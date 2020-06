De vuelta en lo de Daniel Osvaldo, Jimena Barón se autodenominó la "exCobra"

La cantante se burló de su imagen de empoderada tras decidir volver a convivir con su ex en cuarentena Crédito: Instagram

"Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste", cantaba Jimena Barón, con garra y decisión, meses atrás. El tema se convirtió en hit, y ella en referente de muchas mujeres empoderadas. Ahora, a poco de que muchos la juzgaran por ir a pasar la cuarentena a la casa de quien parecía el destinatario de ese mensaje, el futbolista Daniel Osvaldo, la actriz y cantante se autodenominó la "excobra".

"Hago el chiste yo", dijo entre risas sabiendo que sus seguidores iban a comentar las stories donde se la ve riendo junto al padre de su hijo Morrison, de quien se separó en muy malos términos.

Las ideas y vueltas entre Jimena y Daniel datan desde hace por lo menos cinco años. La pareja que volvió a vivir a Buenos Aires, después de una temporada en Italia, y en 2015, se separaron en medio de un escándalo, con denuncia por violencia de género incluída. Calmadas las cosas entre ambos, el futbolista y la artista decidieron darle otra oportunidad a ese vínculo, pero la historia duró pocos meses. Cada uno encaró diferentes romances: él con una modelo europea; ella, con figuras como Juan Martín Del Potro, Rodrigo Romero y el bailarín Mauro Caiazza, aunque ninguno de los dos prosperó en sus nuevos intentos amorosos.

Así, solteros, los encontró el aislamiento preventivo, social y obligatorio y, como dos ex que se entienden y comparten un hijo, decidieron pasar la cuarentena juntos en la casa del exfutbolista.

"Siempre que el papá de mi hijo me dé lugar y muestre predisposición, voy a estar con una sonrisa enorme (y un vino). Viví toda mi vida con papás que se llevaron como el culo y duele. Haré siempre todo lo posible para regalarle otro capítulo de papás a mi hijo", explicaba sobre la decisión de compartir techo. Y sumaba ante las críticas de algunos de sus seguidores: "A mí me va como el orto en el amor. Me van a conocer 23 tontas más y 24 cobras. Y seguramente un álbum lleno de canciones a más pelotudos que me rompan el corazón. Me verán empoderada y me verán llorando como una idiota, en loop, dueña de mi vida y rogando migajas rancias de amor. Soy las dos. Perdón".

Más allá de eso, Jimena decidió volver a su hogar. Decisión que duró poco: ya está de nuevo en lo de Osvaldo y no paran ni ella ni su ex de subir videos divertidos sobre esta convivencia.

"Me dijo 'llevo una mochilita...'. Dale, se mudó. ¿Me estás jodiendo? Tu vieja se vino a vivir a casa y no me avisó", le dice Daniel divertido a Momo en uno de los videos que compartió . "Él me escrachó a mí, ahora lo voy a escrachar a él. Se hace el indignado de que me instalo acá... Se compró una cama más grande. Se hace el boludo", le contesta Barón desde su cuenta de Instagram, tras mostrar el cuarto de su ex y seguir dando indicios de que donde hubo fuego, cenizas quedan.

El final de la jornada, los encontró a los extórtolos juntos encendiendo un hogar. "Supervivencia extrema con la participación de Jimena Barón", se escucha decir al futbolista, a lo que ella acota: "Ex Cobra". "Hago el chiste yo. Ya fue", agregó la actriz, contundente.