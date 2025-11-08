Drake Bell, la exestrella infantil de Nickelodeon que denunció abusos, llega por primera vez a la Argentina: “No podés huir”

Drake Bell (39) saltó a la fama mundial bajo el ala de Nickeolodeon a fines de la década del 90: comenzó en El show de Amanda (1999), con Amanda Bynes, y tuvo su protagónico estelar en Drake & Josh (2004), en el que compartió elenco con Josh Peck y Miranda Cosgrove. Con el correr de los años, Bell se convirtió en una de las tantas estrellas infantiles que, durante su adultez, acapararon titulares por todo tipo de situaciones problemáticas y preocupantes.

En 2014 se declaró en bancarrota y años después aseguró que no podía pagar el alquiler (se lo atribuyó a los altos costos que afrontan los actores entre impuestos y salarios destinados a agentes y publicistas, y a que no recibe regalías por su trabajo en Nickelodeon); fue condenado dos veces por manejar alcoholizado; en 2023 se reportó su desaparición y la Policía temió por su seguridad por un “posible intento de suicidio”, y en 2021 se declaró culpable ante la Justicia de un cargo en su contra por intentar poner en peligro a una menor a quien le envió “mensajes inapropiados en las redes sociales” (la víctima tenía 15 años, pero el actor aseguró que pensaba que era mayor de edad).

"Estaba atrapado. No tenía salida", contó Drake Bell acerca de su situación cuando era un actor infantil

“Tomé muchas decisiones en mi vida que no debí haber tomado y lastimé a mucha gente. Respondí a algunos mensajes y fui increíblemente irresponsable, involucrándome en conversaciones que no debería haber tenido”, sostuvo Bell en el podcast Not Skinny But Not Fat. En otra entrevista junto al actor Justin Baldoni, se negó a justificar su accionar por sus traumas y experiencias difíciles del pasado. “Eso no me ayudará a seguir adelante ni a cambiar mi comportamiento”, destacó.

Cabe recordar que el año pasado, esa estrella infantil caída en desgracia reveló en el documental El lado oscuro de la fama infantil que a sus 15 años fue víctima de abuso sexual por parte del entrenador de diálogo y actuación Brian Peck, empleado de Nickelodeon, cuando ambos trabajaban en El show de Amanda. “Simplemente estaba atrapado. No tenía salida”, relató en la pieza audiovisual de Investigation Discovery, a la vez que afirmó que el abuso se volvió “extenso” y “bastante brutal”. “No se lo conté a nadie porque estaba absolutamente asustado. Hasta ahora, no había hablado sobre el tema fuera de mi terapia”, reconoció.

La música, otra pasión

La música, una de sus pasiones de chico, se convirtió en un espacio de refugio y catarsis para Drake Bell. “Empecé a actuar alrededor de los cinco años, así que la actuación siempre estuvo primero en mi carrera. Con la música empecé alrededor de los 10, pero es algo que siempre me atrajo. Siempre soñé con estar arriba de un escenario y ser Elvis. Entonces, cuando llegué a esa edad pensé: ‘Puedo tocar la batería y la guitarra’, y así empezó mi camino”, contó a LA NACION durante una entrevista antes de desembarcar por primera vez en nuestro país con su nuevo show.

El actor, cantante y compositor se presentará este domingo 9 en Niceto Club como parte de su gira latinoamericana que incluye a Brasil, Chile, Perú, Guatemala y El Salvador.

Drake Bell: "Siempre quise ser Elvis"

-¿Qué dice tu música sobre vos en este momento de tu vida?

-Mi música es como una especie de diario, solo escribo sobre lo que está pasando en mi vida, pero no creo que haya un mensaje específico que esté tratando de transmitir. Es simplemente: esto es lo que está pasando en mi vida y así lo estoy manejando, y si vos como oyente podés sacar algo de eso, genial.

-En tu canción “I Kind of Relate” decís que encontraste belleza en tu dolor, y lo cierto es que atravesaste muchos momentos difíciles en tu vida. ¿Qué podés decir de ese proceso?

-Cuando estás pasando por algo traumático o trágico, lo mejor que se puede hacer es tratar de encontrar la belleza y sacar algo bueno de eso en lugar de quedarse en la oscuridad. Creo que eso es algo que realmente puede ayudarte a sanar en momentos trágicos.

-¿Y eso te llevó mucho tiempo?

-Sí, bueno, me llevó unos 40 años, así que, sí. Ser padre, por ejemplo, cambió en un cien por ciento mi forma de ver la vida y las cosas; ser padre lo cambia todo.

-En esa canción también hablás de “escapar”. ¿Sentiste esa necesidad de huir en medio del caos?

-Es más en sentido metafórico. Esa sensación de estar tan estresado y abrumado que simplemente querés irte, querés escapar, pero después te das cuenta de que, si te vas, tus problemas y todo lo que te pasa se van a ir con vos; no podés huir.

-¿Cómo te sentís después de haber contado todo lo que te pasó en el documental?

-Bien. Mi vida va muy bien ahora, estoy teniendo una gira increíble y la música nueva me tiene muy entusiasmado. No veo la hora de estar en Argentina, me muero de ganas de ir. Durante mucho tiempo mis fans argentinos me pidieron que vaya, y no puedo creer que me demoré tanto en hacerlo. Cada vez que toco en Latinoamérica, los fans argentinos se hacen notar en todas las redes sociales, así que estoy muy emocionado.

Drake Bell, listo para su llegada al país

-Respecto de Latinoamérica, encontraste en México tu segundo hogar [de hecho, su actual novia es mexicana].

-Es algo que realmente no puedo explicar. Por supuesto que Drake y Josh era muy popular, y eso ayudó cuando saqué un álbum en 2006, pero era popular en muchísimos otros lugares del mundo y mi música, por alguna razón que no puedo explicar, realmente pegó en Latinoamérica. Cuando empecé con mis shows en los Estados Unidos me iba bien, sí, pero en Latinoamérica hice shows para miles de personas que conocían las letras de todas mis canciones. Así se dio esta conexión increíble, esta especie de historia de amor que creció a través de los años. Drake y Josh es genial, pero, al fin y al cabo, mi música es lo que escribo, son mis propias palabras, mi arte. Además, los fans son increíbles por cómo me apoyan. En este nuevo álbum hago música totalmente diferente a la que saqué antes, tengo colaboraciones con artistas latinos como Kevin Roldán, Adriel Favela y Octavio Cuadras. En Estados Unidos y en otros lugares, los fans pueden decir: “¿Por qué estás cambiando tu sonido? Esto no es lo que estoy acostumbrado a escuchar de vos”. Pero a los fans en Latinoamérica les encanta escuchar sonidos nuevos y realmente me permiten ser el artista que quiero ser.

-¿Qué músicos o bandas tenés como referentes?

-Mis favoritos, por lejos, son los Beatles. Es la mejor banda de todos los tiempos. The Beach Boys también son mi principal influencia. Y compositores como Rufus Wainwright.

-¿Es verdad que los Beatles inspiraron tu corte de pelo?

-Sí, cien por ciento. Cuando estaba en Drake y Josh, solo quería parecerme a ellos.

Drake Bell y Josh Peck protagonizaron la sitcom infantil Drake & Josh entre 2004 y 2007

-Recientemente te reuniste con el elenco de Drake y Josh. ¿Cómo fue ese reencuentro?

-Fue increíble. Hicimos algunas apariciones con Josh, Nancy y Jonathan, que interpretaban a mis padres en el programa. Fue muy genial. Nosotros éramos como una familia y todos nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años, por lo cual fue muy lindo tener estos eventos en los que nos reunimos y sentimos como si volviéramos al pasado. También es increíble que nuestro programa haya tenido un impacto tan grande en la gente y es algo que encuentro simplemente increíble y asombroso todos los días.

-En estos años se habló de cierta mala relación entre vos y Josh. ¿Pudieron sanar su relación?

-Sí, es gracioso cómo lo presenta la prensa. Es como en la propia familia, a veces estás muy emocionado de verlos y otras veces pensás: “Ay, Dios mío, ¿podés parar con eso?”. Pero luego, si otra persona insulta a tu hermano, decís: “¡Ey, vos no podés decir eso! Solo yo puedo decirlo”. Creo que somos una familia de verdad y nos queremos mucho. Lo estamos pasando muy bien, ambos somos padres ahora y prácticamente nuestra relación consiste en darnos consejos el uno al otro.

-¿Extrañás actuar?

-Sí, definitivamente voy a hacer algo de eso tan pronto como pueda. La música y las giras consumen mucho tiempo, pero tan pronto como esto se calme, tengo algunos proyectos que voy a poner en marcha. Es hora de volver.