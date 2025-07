Denise Richards se separó, tras seis años de matrimonio: “Diferencias irreconciliables”

Después de su conflictivo matrimonio con Charlie Sheen, Denise Richards parecía haber recuperado la estabilidad emocional junto a Aaron Phypers. La pareja -que se conoció en 2017 y pasó por el altar en 2018- se mostraba inseparable. Sin embargo, en las últimas horas la noticia de su inminente divorcio sorprendió a todos. Según se supo, fue el actor y empresario canadiense quien solicitó el divorcio, argumentando “diferencias irreconciliables”.

Al parecer, esta ruptura es muy reciente. Según la revista People, la pareja decidió poner punto final a su matrimonio el pasado 4 de julio y, este lunes (apenas tres días después), Phypers se acercó a los tribunales de Los Ángeles para presentar su pedido legalmente. En su solicitud, el director del centro de medicina Quantum 360 pidió la manutención conyugal a Richards y también mantener sus activos y deudas como propiedad separada, incluidas sus herramientas eléctricas, su motocicleta y su automóvil deportivo.

Denise Richards y Aaron Phypers, en tiempos felices @deniserichards

La pareja no tiene hijos en común; sin embargo, en mayo de 2019, Richards anunció que su esposo iba a darle su apellido a su hija adoptiva, Eloise Joni. La pequeña de 13 años padece un trastorno cromosómico poco común que afecta su habla.

No se sabe si el empresario cumplió con esa decisión, lo que sí fue de público conocimiento es la mala relación que el canadiense tenía con la hija mayor de Richards, Sami Sheen; algo que la propia joven se encargó de confirmar en los medios. “Ni siquiera somos tan cercanos. Nunca nos vemos, nunca hablamos”, reveló la joven de 21 años en el podcast Casual Chaos con Gia Giudice en el mes de abril. A pesar de sus dichos, la hija de Charlie Sheen se mostró a favor de la relación de su madre porque “él la hace feliz”.

Si bien este podría ser uno de los motivos de la ruptura, hasta el momento ninguno de los dos salió a hablar públicamente. Sea cual fuere el motivo, lo cierto es que esta separación sorprendió a todos, ya que hace unos meses la pareja se mostraba muy unida y enamorada. “Nos gusta estar juntos. Él también es mi mejor amigo, y disfrutamos mucho de nuestra mutua compañía. No intentamos cambiarnos”, declaró la actriz de 54 años en diálogo con The Daily Dish en marzo pasado.

En otra entrevista con Interview, Richards se encargó de contar cuál era el secreto de su matrimonio para mantener viva la pasión. “Mi consejo, especialmente para las parejas que acaban de tener un hijo, es que se queden en casa al menos una noche al mes para que puedan disfrutar de su romance, sin distracciones, y simplemente reconectar como pareja”, advirtió mientras aseguraba que con su marido lo respetaban a rajatabla.“Nos hemos propuesto hacer eso al menos una noche al mes, simplemente para tener ese tiempo para nosotros y no sentirnos culpables por ello”, agregó.

Denise Richards attends the 'Glow and Darkness' presentation photocall at Westin Palace Hotel in Madrid, Spain (Photo by Carlos Dafonte/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto - NurPhoto

De hecho, tanto ella como Phypers dejaron muy en claro por qué el divorcio no era una opción para ellos. “No es fácil estar casada conmigo”, reconoció la actriz durante un episodio del reality show de Bravo, Denise Richards & Her Wild Things. “¡No lo es, y ella lo dijo! Pero esto es todo. Ya no quiero más”, bromeaba su marido que, antes de conocerla, estuvo casado con Nicollette Sheridan, estrella de Amas de casa Desesperadas. “Sí, no me volveré a divorciar. Aunque nos odiemos, no me voy a divorciar, carajo”, coincidió ella, por su parte.

Los motivos por los cuales Denise no quería pasar nuevamente por los tribunales tenían que ver con su conflictivo divorcio de Sheen, el padre de sus hijas Sami y Lola. “El juicio de los demás y que me traten como una mujer horrible”, explicó. “Tendremos hogares diferentes o algo así. Pero no nos odiaremos”, aseguró por su parte el actor que curiosamente borró todo lo dicho meses atrás al presentar su demanda en el día de hoy.

La pareja se conoció en 2017 en el centro de medicina que Phypers tiene en Malibú. Ella fue a recibir una “reparación preventiva del ADN” y nació el flechazo. Tras comprometerse en secreto, Richards y el empresario se casaron en una ceremonia muy íntima el 8 de septiembre de 2018.