Denise Richards habló sobre su escandaloso divorcio: “Solo quiero procesar todo”

A dos meses de haber dado por terminada la relación, Denise Richards rompió el silencio y se refirió en primera persona a su controvertido, mediático y escandaloso proceso de divorcio de su último marido, Aaron Phypers, con quien estuvo casada durante seis años.

Denise Richards y Aaron Phypers, en otros tiempos @deniserichards

“Hola a todos, solo quería saber cómo les ha ido el verano”, comienza saludando la actriz, en un video que compartió en su cuenta de Instagram este jueves. Y continúa, con ironía: “La mía ha sido maravillosa... La verdad es que ha sido una mierda. Pero voy a fingir que todo está bien”.

Richards, de 54 años, señaló que ha estado atravesando un “momento muy difícil” y explicó: “Es muy difícil pasar por un divorcio... Este no es el primero, es el segundo”, refiriéndose al fin de su matrimonio con Charlie Sheen, con quien estuvo casada entre 2002 y 2006.

“Nunca pensé que me volvería a divorciar. Por eso digo: ‘Nunca digas nunca’”, continuó. “Hay circunstancias relacionadas con mi divorcio que son difíciles de abordar, y algún día hablaré de ellas cuando llegue el momento”, se disculpó. Y sumó: “Solo quiero procesar todo y superarlo”.

En el video, la protagonista de Criaturas salvajes se refirió a la cirugía reconstructiva a la que se sometió en el último tiempo. “Fui abierta y honesta acerca de tener que hacerme una cirugía para un programa de televisión en el que participé, y me hicieron otra cirugía”, dijo, explicando que no quería dar muchos detalles sobre ello durante su proceso de divorcio para no “parecer inapropiada e insensible”.

“Pero también quiero vivir mi vida y compartir esa parte de mi vida”, continuó la estrella de Real Housewives of Beverly Hills. Richards, además, agradeció a sus seguidores por el apoyo y las muestras de cariño que recibió durante las últimas semanas y aseguró que esos mensajes la estaban “ayudando” a superar las instancias de su conflictiva separación.

Por su parte, Phypers afirmó que Richards nunca legalizó la adopción de su hija de 14 años, Eloise, a pesar de haber firmado los papeles de adopción y haberla criado como si fuera su madre.

Según informó People, Phypers presentó este miércoles ante la justicia una serie de documentos en los que afirma que la actriz nunca firmó el pedido de adopción, y que por eso ahora se encuentra sin su hija “a pesar de haberla criado como si fuera suya”.

“Eloise fue su hija por más de nueve años. Esto ha causado un daño inconmensurable y demuestra el desequilibrio que [Richards] mantiene en este asunto”, alegó en los documentos. Phypers adoptó a la pequeña en 2019, un año después de que él y la actriz se casaran.

Denise Richards junto a sus tres hijas, las dos adolescentes que tuvo con Sheen, y Eloise, la niña que adoptó cuando estaba soltera Instagram

Eloise, que tiene un trastorno cromosómico, era una bebé cuando Richards se hizo cargo de ella, en 2011. La actriz también tiene dos hijas con Sheen: Sami, de 21 años, y Lola, de 20.

Fue el exesposo de la actriz quien solicitó el divorcio el 7 de julio, citando “diferencias irreconciliables”. Semanas después, Richards lo acusó de haber ejercido violencia doméstica y se le concedió una orden de restricción temporal.

“Durante nuestra relación, Aaron frecuentemente me estrangulaba violentamente, me apretaba la cabeza con ambas manos, me apretaba fuertemente los brazos, me pegaba violentamente en la cara y la cabeza, y golpeaba agresivamente mi cabeza contra el toallero del baño”, se lee en los documentos judiciales obtenidos por Page Six.

Recientemente, Richards intentó recuperar a sus perros y las pertenencias de la casa que ella y Phypers alquilaban en Los Ángeles, donde su exesposo vive hoy con su familia.

Concretamente, le solicitó a un juez que ordene a su ex desalojar la propiedad para que ella pueda recoger sus pertenencias, antes de que sea desalojado este sábado por no haber pagado los últimos seis meses de alquiler.