Mariel Hemingway opinó sobre Manhattan, la película que filmó con Woody Allen: “Nadie la mostraría hoy al cien por ciento en el cine”

Cuando en 1979 se estrenó en la gran pantalla Manhattan, la comedia romántica dirigida y protagonizada por Woody Allen, Mariel Hemingway encarnaba a Tracy, una joven de 17 años con quien el escritor de 42 interpretado por el cineasta entablaba una relación amorosa. Cuatro décadas después, la actriz decidió opinar sobre el guion de la película, que hoy posiblemente generaría controversia.

El film disfrutó de un gran éxito de audiencia y encabeza la lista de las producciones más taquilleras del director. Sin embargo, la intérprete no tiene dudas de que una película como Manhattan no podría estrenarse hoy. “Nadie la mostraría al cien por ciento en el cine”, dijo la nieta de Ernest Hemingway en diálogo con el podcast Better Together with Anne & Heather, en referencia al romance entre un hombre adulto y una menor.

La actriz se negó, a pesar de ello, a opinar sobre el documental de HBO Allen vs. Farrow, no solo porque no lo vio sino también porque afirma conservar buenos recuerdos del tiempo de trabajo compartido junto al director durante el rodaje de Manhattan, cuando ella tenía 18 años.

“El tema es delicado para mí porque Allen nunca me faltó el respeto ni fue desagradable conmigo. No conozco a Mia Farrow ni a sus hijos Ronan y Dylan. No conozco su historia. No me corresponde a mí opinar”, agregó la actriz, quien describe que el proceso de trabajo junto a Allen fue “maravilloso”.

Las reflexiones en perspectiva sobre los guiones del cineasta y su debilidad por historias en las que resultan frecuentes romances similares a los de Manhattan resultan hoy controvertidas ante las acusaciones contra Allen por presuntos abusos sexuales a su hija Dylan, de 7 años, en 1992.

La actriz continuó diciendo que no interviene en la discusión porque contradice la creencia de quién cree que es el cineasta. “No tolero esos comportamientos, pero la integridad de su trabajo para mí aún permanece intacta. No voy a seguir ese camino con él. Tal vez sea una cobardía de mi parte”, apuntó.

