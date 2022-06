Del romántico cumpleaños de Coti con Cande Tinelli al festejo de Vicuña y el elenco de El primero de nosotros

Los famosos están de festejo. Ya sea por aniversarios, encuentros entre colegas o fiestas de cumpleaños, las celebraciones son bienvenidas. Desde el cumpleaños de Coti Sorokin a un evento que reunió a las máximas figuras de la tira televisiva El primero de nosotros (Telefe), varios rostros conocidos del espectáculo local se tomaron un descanso de sus obligaciones y brindaron.

Coti eligió un establecimiento gastronómico de la ciudad para festejar sus 49 vueltas al sol. En su día, el cantante y compositor estuvo rodeado de amigos, familia y de su novia, Candelaria Tinelli.

Tras el viaje que realizaron juntos a Europa, la hija de Marcelo Tinelli dedicó ayer un romántico posteo al artista en el día de su cumpleaños. Lelé eligió distintas imágenes de divertidos momentos compartidos junto al músico para ilustrar una publicación que recibió afectuosos comentarios.

A través de Instagram, la influencer manifestó: “Feliz cumple, amor de mi vida, compañero de rutas, mi mejor amigo y mi confidente. Mi cómplice, mi color y perfume preferido. Ese calor que me hace sentir que todo está bien, y que nada es tan grave. Sos mi devoción. Sos esa música que quiero escuchar para toda la vida. Te amo, te admiro, te todo. Por muchos más momentos juntos. Sé feliz, amor. No mereces menos”.

En la misma red social, el intérprete de “Nada fue un error” también expresó su gratitud por el actual presente que lo tiene como protagonista. Junto a una foto en la que sale retratado junto a su novia y sus hijos, Coti escribió: “¿Feliz cumple? No necesito nada nada más. Millones de gracias por los saludos que me llegaron ayer y los que me siguen llegando”.

Y agregó: “Podría decir tanto acerca de esta pic de Mamu -su hija- pero sobran las palabras. Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen”, concluyó citando las palabras de Silvio Rodríguez. El artista aclaró también que se tomó un descanso de su gira española para venir a Buenos Aires a celebrar junto a los suyos.

Coti cerró la jornada festiva junto a Candelaria Tinelli en el restaurante Rose de Caballito Gerardo Viercovich

Festejo por el cumpleaños de Coti junto a Candelaria Tinelli, uno de los hijos del artista y su novia Gerardo Viercovich

Siempre con estilo, Cande Tinelli posó sonriente en la fiesta de cumpleaños de su novio Gerardo Viercovich

El encuentro del elenco de El primero de nosotros

El elenco de El primero de nosotros celebró un encuentro por todo lo alto en el que no faltaron los abrazos y animadas conversaciones entre los actores de la exitosa ficción de Telefe que tiene a Benjamín Vicuña como principal protagonista de la historia.

Paola Krum, Luciano Castro, Mercedes Funes, Jorgelina Aruzzi y Damián de Santo, entre otros intérpretes, también se reunieron para celebrar.

Festejo de los protagonistas de la serie El Primero de Nosotros en el bar Pony Spirit del hotel Four Seasons Gerardo Viercovich

Alegría por el reencuentro entre los actores Gerardo Viercovich

Paola Krum y Benjamín Vicuña conversaron animadamente durante la velada Gerardo Viercovich

Damián de Santo se mostró muy contento por el éxito del programa Gerardo Viercovich

Daniel Fanego también dijo presente en el festejo Gerardo Viercovich

Carola Reyna saluda a Benjamín Vicuña Gerardo Viercovich

Vicuña y Fanego conversaron a lo largo de la noche Gerardo Viercovich

Nicolás Riera, Adriana Salonia y Damián de Santo, en el festejo Gerardo Viercovich

Mercedes Funes, radiante Gerardo Viercovich

Benjamín Vicuña y Paola Krum, felices en el encuentro de El primero de nosotros Gerardo Viercovich

Brindis y degustación Gerardo Viercovich