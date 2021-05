Drew Barrymore se arrepiente ante Dylan Farrow de haber trabajado con Woody Allen

En una conversación con Dylan Farrow, hija de Woody Allen y protagonista de la serie documental Allen v. Farrow, Drew Barrymore reflexionó en su programa televisivo sobre sus propias experiencias con el director, con quien trabajó en la película Todos dicen te quiero (1996).

El proyecto de HBO recoge las acusaciones de abuso de Farrow contra su padrastro y brinda nuevos testimonios y supuestas nuevas pruebas sobre el caso, incluidas las imágenes de Dylan, a los 7 años, relatando el presunto abuso que habría sufrido.

Allen negó repetidamente las acusaciones y en marzo pasado, CBS Sunday Morning transmitió una entrevista al cineasta de 85 años en la que éste mantiene su inocencia mientras afirma pensar que Farrow “cree” que ella misma está diciendo la verdad.

En una aparición esta semana en The Drew Barrymore Show, Dylan, de 35 años, habló del impacto del documental y de las repercusiones que la miniserie tuvo en el vínculo con su madre, la actriz Mia Farrow. “Creo que definitivamente cambió mucho la forma en que mi madre y yo nos relacionamos e interactuamos. Creo que hay un nivel de respeto muy renovado, de mujer a mujer”, manifestó.

Barrymore tomó la palabra y se refirió a su propia experiencia con el director, en su caso en términos laborales, en base a la experiencia compartida a mediados de los años 90. “No había una tarjeta de presentación profesional más importante que trabajar con Woody Allen”, dijo en relación a la época en que participó en su película. “Luego tuve hijos y me cambió la visión, porque me di cuenta de que era una de las personas que básicamente no prestaba atención a una narrativa más allá lo que me dijeran. Y veo lo que está sucediendo en la industria ahora y eso se debe a que tomaste esa valiente decisión, así que gracias por eso”, expresó la actriz y conductora.

Farrow se mostró conmovida por los comentarios de Barrymore y así lo manifestó en el programa: “Es tan significativo, porque es fácil para mí decir: ‘Por supuesto que no deberías trabajar con él. Es un idiota, es un monstruo‘, pero me parece increíblemente valiente e increíblemente generoso que digas que mi historia y lo que pasé fueron lo suficientemente importante como para que reconsideres eso”, dijo.

Allen v. Farrow incluye grabaciones de audio de conversaciones telefónicas entre Mia Farrow y su pareja de 12 años, Allen, y entrevistas con miembros de la familia Farrow, incluidos Dylan, Mia y su hijo Ronan. También participan amigos de la familia de Mia, incluida la cantante Carly Simon.

Dylan Farrow dijo que se sorprendió realmente luego de que su madre y su hermano Ronan Farrow, entre otros, accedieran a participar en el proyecto, porque, según dijo, en privado no hablaban de ello, por lo cual “públicamente parecía absolutamente incomprensible” que lo hicieran. Y agregó: “Algunos de mis hermanos no lo hicieron y les he hablado de eso y respeto esa decisión también. Como resultado, el documental ha llevado a una mayor comunicación entre nosotros, lo cual es interesante”, concluyó.

LA NACION