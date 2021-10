Debate: quién es Matilda Blanco, la asesora de imagen y amiga de Cynthia Hotton

Esta noche se disputa el debate de las elecciones legislativas por la provincia de Buenos Aires. Allí están los distintos candidatos a ocupar una banca en el Congreso; entre ellos, la dirigente evangélica Cynthia Hotton que se presenta por el partido +Valores.

La funcionaria provida llegó al estudio de TN, donde se transmitió el debate, acompañada de su amiga, la asesora de imagen Matilda Blanco, algo que en ocasiones como esta tiene gran importancia dado que la comunicación no verbal es fundamental en una instancia de debate televisivo.

Matilda Blanco es una asesora de modas de 54 años que se hizo conocida en el mundo del espectáculos por su crítica sin piedad a los looks de distintos famosos en la televisión. Trabajó en el programa Corte & Confección y en 2019 obtuvo el Martín Fierro de la Moda.

Sorpresivamente, cuando fue invitada al programa Podemos Hablar, esta estilista contó que su verdadero nombre es Gabriela, pero que decidió cambiárselo como un homenaje a su padre que le cantaba “Matilda”, la canción de Harry Belafonte. Además, allí -entre lágrimas- contó que él estuvo secuestrado 2 años durante la dictadura de 1976.

De sus padres heredó el amor por los animales. Es vegetariana y ferviente luchadora contra el maltrato animal. “No podemos vestirnos con la piel de otro animal que estuvo vivo. ¡No podemos! ¿Qué estamos haciendo? Yo no me animo a comer un pedazo de animal que alguna vez tuvo una madre. No puedo. Porque es un animal que es capaz de sufrir. No se lo puede matar para ponértelo encima y usarlo”, dijo el año pasado al referirse a una cruel matanza en un zoológico de Concordia, Entre Ríos. Hoy, en su casa, convive con cuatro perros y ocho gatos.

Blanco nació el 10 de mayo de 1967. Vivió su infancia en Bahía Blanca y su juventud en La Plata, y entró en el mundo de la alta costura por tradición familiar dado que su abuelo paterno era sastre. Además, estudió danza.

Otro dato que llama la atención sobre su vida personal es que -según sus propias palabras- fue “dos veces novia fugitiva”. “Sufrí bastante por amor. Fui una persona que quise mucho, pero también hice sufrir. Dejé a dos hombres plantados en el altar. Uno, a cuatro días de casarme. El otro, a un mes”, contó tiempo atrás a LA NACION.