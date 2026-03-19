De vender golosinas y trabajar en Metrogas al hit de “Tomate un vino y olvidate”: la vida del papá de Ian Lucas

Gustavo Enrique de Mendonça es el papá de Ian Lucas, uno de los finalistas de Masterchef Celebrity. El influencer habló varias veces de él en el reality de Telefe, pero pocos saben que es Gustavito, líder de Los Tulipanes. La banda, que festeja sus treinta años, tiene recordados hits como “Tomate un vino y olvidate”, “El Ángel”, “Borracho de alegría”, “Se Va Pa’ la Pachanga” o “Los Tiburones de zona sur”. LA NACION habló con Mendonça para repasar su historia y también para saber qué piensa del paso de su hijo por programa conducido por Wanda Nara y cómo es su relación hoy con él.

—¿Siguen Los Tulipanes?

—¡Sí! Estamos festejando 30 años. Pero, además, tengo mi estudio de grabación también, donde hacemos jingles y producciones para otras bandas, y los temas nuevos de Los Tulipanes. Porque seguimos a pleno. En el 93, hicimos nuestro primer show en el under, y en 2001 grabamos nuestro primer disco con Warner Music, que nos produjo Oscar Mediavilla. Así entramos en el mundo profesional, aunque hacía años tocábamos en zona sur porque somos de Banfield, y en la Costa Atlántica. De golpe hacíamos giras en México, en Miami y recorrimos todo el país y Latinoamérica, también. Remamos mucho para editar nuestro primer disco, hasta pegábamos los afiches.

—30 años juntos y seguir adelante no es nada fácil, ¿cómo se logra?

—Se sostiene porque lo hacemos con mucha pasión y lo disfrutamos. Tocamos todos los fines de semana, además de participar en festivales en la Argentina y en diferentes países. Y hacemos muchas fiestas privadas. Los productores saben que si llaman a Gustavito de Los Tulipanes es diversión asegurada. Somos una banda de 10 músicos arriba del escenario y nos llevamos muy bien. A lo largo de mi carrera fui descubriendo otras cosas como conducir streaming en DGO para toda Latinoamérica.

—¿Y cómo surgió esa posibilidad?

—Gracias a Cucho de los Decadentes, que es como mi hermano mayor, y al cantante Maxi Pardo, ambos confiaron en mí, primero como panelista y después como conductor. Ellos tenían otros compromisos y me dejaron a cargo con Caro, que es mi mujer y mi manager [es la hermana de Diego Demarco de Los auténticos decadentes]. Caro es actriz también; hace doce años que estamos juntos y nos llevamos muy bien. Fue una experiencia maravillosa porque pude entrevistar muchas bandas. Fui el primero en la familia que se dedicó un poco a cantar, un cara dura [risas]. Primero cantaba en la esquina para mis amigos y después se fue dando. Hasta el día de hoy, los primeros invitados cuando tocamos cerquita son mis viejos y mis hijos, que me vienen a ver cuando puedan porque también son artistas y estoy orgulloso de eso.

—¿Entonces siempre te ganaste la vida con la música?

—Hice de todo un poco. Medía los medidores de Metrogas, trabajé en Edesur, fui vendedor de golosinas... Pero llegaba el verano y renunciaba para ir a la costa a tocar. Para fin de año cortábamos la calle, poníamos un palco y todos los vecinos venían a bailar. Hacíamos sorteos y con eso nos íbamos a de gira a la costa. La pasión por la música era más fuerte que cualquier cosa. Todo un remo hasta llegar a cierto reconocimiento gracias a los hits que tuvo la banda.

Gustavito, Cucho de Los auténticos decadentes y Ian Lucas, de pequeño Gentileza

—¡Quién no se acuerda de “Tomate un vino y olvídate”!

—Sí y sigue sonando a full. Me acuerdo de que la gente de Warner dijo: “Nosotros lo vamos a tirar y vemos qué pasa... Ustedes traten de apoyarlo”. Y salíamos todos a las puertas de las escuelas y con moneditas para los teléfonos públicos porque pedíamos que votaran el tema [risas]. Fue un bombazo, gustó mucho y llegó a estar primero en el ranking general de las FM de la Argentina. Así que rápidamente nos expandimos y se abrieron las fronteras para nosotros.

—¿Y después?

—Después pegamos “El ángel” y siguieron las producciones. Nuestro primer manager fue Federico Lauría, hoy es el manager de Nicki Nicole, de Bizarrap, del Duki... Con nosotros bailaban las chicas, las señoras y las abuelas, eso nos caracterizó. Este fin de semana tenemos un cumple de 15 y el pasado tocamos en uno de 80. Y todos los años hacemos la “Tuli Fiesta”, donde vienen las familias enteras a divertirse y gente que escucha rock, cumbia y música electrónica. Es como una comunión de buena onda.

“Superorgulloso”

Gustavito junto a sus dos hijos, Ian y Teo Gentileza

-Tus hijos, Ian y Teo, te vieron crecer en el mundo de la música…

-Sí. Cuando Iancito tenía 3 años ya estaba arriba del escenario de By Pass, en Bariloche. Me venía a visitar con la mamá y se subía al escenario y ya las chicas se volvían locas. Vivimos dos años en Bariloche.

-¿Cómo es verlo ahora en la final de MasterChef Celebrity?

-Creo que él ya ganó porque lo conoció toda la gente. Ya lo conocían muchísimo, pero un público más adolescente y de redes. Estoy superorgulloso y lo miro siempre en el programa. Se me cae la baba. Estoy muy contento porque se compró rápidamente a todo el público. Ian es muy simpático y es muy sentimental. Todo lo que encara lo quiere hacer bien. Es perfeccionista.

—¿Cuándo entró al programa qué te dijo?

—Cuando entró al programa dijo que iba para llegar a la final... Al principio lo miraban un poco de costado porque no lo conocían. Iancito es muy comprador. Anoche estuvimos en casa después de las semifinales y recién me mandó un mensaje contándome que había dormido un par de horitas porque tenía muchos compromisos.

—¿Cómo estaba?

—Estaba muy ansioso. Me dijo que en la final cocinó perfecto y está contento que haya sido con La Reini porque también viene del mismo ambiente y son los más jóvenes. Creo que se ganó el corazón de todos y yo, como papá, me siento superorgulloso.

—Contó que de chiquito le cocinaba a su hermano Teo porque sus papás trabajaban... ¿Le enseñaste a cocinar?

—Yo creo que le enseñé a hacer un rico asadito [risas]. Cocina muy bien y cuando nos separamos, y la mamá trabajaba, alguna vez le ha cocinado a su hermano. Lo hizo bien porque Teo estaba chocho también. Las abuelas le han enseñado algo de cocina.

—¿Cómo es el vínculo con Ian hoy?

—Nos llevamos muy bien y los dos compartimos la pasión por Banfield. Ahora no estamos yendo tanto a la cancha porque él está full. Después de la pandemia explotó y el año pasado llenaron una cancha de Vélez. Es una locura lo que está logrando no solo como youtuber sino como cantante y compositor. Y viaja mucho y yo también ando con mis giras. Hoy Ian tiene 27 años, es un adulto y tiene sus compromisos, pero siempre hablamos mucho por WhatsApp, nos mandamos mensajitos y a veces me responde a los dos días y me dice: “Papá, disculpá, estoy a full”. Cuando mis hijos eran más chicos, los domingos nos juntábamos todos en la casa de mis viejos; era religioso.

Sobre su hijo Ian Lucas: "Creo que se ganó el corazón de todos y yo, como papá, me siento superorgulloso" Gentileza

—¿Sueñan con compartir un escenario?

—Hicimos juntos Laten corazones hace algunos años. Me acuerdo de que al principio él no quería cantar y con el manager lo convencimos y fue una experiencia hermosa. En algunos programas hasta se enojaba conmigo porque es muy perfeccionista y sabía todas las letras, y un par de veces me descubrió espiando las letras [risas].

—¿Te retaba?

—Sí, en algunos momentos parece que él es mi papá y me reta. Soy un personaje, como me ven arriba del escenario y lo soy abajo, tratando de ser siempre divertido y poniéndole onda. En cambio, Ian es más serio. En Laten corazones estuvimos casi un año cantando un tema diferente cada semana. Ahora veo más difícil que podamos coincidir porque él está con Luck Ra, con la Joaqui, y yo estoy ahora apuntando a los 30 años de Los Tulipanes y haciendo temas con Cucho de Los Decadentes, con Los Caligaris, con Diego Mujica de Tambó Tambó.

"Estoy muy orgulloso de mis dos hijos, de Ian y de Teo, de los mensajes hermosos que recibo", asegura el cantante Gentileza

—¿Tenés ganas de coincidir entonces en su escenario con él?

—Sí, ojalá volvamos a coincidir. Estoy muy orgulloso de mis dos hijos, de Ian y de Teo, de los mensajes hermosos que recibo. Ian es un tipo bárbaro, buena gente. Ojalá que se le dé ganar la final porque se lo merece, sé lo que trabajó.