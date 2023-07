Jamie Lee Curtis aseguró que “estaría muerta” si el fentanilo hubiese estado disponible “cuando era adicta”

escuchar

Hace un mes, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) compartió un dato escalofriante en su informe mundial de 2023: el fentanilo fue la droga responsable del aumento de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos durante la pandemia de Covid . Más cercano en el tiempo, esta droga sintética volvió a ser noticia tras la muerte de Leandro, el nieto del actor Robert de Niro. En este contexto, Jamie Lee Curtis, la actriz, productora y autora infantil que hizo público su pasado como adicta, hizo una dura revelación: aseguró que si esta sustancia hubiese estado disponible cuando era adicta, hoy estaría muerta.

“Yo era una adicta a los opiáceos, me gustaba sentir el zumbido de los opiáceos”, le dijo la estrella de Halloween a Joe Scarborough en su programa Morning Joe de MSNBC esta mañana. “ Y si el fentanilo hubiese estado disponible, tan fácilmente disponible, como lo está hoy en la calle, estaría muerta ”, agregó de inmediato la actriz, hoy de 64 años.

Jamie Lee Curtis durante su paso por una alfombra roja ISABEL INFANTES - AFP

Curtis, quien ha estado “limpia” durante más de dos décadas, explicó además que se considera “increíblemente afortunada” por no haber terminado en la cárcel durante sus años de consumo. “Mi peor día fue casi invisible para los demás”, compartió. “Nunca fui arrestada. No tomé decisiones terribles drogada o bajo la influencia de las drogas de las que me tenga que arrepentir por el resto de mi vida”, destacó, aliviada . Luego, mencionó lo que podría haber sido su futuro si no hubiera actuado como lo hizo.

“Hay mujeres en prisión cuyas vidas han sido destrozadas por las drogas y el alcohol, no porque fueran delincuentes violentos, no porque fueran personas horribles, sino porque eran adictas. Y soy increíblemente afortunado de que ese no fuera mi camino. Me dirigía allí ”, recordó.

Blue Steel, de Kathryn Bigelow con una joven Jamie Lee Curtis Imdb

Además de su propio infierno, la actriz ganadora de un Oscar por su trabajo en Todo en todas partes al mismo tiempo reflexionó sobre las consecuencias de las drogas a través de la muerte en 1994 a causa de la heroína de su medio hermano, Nicholas Curtis, cuando tenía apenas 23 años. “Estaba limpio y sobrio, salió y consumió una vez y murió de una sobredosis”, compartió. “Y él es uno de millones y millones de personas cuyas vidas se han extinguido debido a la adicción”.

Compartir y ser ejemplo

Desde que pudo poner en palabras su calvario, Jamie ha hablado públicamente de su sobriedad. Además de hacer referencia al tema en notas y entrevistas, ha usado sus redes sociales como el espacio ideal para compartir su experiencia. Por ejemplo, hace dos años publicó una foto de ella cuando era joven sonriendo mientras sostenía una bebida alcohólica. “Hace mucho tiempo… En una galaxia muy, muy lejana… Yo era una joven estrella en guerra consigo misma”, escribió en ese momento. “ No lo sabía entonces. Perseguí todo. Lo mantuve oculto. Yo era una enferma como mis secretos ”, continuó.

“Con la gracia de Dios y el apoyo de muchas personas que pudieron relacionarse con todos los ‘sentimientos’ y un par de ángeles sobrios... He podido mantenerme sobria, un día a la vez, durante 22 años. Yo era un fondo alto, un juego de palabras intencionado, por lo que esta foto rara mía bebiendo con orgullo en una sesión de fotos es muy útil para ayudarme a recordar. A todos los que luchan y los que están en el camino… Mi mano en la tuya”, concluyó la emotiva publicación.

La estrella de Mentiras verdaderas también ha hablado con franqueza sobre su dependencia a los analgésicos. En 2019 le dijo a Variety que en una oportunidad una amiga la descubrió tomando cinco pastillas de Vicodin con vino. “ Ahora sabía que alguien lo sabía. Había estado alimentando una adicción secreta a Vicodin durante mucho tiempo, más de 10 años ”, contó. Un par de meses después, asistió a una reunión de recuperación y desde entonces está sobria.

Apoyo a los colegas

Estos días, Jamie Lee fue noticia en el marco de la huelga de actores por tiempo indeterminado que mantiene paralizada a Hollywood. Se trata de la primera medida de fuerza que llevan adelante los actores desde 1980 y el paro, al mismo tiempo, adquirió connotaciones históricas porque coincidió con una medida de fuerza similar que vienen aplicando los guionistas. En la escalada del conflicto, fueron varias las estrellas consagradas se sumaron a las manifestaciones que tuvieron lugar en Los Ángeles y en Nueva York. Curtis fue una de ellas, tal como mostró Melanie Griffith en una publicación en Instagram. “Haciendo gestos de justicia. De pie y juntas con nuestros compañeros”, escribió la protagonista de Secretaria ejecutiva en su cuenta en la red social de fotos.

