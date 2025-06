Del look de gala de Romina Gaetani en el estreno de Pretty Woman al reencuentro de Celeste Cid y Esteban Lamothe

Siempre impecable, Graciela Alfano llegó al Teatro Astral para disfrutar de la versión musical de Pretty Woman. En la alfombra roja, tuvo un divertido cruce con su ex, Matías Alé, quien llegó con su novia al evento. "Esto no es un trio", bromeó la actriz. Además, elogió a la joven, la comparó con un ángel y no descartó volver a trabajar con el mediático en un futuro. "Graciela sabe que la quiero", devolvió él el gesto

Gerardo Viercovich - LA NACION