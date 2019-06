La modelo recordó el mal momento que vivió con el actor Fuente: Archivo

En su paso por el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, Dolores Barreiro habló sobre varios tópicos, desde su separación de Matías Camisani, hasta una entrevista que le realizó hace 20 años a Gérard Depardieu para El rayo, en la que el actor se comportó de manera inapropiada con ella, al querer besarla, y al tocarla constantemente. "¡No se puede trabajar de esta manera!", se la escuchaba decir a Barreiro en la incómoda charla.

En diálogo con Andy Kusnetzoff, la modelo recordó ese episodio y reflexionó al respecto. "Para mí, si hoy lo vemos para atrás y somos muy sinceros con nosotros mismos, era 'Nos aprovechamos de este gordo borracho para tener contenido para la nota'", expresó, para luego revelar que la contactaron desde Francia para aludir al hecho.

"Hace poco, con toda esta revolución de Ni Una Menos, el rol de la mujer, y el acoso, me escribieron de diarios franceses. Me llamaron, me escribieron por WhatsApp, obviamente que no hablé del tema, porque pasaron 20 años y no voy a estar opinando", añadió.

"En ese momento era 'Hagamos la nota'. Te daban tres minutos de reloj porque venían todos los medios de todos lados, esto fue en Mar del Plata, en el Festival Internacional de Cine. Nos c... de risa, nos parecía anecdótica la situación: '¡Qué borracho que está! ¡Pobre!' Pero ahora que lo ves (...) me parece repatético su rol. Nos aprovechamos de eso para tener nota", subrayó. "Hoy no pasaría y hoy lo verías distinto", remarcó Andy.

"Pobre, me da pena", dijo la modelo, declaración con la que el conductor se permitió disentir. "Para mí no es para pena, al contrario (...) yo también estuve ahí, y fue una mezcla de asombro y risas. 20 años después se ve como prácticamente un acoso en cámara, es otra la mirada", señaló Kusnetzoff. "Un horror", manifestó Barreiro al rever las imágenes en PH.

Recordemos que en agosto de 2018, se abrió una investigación preliminar por la fiscalía de París contra el actor francés bajo la carátula "violación y agresión sexual", como consecuencia de una denuncia penal. Según dio a conocer el diario Le Parisien, la demandante era "una actriz y bailarina de unos veinte años" que declaró haber sido sexualmente abusada por Depardieu en dos oportunidades, durante "un ensayo informal para una pieza de teatro".

Los episodios habrían acontecido en el domicilio parisino del artista, una mansión del distrito sexto de París, el martes 7 y el lunes 13 de agosto.