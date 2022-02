Denise Richards se sinceró sobre el vínculo que mantiene con Sami, su hija mayor: “Honestamente, tenemos una relación tensa”

En los últimos años, los conflictos entre Denise Richards y su hija mayor, Sami, parecen ser tan profundos como mediáticos. Este viernes, la actriz se refirió en una entrevista al presente de ese difícil vínculo y expresó: “ Honestamente, tengo una relación tensa con ella. Es muy difícil. Sé que eventualmente volveremos a donde estábamos, pero en este momento, está tenso ”. Y agregó: “Obviamente, me encantaría que viviera conmigo. Vivió conmigo todos estos años”.

La actriz le explicó a People cuál es la base del conflicto con la adolescente de 17 años que decidió vivir con su padre, Charlie Sheen: “ Creo que es muy difícil criar adolescentes ahora y especialmente en Los Ángeles cuando hay acceso a todo. No crecimos con delivery de lo que quieras a cualquier hora. Hay ciertas reglas y las hago cumplir. Y hay reglas diferentes en esa casa y eso está bien ”.

Sobre cómo resuelve con su exmarido el tema de los límites y las reglas, Richards confesó: “Acordamos no estar de acuerdo”. La expareja de actores estuvo casada desde 2002 hasta 2006 y además de Sami, son padres de Lola, de 16 años. Además, Richards adoptó en 2011 a su tercera hija, Eloise, de 10. Por su parte, el actor también es padre de Cassandra, de 36 años, y de los mellizos Max y Bob, de 12.

Denise Richards junto a sus tres hijas, las dos adolescentes que tuvo con Sheen, y Eloise, la niña que adoptó cuando estaba soltera Instagram

En octubre de 2021, Sami sorprendió a sus seguidores de TikTok dando detalles de su nueva vida: “ Ahora, finalmente me mudé de la casa del infierno; tuve un despertar espiritual, tengo dos gatos, soy feliz estando soltera, llena de amor propio y abandoné escuela secundaria.” Allí aseguraba, además, que hace un año quedó “atrapada en un hogar abusivo”, recalcando que pasaba “días sin comer o sin dormir, muy deprimida y odiando la escuela ”, entre otras cosas. “Me odiaba a mí misma”, aseguró la joven. El video, que después de un rato se volvió privado, fue capturado por Page Six.

Aquella “casa del infierno” a la que se refirió fue la casa de Richards, sobre quien se posaron todas las miradas. La actriz se limitó a negar las acusaciones y, al igual que esta semana, explicó que en su casa hay reglas que deben ser respetadas.

Semanas después de que Sami se mudara a la casa de su padre, la corte del condado de Los Ángeles determinó que Sheen no debía pagarle más a Richards la cuota alimentaria por las dos hijas que tienen en común. Esta noticia tomó por sorpresa a la actriz, que no se esperaba semejante decisión. La revista People pudo acceder a los documentos que detallan la decisión del juez, que estableció que la estrella de Two and a Half Men debía abonarle a su ex “cero dólares mensuales” comenzando, de manera retroactiva, desde el 1 de agosto de 2018. Si bien la hija mayor de la pareja vive con su papá, la menor reside en la casa materna.

La batalla legal y las acusaciones mediáticas entre Richards y Sheen son de larga data. Después de dar a luz a sus dos hijas, la ex “Chica Bond” solicitó el divorcio en marzo de 2005, acusando a Sheen de abuso de sustancias, así como de comportamiento abusivo. Su divorcio finalizó en noviembre de 2006. Desde ese momento mantuvieron una buena relación, hasta el 2016, cuando la actriz presentó su primera demanda por 1,3 millones de dólares.

En esa primera denuncia la actriz afirmaba que el actor que fue el mejor pagado de la televisión en su época dorada, no cumplía con las cuotas de la manutención de sus hijas. Además, exponía que Sheen la había echado de la casa familiar en la que vivían, sin ofrecerle ningún otro hogar provisorio. En ese momento, el abogado de la estrella desmintió sus dichos y dijo que ella recibía 650 mil dólares anuales como resarcimiento monetario.

Sin embargo, volvió a encenderse el fuego cruzado. En septiembre de 2019, después de que él solicitara una disminución de la cuota alimentaria debido a que supuestamente estaba atravesando una crisis financiera, ella lo volvió a acusar de “ocultar” y “despilfarrar” su fortuna para no pagar lo que le correspondía a las dos niñas. La actriz lo demandó legalmente por 500 mil dólares, asegurando que estaba cansada del incumplimiento de las obligaciones que le corresponden como padre.

Denise Richards y Charlie Sheen en 2012 Elsa - Getty Images North America

“Durante el período transcurrido desde lo último que quedó estipulado en 2016, él no ha pagado nada, mientras que sí se encarga de gastar más de 600 mil en miembros adultos de su familia y malgasta miles de dólares en efectivo para su uso personal”, sentenció la actriz, sin especificar quiénes son las personas a las que el actor le envía tanto dinero.

“Charlie despilfarró los 24 millones de dólares que ganó gracias a Two and a half men para pagar sus deudas y sostener su extravagante estilo de vida a expensas de no cumplir con los pagos que le debe a sus hijas”, explicó en su momento la exesposa del actor. Sheen no se quedó callado y afirmó: “Ella se está comportando como una cobarde, solo voy a decir que la verdad saldrá a la luz”.