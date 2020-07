Duffy le pide a Netflix que retire 365 Days porque "glamoriza la violación"

La cantante galesa, que lucha contra el tráfico de personas, le hizo un especial pedido a Netflix Fuente: Archivo

El film polaco 365 Days lleva muchas semanas en el ranking de los contenidos más vistos de Netflix en todo el mundo; en la Argentina actualmente ocupa el séptimo puesto, aunque lideró la lista por varias semanas. Sin embargo, el éxito de la película que la plataforma de streaming califica como un drama erótico fue cuestionado en repetidas ocasiones por el modo en que presenta una trama criminal, en la que un mafioso secuestra a una mujer para que se enamore de él y la somete a su voluntad, como si se tratara de un gran romance sensual.

La semana pasada se lanzó una petición en la plataforma Change.org para que Netflix retire el film de su catálogo, y más de 3500 personas firmaron virtualmente en señal de apoyo. Esa cifra podría crecer gracias a las recientes declaraciones de la cantante Duffy .

La artista galesa, quien hace unos meses reveló las terribles experiencias que sufrió cuando fue secuestrada y violada , decidió pronunciarse en contra del film a través de una carta abierta dirigida a Reed Hastigs, creador y máximo responsable de la plataforma. En la extensa y elocuente misiva la cantante dice que 365 Days , "glamoriza la brutal realidad del tráfico sexual, el secuestro y la violación".

"Recientemente escribí públicamente sobre el calvario al que fue sometida. Me drogaron, me secuestraron, fui traficada y violada. La declaración fue publicada en www.duffywords.com Hoy realmente no puedo pensar, decir o hacer otra cosa más que intentar llegar a usted y explicarle en esta carta cuan irresponsable fue de parte de Netflix difundir un film como 365 Days . No quiero estar en esta posición de tener que escribirle pero la magnitud de mi sufrimiento me obliga a hacerlo porque yo sufrí una violenta experiencia del tipo que ustedes eligieron presentar como 'contenido erótico para adultos'", dice la carta de Duffy. Y luego continúa expresando su incredulidad y dolor por el hecho de que la plataforma provea un espacio para ese tipo de "cine" que "erotiza el secuestro y hace pasar la violencia sexual y el tráfico de personas como algo sexy".

"Simplemente no me puedo imaginar como Netflix pudo pasar por alto cuan descuidado, insensible y peligroso que es todo esto (.). Todos sabemos que Netflix no subiría material que glamorizara la pedofilia, el racismo, la homofobia, el genocidio y cualquier otro crimen contra la humanidad.Si así fuera, el mundo gritaría en protesta. Trágicamente, las víctimas del tráfico de personas permanecen ocultas, sin embargo existen y su sufrimiento está reflejado en 365 Days como si fuera un drama erótico", continúa la cantante en el mensaje que se hizo público hoy.

Anticipándose a quienes podrían opinar que 365 Days es nada más que una ficción, Duffy escribió: "No se trata solo de una película cuando cuenta con tanta influencia para distorsionar un tema que es tan poco discutido como el tráfico sexual y el secuestro y se lo presenta como contenido erótico. Como estamos cerca del día mundial contra el tráfico de personas, el 30 de julio, yo le pido a Netflix y a todos los que hayan visto 365 Days a que se informen más sobre el tráfico humano visitando https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html y que se comprometan a ayudar a organizaciones como: catwinternational.org; hopeforjustice.org; polarisproject.org; antislavery.org; stopthetraffik.org; unseenuk.org, notforsalecampaign.org; ijm.org, a21.org y madeforthem.org".

Habrá que esperar a ver si la carta de Duffy tiene algún efecto significativo y si logra poner un fin definitivo a los rumores de una secuela de la historia, cuya producción habría quedado demorada a causa de los efectos del coronavirus en la industria audiovisual.