Diego Leuco habló sobre sus planes de ser padre junto a Sofía Martínez: “Prácticamente estamos conviviendo y estoy muy enamorado”

Diego Leuco comenzó 2023 un poco más liviano: alejado definitivamente de su rol de conductor en Telenoche, el periodista decidió hacerle caso a su instinto y prefirió seguir al frente de Diego a la Tarde por Radio Mitre y Antes que nadie, por Luzu TV, dos espacios más descontracturados en los que siente que puede moverse con mayor fluidez. A ese buen momento profesional se le suma, además, la consolidación de su romance con Sofía Martínez, la periodista deportiva que hizo emocionar a Lionel Messi en Qatar.

“ Lo que a mí me impulsa, y lo que me impulsó también a hacer un cambio grande, es que quiero, dentro de mis posibilidades y sabiendo que es un privilegio, elegir los proyectos que a mí más me gusten. Nuestro trabajo conlleva mucha energía y hoy que puedo elegir, prefiero hacerlo en proyectos que me hagan sentir más pleno”, le explicó el periodista a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

La conductora le recordó, entonces, que María Laura Santillán, tras su salida de la conducción de Telenoche, reveló que le habían dicho que ya estaba grande para cumplir ese rol. Consultado sobre cómo vivió él la partida de su entonces compañera, Leuco expresó: “ Yo respeto lo que ella contó. Ella hizo público lo que sintió y lo que vivió. Yo me enteré por ella y casi en simultáneo, como todos. Y estuvimos muy juntos. A mí nunca me había pasado, era la primera vez que estaba en un programa tan grande, y además una persona como María, con su trayectoria y con lo que significa... Por supuesto que estuve ahí con ella . Ella me contó lo mismo que después reveló públicamente. Y ella entendió que yo tenía que hacer lo que me tocaba, que era seguir, cerrar un ciclo y abrir otro”.

Efectivamente, una vez que Santillán quedó desafectada del histórico noticiero de Eltrece, Leuco y Luciana Geuna se hicieron cargo de la nueva conducción. Sin embargo, la que parecía una apuesta a futuro culminó antes de lo esperado y los dos dieron por terminado su paso por el legendario ciclo. Sobre su propia salida y los rumores que indican que el motivo habría sido el escaso rating, Leuco indicó: “ Si alguien quiere pensar que a Telenoche le fue mal y usar la palabra fracaso, yo no tengo ningún problema. No le tengo miedo a las palabras. Cualquier empresa, cualquier proceso de gran crecimiento, tiene tropiezos, tiene fracasos, tiene resultados que no eran los que vos esperabas. Te puede ir mal y no pasa nada. En lo personal, si vos me decís si quiero medir 10 puntos todas las noches, te respondo que sí, que por supuesto. El que vende remeras quiere vender remeras y el que hace televisión quiere hacer rating. No hay mucha discusión. Creo que los noticieros tiene correlatividad en cuestión de rating con el resto de la programación. Cuando al canal le va un poquito mejor, al noticiero le va un poquito mejor. Y cuando al canal le va peor, te va peor a vos. ¿Me hubiese gustado ganar todos los partidos? Por supuesto. Yo quiero jugar para ganar”.

Luego, se sinceró: “De verdad, yo tuve una época de mi vida de mucha obsesión con el rating, y he vivido situaciones personales que me han demostrado que ese no es el camino. Lo entendí y lo aprendí. Yo a Telenoche le di un montón y ahí aprendí un montón, también. Siento que, en general, mi laburo lo hice correctamente, y me llevo una hermana de la vida como Luciana, con quien vamos a volver a laburar. De hecho, uno de los proyectos que quiero hacer es con ella. Entonces, yo estoy muy feliz de mi proceso en Telenoche y de haber construido un vínculo con el canal, que me permitió irme bien y seguir charlando para hacer nuevas cosas como conductor o como productor”.

Otro de sus grandes deseos es producirle un programa a su novia. “Me encantaría. ¡Ella se lo recontra merece! Aparte, la quieren de todos lados, está muy bien en su laburo... ¡Ni bola me va a dar a mí! Ella está en las grandes ligas, pero a mí me gustaría, como le pasa a cualquier a productora quisiera tenerla en sus filas. Sofi la rompe en la radio, la rompe en ESPN, en la TV Pública...”, repasó.

Y entonces, llegó la hora de darle un rótulo público a la relación. “Estamos casi conviviendo. Ella vive en San Fernando, entonces, mi casa es mucho más cómoda para los dos. Dormimos juntos toda la semana, salvo alguna noche que a ella le conviene porque ESPN está más cerca de su casa o porque alguno de los dos tiene algún plan”, reveló. Y también se refirió a sus deseos, y los de su amada, de ser padres: “ A mí me encanta la idea de tener hijos. Lo hemos hablado muy por encima, pero ella sabe perfectamente que a mí me encantan los nenes, que tengo una debilidad y que tengo muchas ganas de ser papá en algún momento ”.

Sin embargo, aclaró: “No siento que sea mi momento ahora, porque tengo el interés muy metido en mis proyectos, y a ella le pasa un poco lo mismo. Es una persona amorosa, sensible, contenedora. Sí, es cierto... Estoy muy enamorado, pero todo lo que digo sobre ella es verdad”.

LA NACION

