A sus 48 años, Drew Barrymore es una de las pocas actrices de Hollywood que asegura que nunca se realizó una cirugía estética. La protagonista de Los ángeles de Charlie tiene una razón especial para haber tomado esta decisión, la cual compartió esta semana.

“ No me he hecho nada, y voy a mantener todo así el mayor tiempo posible ”, le dijo a la revista People. “Tengo cero juicio por cualquier persona que haga algo, pero no me veo recurriendo a ese recurso”, añadió sin juzgar a aquellos que han recurrido al bisturí para cambiar algún aspecto de su imagen.

El motivo por el cual la estrella decide no hacerse retoques, es un tanto particular: “ ¡Estoy deseando ver qué aspecto tengo en el futuro cuando mi piel tenga el aspecto arrugado de una cartera de cuero! ”, expresó sin miedo a las marcas que el paso del tiempo podría dejar en su piel.

Otra de las razones que tiene Barrymore es el miedo, no a como pueda quedar su rostro frente a un eventual procedimiento estético, sino a comenzar con uno y no poder parar. “ Tengo una personalidad muy adictiva, así que me preocupa que si empiezo con una y me gusta, seguiría haciéndome una atrás de otra ”, confesó. “Eso me asusta, por mi forma de ver las cosas. Así que por ahora sigo esperando, para hacer cualquier cambio, y prefiero no avanzar”.

La madre de Olive, de 11 años, y Frankie, de 9, frutos de su relación con Will Kopelman, aseguró que envejecer no es algo que la estrese y que ese hecho no debería estresarle a nadie. “Significa que estás viva, que estás viviendo, y eso es algo realmente bueno. Aceptar el envejecimiento es un mensaje muy positivo y saludable”. Además, dijo que tener buena salud es realmente el objetivo principal, por encima de todo.

“La salud es lo más importante”, afirmó. “ Si tenés salud, podés centrarte en muchas otras cosas, incluida la belleza. Pero realmente es lo más importante de todo ”.

A pesar de no querer realizarse cirugías, la estrella ha optado por diferentes trucos para ganarle al paso del tiempo. Entre los cambios físicos que ha llevado hasta un extremo, la actriz llegó a teñirse el pelo tanto al punto de “no saber cuál es su color real”, afirmó Barrymore, que ama los productos de belleza e incluso suele compartir en sus redes sociales cuáles son sus cremas, sueros, champúes y acondicionadores favoritos.

Entre los cuidados que tiene que tener debido a su edad, están algunos controles médicos que ella se toma con mucha seriedad. Hace poco, decidió realizarse una mamografía y documentar el proceso en un video dirigido a las mujeres de todo el mundo.

En el clip, Barrymore documenta de principio a fin el proceso de realización de la mamografía. Según su experiencia, el mismo resultó “rápido e indoloro”. Frente a la máquina de diagnóstico, adoptando las posiciones necesarias para la toma de las imágenes, con sus brazos abiertos y su cuello estirado hacia uno y otro lado, la presentadora recordó que, en caso de resultar incómodas las posturas durante la realización de las pruebas, es importante recordar que son breves.

“Si te duele, debés saber que son solo unos segundos y que eso puede salvarte la vida”, añadió después de completar la prueba y antes de comunicar a la audiencia que sus resultados fueron normales.

“Cumpliré 49 años y tengo dos hijas que han hecho que todo cambie para mí, me importa si voy a estar de ahora en más y cómo voy a estar. Soy más responsable que nunca con respecto a mi salud“, expreso en el video, con el que además de mostrar su experiencia, buscó concientizar a las mujeres que la siguen sobre la importancia de realizarse los chequeos anuales para, en caso de que algo salga mal, poder atacarlo a tiempo.

