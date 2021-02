“Disfrutando”: Ulises Bueno publicó su primera foto junto a su pareja, Rocío Pardo

Días atrás, el cantante Ulises Bueno confirmó su vínculo con la bailarina y actriz Rocío Pardo y, hace horas nomás, subió a su cuenta de Instagram una foto juntos durante una cena con amigos. “¡Disfrutando de Rosario después del show!”, escribió.

En la última semana, en diálogo con Mitre Live, anticipó su nuevo romance pero no quiso dar el nombre de su flamante pareja. Por ese motivo, la reciente publicación se convirtió en tendencia ya que se dio a conocer que la novia del hermano del Potro Rodrigo, es Rocío Pardo.

En dicha entrevista, el cantante aseguró: “Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí. Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien. Realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”.

Rocío Pardo es bailarina y actriz, y en el 2017 lo acompañó cuando cantó el tema Mi dulce niña, en la apertura de ShowMatch. Una de las primeras en comentar la publicación fue la panelista de Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández: “Qué lindoooooos los 2″, posteó.

Rocío Pardo arrancó el 2021 con un nuevo proyecto en Villa Carlos Paz: es la directora y bailarina de la obra “Madame” que se presenta en el Teatro Luxor. Al mismo tiempo, Ulises Bueno realiza varias presentaciones por diferentes puntos del país luego de sus shows en el Teatro Gran Rex.

