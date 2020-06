Diego Moranzoni: "Hacerse el hisopado es una experiencia incómoda y extraña"

Diego Moranzoni

22 de junio de 2020 • 15:11

Diego Moranzoni fue uno de los invitados al programa de Lizy Tagliani un par de días antes de que diera positivo el primer productor de El precio justo . " Decidí hacerme el hisopado enseguida porque vivo con mi mujer que tuvo asma de chica y con mi hijo que tiene bronco espasmos. Esto es una lotería. Me lo hice por tranquilidad", contó el conductor en Intrusos , el ciclo de América que conduce Jorge Rial, ahora desde su casa , por prevención.

"Llegué ese día al programa sobre la hora y me fui volando a Crónica, donde trabajo. A los días me llamó mi productora para decirme que hubo un caso positivo, avisé en el canal, entré en cuarentena. Tomé todos los recaudos y por eso estaba tranquilo aunque el susto me lo llevé. Todos los invitados usamos los mismos elementos en los juegos. Había alcohol en gel en cada uno de los mostradores y cada vez que terminaba de jugar, me pasaba alcohol en gel. Toman los recaudos necesarios, pero los casos se están multiplicando. Yo no sentí que estaba en riesgo ni tuve miedo de tenerlo , pero no discriminemos a lo que se lo agarran porque va a pasarle a nuestros primos, nuestros tíos, nuestros amigos".

Finalmente, Moranzoni dijo que el viernes vuelve a trabajar "porque se cumple la cuarentena". Y sumó: "No tengo síntomas, me hice el test seis días después de estar en contacto. No tengo el virus, así que no me voy a hacer otro test y los médicos no me lo recomiendan".

"¿Duele el test?", le preguntó Adrián Pallares a Moranzoni y este le respondió: "No duele, pero el hisopado es una experiencia incómoda y extraña. La mujer que me lo hizo parecía un astronauta de la NASA".