Dolores Barreiro sobre su separación: "Soy agradecida de los años que tuvimos"

Desde que se hizo pública la noticia de la separación de Dolores Barreiro y Matías Camisani, la modelo prefirió guardar silencio y no hablar al respecto. Sin embargo, una invitación a participar de PH: Podemos Hablar la obligó a hacer su primer comentario público al respecto.

"Que den un paso al frente aquellos que tienen buena relación con sus ex", pidió Andy Kusnetzoff, pero Dolores prefirió quedarse atrás y no hacerlo. Cuándo los que se animaron a contar sus historias terminaron, el conductor se dirigió directamente a la modelo. "Andrés, ¿qué querés?", le preguntó ella un tanto molesta antes de hablar sobre su relación con ex parejas.

"No me acerqué con el tema de los ex porque no tengo muchos ex de nada", explicó. "Tuve 20 años de amor incondicional, entregado y feliz con el padre de mis hijos, que es Matías. Hoy no estamos juntos pero soy muy agradecida de los años que hemos tenido", agregó al respecto. "No lo considero ex porque siento que para eso tiene que haber uno nuevo, y ahí sería ex".

Fuente: Archivo - Crédito: ¡Hola! Argentina / Tadeo Jones

Dolores y Matías se conocieron en 1996 en México, cuando viajaron al país azteca para trabajar. El flechazo fue certero y un año más tarde dieron el sí quiero y desde entonces empezaron a escribir una historia repleta de felicidad, viajes, un gran amor compartido por la India y muchos hijos. El 17 de abril de 2001, nació Valentino y después llegaron Salvador (15), Milo (13), Suria (8) e Indra (3).

"Es vedad, estamos separados. No voy a decir nada más. Prefiero no hacer declaraciones al respecto", le dijo Barreiro a la revista ¡Hola! el 23 de abril, confirmando los rumores de que la pareja se había terminado.