Fue una de las estrellas infantiles más reconocidas de EE.UU., pero ahora tiene problemas para pagar la renta

Drake Bell fue uno de los protagonistas de Drake & Josh durante los tres años que se transmitió la serie. En una entrevista, el actor reveló que ninguno de los actores recibió dinero después de que el show terminara. De acuerdo con Bell, su abusivo contrato con Nickelodeon lo llevó a la bancarrota años después.

Drake Bell tiene problemas para pagar la renta: no recibe regalías

Drake Bell fue invitado a The Unplanned Podcast el 2 de julio de 2025. Durante su entrevista, el actor aseguró que ni él ni Josh Peck reciben regalías por los 57 episodios de Drake & Josh.

Bell explicó que la mayoría de las ganancias que los actores reciben por aparecer en televisión no vienen de su salario mientras trabajan en las series, sino de las regalías. Es decir, del dinero que la emisora les paga a los artistas cada vez que su programa vuelve a transmitirse.

El actor usó como ejemplo al elenco de Friends, quienes ganaban un millón de dólares por episodio cuando la serie estaba en la cima de su popularidad.

Gracias a que Friends aún está presente en TV y en streaming, cada uno de sus actores recibe 20 millones de dólares al año en regalías y sin necesidad de trabajar, según Drake Bell.

Bell agregó que Drake & Josh está en el top 10 de Netflix y todavía sale al aire en varios canales de televisión. Pero las únicas personas que reciben dinero por ello son los invitados especiales.

“Hay gente que dijo dos líneas en un episodio y que aún recibe cheques por correo. ¿Josh y yo? Ni un centavo”, reclamó el actor. "Y yo tengo que averiguar cómo pagar mi renta este mes mientras una vaca gorda con un cigarro está sentada en lo alto de Viacom, mientras se ríe y disfruta del trabajo infantil".

Cómo Drake Bell terminó en bancarrota hace más de 10 años

Además de no recibir dinero por el éxito que aún conserva Drake & Josh, Drake Bell explicó que la vida de los actores después de la televisión no es tan glamorosa como la gente piensa.

En 2024, el actor dijo que le gustaría vivir en México (Instagram/@drakebell)

Bell dijo que a los artistas se les suele pagar mil dólares por aparecer en un programa, pero no es raro que esa cantidad desaparezca por completo después de pagar impuestos y los salarios tanto de agentes como de publicistas. Eso sin contar los gastos cotidianos que todas las personas realizan.

En 2014, se dio a conocer que Drake Bell se declaró en bancarrota. De acuerdo con documentos revisados por People, el actor tenía una deuda de 1597 millones de dólares.

La declaración detalló que el actor gastaba 18.771 dólares al mes, mientras que sus ingresos eran de 2820 dólares.

En The Unplanned Podcast, Drake Bell aseguró que su bancarrota fue resultado de un efecto bola de nieve que empezó cuando firmó su contrato con Nickelodeon.

El artista explicó que, para dedicarse a la actuación, es necesario pagar publicidad de forma constante para mantenerse relevante.

El abusador de Drake Bell que controlaba a Hollywood

El abuso económico no es el único tipo de violencia en la industria del entretenimiento que Drake Bell ha denunciado.

Drake Bell reveló en un documental de 2024 que él fue víctima de Brian Peck hace más de 20 años (YouTube/Investigation Discovery)

Brian Peck trabajó como asesor de diálogo en varias series de Nickelodeon y Disney Channel, entre ellas Drake & Josh. En 2003, Peck fue arrestado y después encarcelado por ser culpable de cargos de conducta sexual inapropiada en contra de un menor.

Fue hasta 2024, en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, cuando Drake Bell reveló que él había sido la víctima de Brian Peck, informó Variety.

En el pódcast, el actor compartió sus sospechas de que, aunque Brian Peck no era rico, sí conocía a muchas personas influyentes en Hollywood. Con esas conexiones, Peck podía atraer a quien deseara con promesas de ayudarles a conseguir mejores oportunidades dentro de la industria.

Con ello, Drake Bell concluyó que no solo las personas famosas y millonarias son quienes controlan lo que sucede en Hollywood.