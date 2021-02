El peculiar pasatiempo nocturno de las hijas de Cinthia Fernández: “Así no llego a los 50″

Cinthia Fernández compartió un video en sus historias de Instagram donde mostró cómo se divierten sus hijas en el patio de su casa antes de irse a dormir.

En el jardín cuentan con diversos juegos como una hamacas, una tirolesa, escaleras para trepar y, según manifestó, todas las noches realizan la misma rutina junto a sus perros. El video lo difundió cerca de la medianoche y se preguntó: “A esta hora, ¿dónde pueden estar?”. Para enfocar cómo se divertían en todos los aparatos al aire libre.

El peculiar pasatiempo nocturno de las hijas de Cinthia Fernández - Fuente: Instagram

Allí se las vio hamacarse, una de ellas con antiparras de pileta, mientras le pedían a Cinthia que hiciera imitaciones de algunos personajes. Actor seguido, mostró cómo una de sus hijas se lanzaba en la tirolesa de una punta del patio a la otra, mientras otra jugaba al fútbol y pateaba una pelota.

En ese momento, Fernández exclamó entre risas: “No, no. Es una cosa de locos, si lo cuento no me lo creen, por eso se los quiero mostrar. Y esta acá haciendo pool dance”. Y allí enfocó a su otra nena colgada de una caño al lado de las hamacas practicando algunos pasos de baile. “Estas pibas no están bien de la cabeza. Así no llego a los 90, ni siquiera a los 50”, bromeó.

Luego de un rato largo con estos juegos, decidieron meterse a la pileta y Cinthia manifestó: “¿Se dan cuenta de que se quieren meter a la pileta a esta hora? Se están sacando la remera”.

Pero luego del chapuzón, aún sin ganas de irse a dormir, debieron pasar una última vez del día por las hamacas y la tirolesa, y allí la modelo mostró como se balanceaban sus tres hijas juntas.

