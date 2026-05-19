“Que piensen lo que quieran”: Wanda Nara respondió a las críticas por su Martín Fierro y habló de su polémico romance

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena: la mediática empresaria sorprendió ayer al ganar el Martín Fierro a mejor conductora femenina frente a figuras de la talla de Moria Casán y Georgina Barbarossa. Esta mañana, al retirarse del Hotel Hilton, donde se realizó anoche la ceremonia, respondió a las críticas que despertó el premio y también habló de su relación con Martín Migueles, a quien defendió en medio de su situación legal: “Creo en su palabra”, confió.

Wnda Nara ganó el Martín Fierro a la mejor conducción femenina

Fueron los movileros de Puro Show y de Lape Club Social quienes interceptaron a la conductora de MasterChef Celebrity este mediodía, cuando abandonaba la habitación del hotel cinco estrellas. Aunque en un principio evitó hacer declaraciones, con el correr de las preguntas se mostró más distendida e, incluso, habló de su relación con el empresario, investigado en una causa vinculada a presuntas maniobras financieras ilegales.

“Estoy con las chicas. Fue una noche hermosa. Estoy feliz. La verdad es que no me lo esperaba”, fue lo primero que dijo cuando se acercaron algunos periodistas. También contó que sus compañeras en la categoría la saludaron en privado, que no se dio cuenta de que todos estaban pendientes de ella y que tanto Migueles como Maxi López y su mujer, Daniela Christiansson, la felicitaron por el logro. “Me mandó un mensaje relindo esta mañana”, dijo sobre la actual de su ex.

“A las personas que dicen que Wanda no conduce magazine diario, no hace interés general, va grabada, hace los copetes… A esa gente, ¿qué le querés responder?”, le consultó uno de los periodistas. “Nada. Cada uno que piense lo que quiera. Estos Martín Fierro son un poco eso: criticar al que no te gusta como se vistió, decir ‘qué lindo este vestido, capaz me lo hago para otra fiesta’. No tengo nada malo para decir. Amo a todos, aprendo de todos, también de los que no me caen bien”, sostuvo.

La compañía de su mamá y la ausencia de Zaira Nara en la alfombra roja

Wanda Nara y su emoción al recibir el Martín Fierro como mejor conductora NESTOR GARCIA

Anoche, Wanda Nara eligió como compañera de gala a Nora Colosimo, su madre. “Se lo merecía”, dijo sobre su presencia allí por el apoyo que significa en su vida. “Lo que fue medio raro fue que cuando ganamos ella sintió que teníamos que subir todos. Yo le dije ‘pero nunca sube la mamá. Ella subió y mis hijas decían ‘¿qué hace la abuela ahí arriba?”, contó entre risas.

Sobre la ausencia de Zaira Nara en la conducción de la alfombra roja, labor para la cual telefe la suele contratar, la empresaria fue contundente. “Estuvo en la de la moda, ella es más de la moda. A Zaira le da mucha fiaca. Yo soy más trabajadora. Ella con un viajecito vive todo el año entonces aprovecha y le gusta trabajar un poco menos, capaz”, soltó.

La palabra de Wanda sobre la situación de Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles RS Fotos

“No me meto en los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos. Bastante tengo con mis situaciones legales. Cada uno tiene que defender sus situaciones”, reaccionó cuando le preguntaron qué pensaba de la causa que investiga a Migueles. Además, dijo que no le pregunta tanto por el tema porque ella tiene sus asuntos.

“Los chicos grandes tienen muy buena onda con Martín. Es verdad que entrenan juntos”, aclaró sobre el final del ida y vuelta, cuando los movileros volvieron a sacar el tema. También dijo que se lleva muy bien con sus hijas. “Una cosa no quita la otra. Que alguien tenga un problema que no sé ni siquiera cuál es porque no lo entiendo, no significa que no pueda estar”, expresó. “¿Pero supongo que sí está al lado tuyo también querés saber un poco?”, insistió uno de los cronistas. “Sí, pero no soy detective”, reaccionó, y explicó que a ninguna de sus parejas les preguntó por sus problemas judiciales. “Ojalá que lo solucione”, agregó.

Martín Migueles y Wanda Nara en Italia (Foto: Redes Sociales)

Cuando le preguntaron si pondría las manos en el fuego por Migueles, Wanda dejó en claro su apoyo. “Yo creo en las personas. Creo que la palabra y cuando alguien me dice que no tiene nada que ver y que las cosas se van a aclarar, como hizo él, confío en eso”, dijo. “Yo lo veo súpertranquilo. Conmigo es una buena persona, También con mis hijos, que es lo que más me importa. Tiene muy lindos valores, una vida muy linda, es súpersano. Me encanta todo lo que les inculca a mis hijos varones. Ama el deporte como los chicos. Es una persona que pase lo que pase en la relación la quiero cerca nuestro porque es buena”.