Dermot Mulroney: de ser el interés amoroso de Julia Roberts y Cameron Diaz a calzarse el traje de bombero para una popular serie

La carrera actoral Dermot Mulroney inició en 1986, con una breve participación en la icónica serie televisiva Fama. Pero un proyecto en particular marcó un antes y un después en su vida: su rol en la comedia romántica La boda de mi mejor amigo llevó al actor, en 1997, directo al estrellato. Sin embargo, él eligió no quedarse en el rol de galán y se propuso demostrar su versatilidad en pantalla.

En la actualidad, Mulroney personifica a Dom Pascal, jefe de la Estación 51 del Departamento de Bomberos de Chicago, en la recientemente estrenada temporada 13 de la serie Chicago Fire (disponible en Universal+). Tras la salida de Wallace Boden (Eamonn Walker), quien ocupó ese rol durante más de una década, Pascal es el encargado de guiar a todo el equipo en las situaciones que se presenten, mientras lidia con los problemas de su vida personal y sus conflictos maritales.

"La verdad que fue increíblemente desafiante mi incorporación, inclusive a nivel físico", dice Dermot Mulroney sobre su arribo a la serie Chicago Fire NBC - NBC

En una charla con LA NACIÓN, Mulroney cuenta cómo cambió su vida luego de coprotagonizar junto a Julia Roberts el proyecto más importante de su carrera y cómo siguió su vida después de eso. Además, revela detalles de la grabación de la serie y reflexiona acerca de cómo fue para él incorporarse a una ficción que funciona desde hace tantos años.

-¿Cómo te sentiste poniéndote en el rol de este jefe de bomberos tan particular?

-Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de interpretar este papel. En la serie estuvo el mismo jefe para esa estación de bomberos durante 12 años, así que soy un personaje completamente nuevo en una historia que estuvo sucediendo durante más de una década. Así como aprendo de las cosas que suceden en la estación de bomberos, también lo hago del personaje que interpreto. Dom Pascal está conociendo a cada persona y tratando de formar un grupo fuerte y de mantener al equipo unido. La verdad que fue increíblemente desafiante mi incorporación, inclusive a nivel físico .

"Grabamos en pleno verano, con 37 grados, utilizando todo el uniforme de bomberos, con las camperas, los cascos, las botas muy pesadas. Pero bueno, es un hermoso desafío que no hago solo, hago muchísimo menos que mis compañeros, que son igual de increíbles actores que personas... Y también atletas" NBC - NBC

-¿Por qué?

-Y porque grabamos en pleno verano, con 37 grados, utilizando todo el uniforme de bomberos, con las camperas, los cascos, las botas muy pesadas. Pero bueno, es un hermoso desafío que no hago solo, hago muchísimo menos que mis compañeros, que son igual de increíbles actores que personas... Y también atletas, porque se necesita mucha capacidad física para este trabajo, en el que hay que repetir las escenas una y otra vez para que todo salga bien. No es correr al edificio una vez y ya, sino que eso se repite muchas veces. Se sufre casi igual el calor que el frío igualmente. Grabar exteriores con 5 grados bajo cero es terrible. Pero son desafíos que me encantan y el grupo al cual me uní es excelente, así que estoy realmente conmovido de poder ser parte.

-Tu personaje fue interpretado por otra persona durante 12 temporadas. ¿Sentiste presión al momento de darle vida a este nuevo jefe?

-No era consciente lo mucho que todos amaban a este personaje hasta que llegué acá y descubrí que todos hablaban de él y que hasta había una calle con su nombre en el estudio. Así que sí, me quedó bastante claro que tenía mucho trabajo por delante . Igualmente, los escritores lo pensaron de una manera muy inteligente. Al principio no intentaron hacer que mi personaje fuera simpático. Era el nuevo jefe. Eso fue genial, porque después ves que se vuelve un poco más compasivo de lo que te imaginás al principio. Entonces todo eso se va revelando poco a poco. Además de eso, mi personaje también tiene una relación muy complicada con su esposa. Así que más allá de su historia en el cuartel, también está su vida e historia personal. Pero no me sentí intimidado, sabía que podía afrontar el desafío, pero también sabía que había una presencia que tenía que igualar o superar.

La temporada 13 de Chicago Fire ya se encuentra disponible en Universal+ NBC - NBC

-¿Y creés que tu incorporación a la serie fue bien recibida por el público?

-Al principio fue mixto, pero creo que esa fue la intención de los guionistas. Siento que fue una forma inteligente de presentarlo en lugar de intentar reemplazar a Wallace Boden con una familia, una mentalidad y un jefe listos para funcionar. Comenzaron desde un ángulo muy diferente, y con el jefe Pascal directamente en la acción dentro del fuego sin mucho tiempo para analizar al personaje. Si bien a veces Dom Pascal juega como un renegado impetuoso, es un personaje muy útil. Él está justo en el medio de todas las cosas que suceden . Es una experiencia increíble para mí y además es importante aclarar que los escritores la están inventando a medida que avanzamos, así que no tengo ni idea de qué pasará después.

-¿Te gustaría continuar en el show?

-Muchísimo. Invirtieron mucho en la historia y siento que el personaje es muy complejo y que todavía hay mucho que aprender sobre él. Así que espero que todos tengamos la oportunidad de continuar descubriendo lo que pasó, y viendo cómo va a lidiar y resolver las crisis que se le presentan en su vida.

"Si bien a veces Dom Pascal juega como un renegado impetuoso, es un personaje muy útil. Él está justo en el medio de todas las cosas que suceden", dice el actor NBC

-En el pasado dijiste que preferías trabajar en cine antes que en series de televisión. ¿Qué cambió en vos?

-No lo sé. Algunas de las tendencias cambiaron. Ahora la televisión es mucho más grande, y se pueden contar historias más complejas e interesantes por medio de series especiales y con el streaming. Actualmente estoy en un programa de televisión de cadena estándar que es visto, muy posiblemente, por muchas personas más que una película de cine independiente. Las salas de cine empezaron a degradarse, ya no tienen el mismo público. Igualmente me gusta saber que puedo actuar en cualquier lugar y momento. Creo que eso se nota debido a la diversidad de personajes que interpreté a lo largo de mi carrera .

El salto a la fama

Con su papel en La boda de mi mejor amigo, Mulroney llegó al reconocimiento que anhelaba. La película -que narra la historia de Julianne (Julia Roberts) y Michael (Dermot Mulroney), dos mejores amigos que confunden su relación cuando él está a punto de casarse con otra mujer- rápidamente se convirtió en un clásico romántico. Después de este protagónico, la vida del actor no volvió a ser igual.

-¿Creés que el personaje más significativo, en términos de reconocimiento, fue el que interpretaste en esa comedia romántica, una de las más exitosas de los 90?

-Por supuesto, esa película fue mágica . Es difícil de explicar por qué, pero esa es la única palabra que puedo usar para describirla . Nadie se imaginó lo mucho que terminó significando para todos. Sabíamos que estábamos haciendo una película divertida, una comedia romántica, y que sería bien recibida y popular. Pero nadie, ni productores, escritores, actores, nadie podría haber predicho el impacto que tuvo en cada uno de nosotros individualmente, y que también tuvo en el público . Ahora las abuelas la ven con sus nietas, es increíble.

Mulroney y Roberts en La boda de mi mejor amigo (1997), de P. J. Hogan

-Fue un gran éxito en su época, y sigue perdurando..

-Sin dudas. Se convirtió en parte de la cultura. Después de eso, muchas personas intentaron imitarla, pero fracasaron. Lo especial también es que sucedió en el momento perfecto, justo antes de que el público se volviera más cínico y cuando se podían hacer producciones así sin que parezca demasiado cursi . Inclusive, mucha gente la sigue mirando por nostalgia y para recordar esos días donde todo parecía más simple... Hasta el amor. Esa película tiene algo especial, no sé si es la forma en la que se hizo, o en la que nos eligieron... Fue el elenco perfecto.

-¿Crees que significó un antes y un después en tu carrera? ¿Fuiste más selectivo con los proyectos que te ofrecían después de eso?

-Sí, sin dudas. Lo mismo que sucede con los medios, sucede con los actores que llaman para los proyectos, siguen las tendencias. Es difícil rastrear con precisión lo que causó La boda de mi mejor amigo, pero ciertamente me hice conocido gracias a esa película, y aún me asocian a ese personaje . En cuanto a los trabajos... No sé si fui más selectivo, a veces el trabajo simplemente se ralentiza y no hay ninguna explicación. También hubo períodos donde no quería trabajar tan duro la verdad, así que no lo hice. Ahora es todo lo contrario, quiero trabajar muy duro en todos los proyectos que tenga. Es una carrera muy impredecible.

Sol Messineo Por