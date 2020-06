Débora D´Amato denunció que fue víctima de un hacker que les pide dinero y saludos por televisión a sus contactos Crédito: Instagram

24 de junio de 2020 • 01:29

Preocupada y, a la vez, con el fin de llevar tranquilidad a sus contactos, Débora D'Amato recurrió a las redes sociales para contar que fue víctima de un hacker. Según contó la panelista de Intrusos, alguien clonó su cuenta de WhatsApp, se la robó, y comenzó a pedirles a sus contactos desde dinero a saludos en la televisión.

"En la tarde de ayer, una persona que no estaba dentro de mis contactos me preguntó si yo era yo, y no contesté. Como suele pasarme, porque hay gente que pasa mi contacto, me quedé mirando y vi que me volvió a hacer la misma pregunta. Le pregunté '¿quién sos?'. Me dijo: '¿Sos Débora o no?'. Y cometí el error de decirle: 'O me decís quién soy o te bloqueo'", comenzó contando en un clip que compartió en su cuenta de Instagram.

"En ese momento, la persona que me hablaba desapareció y al ratito WhatsApp me pide que verifique mi cuenta. La verifiqué. Yo no tenía -y acá está la parte clave- la verificación en dos pasos. Nunca la entendí, nunca supe de qué se trataba y tampoco me importó mucho porque tampoco mi teléfono es una gran cosa. Pero claro, perder los contactos no está bueno, y ahora realmente me complica un montón" , continuó.

"La persona, un hacker medio pelo, evidentemente, captó mi número e hizo la verificación en dos pasos. No solo me clonó la cuenta sino que me la robó . Logré comunicarme con mi telefonía, para pedirles que dieran de baja el chip; lo dieron de baja, y el teléfono continuaba usándose. Y continúa, de hecho, todavía", explicó.

Frente a esta situación, la periodista contó cuáles son los pasos que decidió seguir: "Hice la denuncia a cibercrimen y todavía no tuve respuesta. A WhatsApp les pedí que dieran de baja la cuenta, a MercadoPago les avisé que había una persona usando mi línea".

Su gran preocupación es que desde su línea están pidiéndoles a sus contactos que le transfieran dinero a través de aquella aplicación. "Sigue pidiendo dinero, sigue molestando, manda barbaridades. A algunos de mis contactos les pidió saludos por televisión", indicó.

"Me di cuenta porque me desapareció WhatsApp y no podía recuperarlo. Contactos míos de Instagram comenzaron a decirme por mensaje privado que tenían este inconveniente", reveló.