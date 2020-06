Jimena Barón habló de los rumores de un embarazo junto a Daniel Osvaldo y dijo que quiso "regalarle otro capítulo de papás" a Morrison Fuente: LA NACION

Luego de que Jimena Barón pasara algunos días de cuarentena en la casa de su ex, Daniel Osvaldo , junto a Morrison -el hijo que tienen en común-, crecieron los rumores de un supuesto embarazo .

En las últimas horas, la intérprete de " La Cobra" publicó una serie de stories en las que se refirió al tema. Primero, en tono humorístico, luego, lanzó algunas reflexiones sobre su vida sentimental y familiar y aseguró que quiso darle "otro capítulo de papás" a " Momo ".

Primero, la artista publicó algunos videos en los que se la ve escuchando con atención una noticia en televisión. "Enterándome de mi embarazo", escribió sobre la imagen. De fondo, se escucha una voz que anuncia que ella y Osvaldo estarían buscando "un hermanito" para el único hijo que tienen en común.

A continuación, Barón se puso seria y se refirió al tema con honestidad. "Chicos, a ver. No estoy embarazada, volví a mi casa porque estoy con un tratamiento en el hombro, que me lo lastimé. Ayer me lo pincharon y tengo que seguir", aclaró. "Está todo bien, perdón".

Además, publicó un texto breve, también en sus stories, en el que confirma que no hubo reconciliación con Osvaldo y que todo su vínculo se reduce al bienestar de su hijo. "Siempre que el papá de mi hijo me dé lugar y muestre predisposición, voy a estar con una sonrisa enorme (y un vino)", escribió. "Viví toda mi vida con papás que se llevaron como el c... y duele. Haré siempre lo posible para regalarle otro capítulo de papás a mi hijo. Pasar página no significa perderse, ni olvidar, ni dejar de tener las cosas claras. Significa remendar lo roto, sanar y sentirse mejor será bienvenido, decisión 2020. Y eso para mí es un regalo que también me hago a mí misma, porque todos merecemos sentirnos mejor con la fórmula que nos haga más falices".

También pidió que no la idealicen por ser famosa y avisó que volverá a cometer errores en su vida sentimental.

