La modelo publicó unas imágenes en Instagram que le valieron cientos de elogios Crédito: Instagram

22 de diciembre de 2019 • 10:06

Bellísima y al natural, Dolores Barreiro, a sus 44 años, no necesita de filtros ni de Photoshop para impactar en las redes. La modelo compartió un video en Instagram en el que se la puede ver nadando muy sensual en una pileta, con una bikini negra.

"Summer...and the living is easy" ("Verano...y el vivir es sencillo"), escribió Barreiro, parafraseando la canción de Ella Fitzgerald, en el clip que ya lleva más de 30 mil reproducciones, y que le valió a la modelo y diseñadora muchísimos elogios. "Cuatro hijos, tan madraza trabajadora, ¡un ejemplo Dolores! Y arriba ese cuerpo, sos de otro planeta"; "Qué bonita, por Dios, qué semejante belleza, Dolo"; "Hermosa Dolores, siempre tan linda"; "Dolo, tu belleza es increíble", fueron tan solo algunos de los comentarios que cosechó Barreiro.

Este año, la modelo mantuvo un perfil muy bajo a pesar de haber confirmado su separación de Matías Camisani. "Tuve 20 años de amor incondicional, entregado y feliz con el padre de mis hijos, que es Matías. Hoy no estamos juntos pero soy muy agradecida de los años que hemos tenido", contaba en junio el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar. "No lo considero ex porque siento que para eso tiene que haber uno nuevo, y ahí sería ex", añadía por entonces.

Dolores y Matías se conocieron en 1996 en México, cuando viajaron al país azteca para trabajar. El flechazo fue inevitable, y un año más tarde "dieron el sí". El 17 de abril de 2001, nació Valentino y después llegaron Salvador (15), Milo (13), Suria (8) e Indra (3). "Es vedad, estamos separados. No voy a decir nada más. Prefiero no hacer declaraciones al respecto", le revelaba Barreiro a la revista ¡Hola! el 23 de abril, confirmando así los rumores que sobrevolaron a la pareja durante 2019.

Por otro lado, este año la empresaria también fue noticia cuando en PH le mostraron la entrevista que le realizó hace 20 años a Gérard Depardieu para el recordado programa El rayo, en la que el actor se comportó de manera inapropiada con ella, al querer besarla, y al tocarla constantemente. "¡No se puede trabajar de esta manera!", se la escuchaba decir a Barreiro en el tenso momento.

En diálogo con Andy Kusnetzoff, la modelo reflexionó al respecto. "Para mí, si hoy lo vemos para atrás y somos muy sinceros con nosotros mismos, era 'Nos aprovechamos de este gordo borracho para tener contenido para la nota' (...) Pobre, me da pena", expresó, declaración con la que Andy tuvo que disentir. "Para mí no es para pena, al contrario (...) yo también estuve ahí, y fue una mezcla de asombro y risas. 20 años después se ve como prácticamente un acoso en cámara, es otra la mirada", apuntó Kusnetzoff. "Un horror", concluyó Dolores.