La insólita excusa de Fede Bal tras recibir el “no” de su novia ante una propuesta de casamiento

Hace dos años, Fede Bal y Sofía Aldrey blanquearon su relación. Hasta ese entonces, los unía una amistad, pero luego se dejaron llevar por el amor que comenzaron a sentir. Desde entonces, la pareja mantiene un gran hermetismo sobre su relación, aunque se muestran más unidos que nunca ante los problemas de salud que enfrentó el actor. Recientemente, él se accidentó en Brasil, y fue durante la internación que atravesó que decidió pedirle matrimonio a la joven y ella le dijo que no. En diálogo con Intrusos (América) explicó que estaba medicado cuando lanzó la propuesta y contó divertidos detalles.

Fede grababa su programa de Resto del mundo (eltrece) en Brasil cuando falló el parapente motorizado en el que se trasladaba. Esto hizo que el brazo quede trabado en el vehículo y se fracture. De inmediato, fue hospitalizado para una posterior intervención quirúrgica. Tanto Carmen Barbieri como Sofía Aldrey viajaron hacia el país vecino para acompañarlo.

Fede Bal sufrió un accidente en Brasil (Foto Instagram @balfederico)

De regreso a la Argentina, el actor le agradeció a las dos mujeres quienes son su sostén en todo momento. “Verla a ella me llena de amor, no hace más que reafirmar la mujer que tengo al lado y a veces siento que es demasiado para mí”, expresó en Intrusos al ser consultado sobre su pareja.

En ese sentido, remarcó que fue Sofía quién lo higienizó y acompañó en todo momento durante su internación, como lo hizo durante el 2020 durante su tratamiento contra el cáncer. “Yo le decía ‘¡qué vida de m…. que te estoy dando porque desde que te conocí no paran de pasarme cosas!’”, relató sobre la charla íntima que mantuvo con ella cuando estaban en Brasil, en medio de su recuperación.

Fede Bal sobre la propuesta de casamiento

Pero, ese no fue el único momento especial que vivió la pareja, sino que tal como el mismo Fede contó, le propuso matrimonio y recibió una inmediata respuesta negativa.

“Yo le juego mucho. Ella quiere casarse y a mí me importa poco el casamiento. Si lo hago, lo haría por ella y por sus ganas. Lo primero que hice fue decírselo porque me emocioné”, recordó. Rápidamente aclaró que su actitud se dio tras ser operado, por ello “estaba un poquito drogado” al hablarle.

Fede y Sofía están de novios desde el 2020 (Foto Instagram @sofialdrey)

Ante el pedido, Sofía respondió que no y Fede explicó el argumento que le dio: “Qué códigos que tiene ella que me dijo ‘pará, estás todo dado vuelta, no podés hablar con nadie así’. Hablamos cuando esté mejor, un poquito más consciente”. De esta manera, dejó abierta la posibilidad que en los próximos meses pueda anunciar su boda y hasta convertirse en padre, ya que ella sueña con la maternidad.

Qué dijo Sofía Aldrey sobre la propuesta de casamiento de Fede Bal

Una vez que regresó a la Argentina, más precisamente desde el aeropuerto de Ezeiza, la joven dio una entrevista en Mañanísima (Ciudad Magazine) -programa que conduce su suegra Carmen Barbieri- y allí también habló de la propuesta de casamiento su novio, y hasta le hizo un divertido pedido: “Que me lo diga bien, sobrio, sin morfina, sin anestesia”.