valor histórico y patrimonial. La nutrida agenda de Depp en La Plata continuará con su visita al Teatro Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibirlo junto al actor italiano Riccardo Scamarcio. El evento reunirá a distintas autoridades, invitados especiales y figuras del ámbito artístico.
El objetivo es que en ese coliseo platense los artistas otorguen una masterclass abierta y protagonicen una entrevista pública, en un formato que combinará conversación y proyección cinematográfica, añadieron las fuentes consultadas. La conversación será moderada por la conductora Verónica Lozano.
Tras esa charla, se llevará a cabo una función de gala (preavant premiere) de la película Modigliani, tres días en Montparnasse, producida por IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment. Dirigida por Depp, allí participan el propio Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri. La obra narra tres jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916.
Entrevista en Telefe
Durante su visita a la Argentina para presentar su nuevo film como director, Depp pasará el próximo martes por Cortá por Lozano (Telefe), donde tendrá una charla íntima con Lozano, la esposa de su gran amigo, Corcho Rodríguez.
Este miércoles, antes de finalizar su programa, la conductora realizó el gran anuncio. “¡El próximo martes estará sentado en este diván el gran Johnny Depp!“, comentó con entusiasmo y añadió: “Vamos a hablar de sus proyectos, del amor y de su vida en Hollywood”.
Otras noticias de Johnny Depp
"Exclusivísima". Verónica Lozano sorprendió a los fanáticos de Johnny Depp con un anuncio muy especial
En París. Del autohomenaje de Sophie Turner a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda
A una hora de Miami. El destino paradisíaco elegido por Johnny Depp, Shakira y Nicolas Cage para construir sus refugios secretos
- 1
Antonio Banderas, sobre Melanie Griffith: “Si te ha regalado lo mejor de tu vida, no puedes permitir que termine en rencor”
- 2
Con una carta, Gustavo Scaglione salió al cruce de la denuncia de Juana Tinelli que lo menciona: “Improcedente y absurdo”
- 3
Tras el blanqueo de Jennifer Aniston, su flamante novio le dedicó un posteo: “Si esto es un sueño, no quiero despertar”
- 4
Betiana Blum: un casamiento inesperado, el amor más maduro y por qué crió a su hijo sola