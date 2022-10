Drew Barrymore, sobre su decisión de permanecer célibe: “Estoy en una especie de luto por la pérdida de la familia que juré que tendría para mis hijas”

escuchar

A finales de septiembre, en su programa de entrevistas The Drew Barrymore Show, Drew Barrymore expresó que estaría dispuesta a dejar la actividad sexual por “años”. La actriz estaba entrevistando a Andrew Garfield, quien reveló que mantuvo seis meses de celibato durante la preparación de un papel para una película, y a ella pareció no impresionarle el esfuerzo. “Yo estaba como diciendo: ‘¿qué me pasa que seis meses no me parece mucho tiempo?’. Por eso, digo: ¿entonces?”, bromeó la conductora en ese momento.

Sus palabras causaron tanto revuelo que la estrella volvió a referirse al tema en un posteo de blog que realizó en los últimos días. “ Estoy segura de que hubo un momento en mi vida en el que seis meses podían parecer extremos, pero ahora estoy en el otro lado de eso ”, dijo explicando que tiene “sentimientos muy diferentes sobre la intimidad” como adulta ahora, a diferencia de “cuando estaba creciendo”.

Barrymore, de 47 años, continuó diciendo que “buscó toda su vida” para entender la diferencia entre el sexo y el amor, y tuvo una revelación al respecto con su terapeuta, que le dijo: “¡El sexo no es amor! Es la expresión del amor” .

La actriz, que se separó en 2016 de Will Kopelman, padre de sus hijas Olive, de 10 años, y Frankie, de 8, también dijo en su posteo que ella está “simplemente en un lugar completamente diferente” de su vida. “Tal vez en un futuro próximo voy a entrar en una relación, pero eso simplemente no ha sido mi prioridad”, reveló.

“Mantener una relación con un hombre no ha sido lo más importante para mí durante mucho tiempo”, escribió. En su lugar, explicó: “ Necesitaba permanecer célibe y honrada y en una especie de estado de luto por la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas. También para encontrar la gracia y la aceptación y lo que sería nuestra nueva normalidad como una familia mixta ”.

Drew Barrymore junto a una de sus hijas, su principal ocupación hoy en día drewbarrymore

“Así que, para que conste, ¡no odio el sexo! Acabo de llegar a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo ”, escribió la actriz de Jamás besada. “Además, cuando crecés y estás en un matrimonio con hijos y creés que sólo estarás con esta persona por el resto de tu vida y luego eso no sucede, te sacude hasta la médula, por decirlo suavemente”.

Barrymore continuó reflexionando sobre lo “afortunada” que se siente “por tener la copa llena en el departamento del amor” no sólo con sus hijas, sino que está incluyendo el amor propio en esa ecuación por primera vez en su vida. La actriz también admitió en su blog que, a sus 48 años, desearía haber “tenido la castidad y la consideración” que tiene ahora sobre la intimidad cuando era más joven .

“ Ojalá mi madre, mi padre o mis amigos me hubieran enseñado que hay asuntos apropiados para cada edad y que hay una manera de convertirse en una mujer joven con clase ”, continuó. “Hay cosas que son divertidas pero también límites que pueden llevar a un tremendo respeto por uno mismo”, remarcó.

La estrella dijo que está “muy contenta” de estar ahora en un punto de su vida en el que puede ser “selectiva” y “ver el sexo como una expresión de amor y no el amor en sí mismo”.

“Pero no olviden que soy una mona traviesa que es rebelde, rara, cómica y chiflada, que no juzga a los demás y que realmente no quiere que nadie se involucre mucho en mis decisiones cuando se trata de este tema tan vulnerable, pero como he sido un libro abierto toda mi vida, aquí estamos”, sumó.

Drew Barrymore y Will Kopelman, el padre de sus hijas Giulio Marcocchi - Sipa Press

La protagonista de Letra y música estuvo casada en tres oportunidades. Luego de dos breves matrimonios - el que contrajo con Jeremy Thomas en 1995, que duró dos meses, y el que la unió a Tom Green en 2001, que duró cinco - la actriz pasó por el altar con el consultor de arte Will Kopelman. La pareja se había conocido en el 2011 y un año después ya estaba celebrando su boda.

En la actualidad, a Barrymore se la nota en paz con su pasado y asegura no tener tiempo para citas. “No sé, no encuentro el espacio, no le doy lugar a los hombres”, le contó a la actriz Jane Fonda en una entrevista muy distendida. “Bueno, una relación breve aquí y allá podés tener”, le replicó la estrella entre risas. A pesar de ello, Barrymore siente que todavía no es momento para volver al ruedo y ha encontrado en su ciclo televisivo el lugar adecuado para mostrarse tan genuina como lo fue siempre, pero ya sin el ruido de los flashes y los paseos por las red carpets.

