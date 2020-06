Netflix: los secretos detrás del Top 10 de la plataforma

Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone en la película polaca 365 días, número uno en la plataforma Netflix en todo el mundo Crédito: Netflix

Fiorella Sargenti 18 de junio de 2020

Con la taquilla de cine fuera de juego por el coronavirus, hay un nuevo ranking que guía los consumos audiovisuales de los argentinos: el top 10 de Netflix. A fines de febrero, la plataforma de streaming lanzó esta función, que destaca lo más visto en el país en el que está radicada esa cuenta. Hay una general, una exclusiva para series y una solo de películas. Se convirtió en una indicador que muchas veces se sigue con mayor obediencia que las recomendaciones basadas en el historial de nuestros consumos previos, ya sea por el bendito FOMO ("fear of missing out" en inglés, o el temor de estar perdiéndose algo importante), por curiosidad o simplemente por practicidad. Un título que aparece ahí destacado, incluso en uno de los últimos puestos, tiene muchas más posibilidades de ser seleccionado por los usuarios para "ver qué onda" que uno que aparece "perdido" en cualquier otra categoría. En épocas en las que las opciones parecen infinitas, queda pensar cómo elegimos a qué le damos play y cuáles son las estrategias que usan las plataformas para quedarse con nuestra atención, hoy captada por esa lista que contiene bastantes secretos.

¿Cómo se definen esas posiciones? ¿Cuántas personas tienen que seleccionar un producto para que aparezca ahí y durante cuánto tiempo tienen que verlo? ¿Es igual en todos los países? Al no contar con una medición de rating tradicional, los números de la compañía fundada por Reed Hastings ( que visitó la Argentina justo el mes de lanzamiento del top ) cuentan con cierto halo de misterio y reciben muchas críticas, ya que no siempre publican las cifras completas y no hay una forma externa de controlar la veracidad de esos números, algo que pone nerviosos a críticos y periodistas. Esos vacíos de información hacen que no sea tan fácil comparar o poner en contexto como para analizar y cuantificar un posible éxito o fracaso.

Según la revista Variety , voceros de Netflix confirmaron que la selección es definida por un sistema de seguimiento de audiencia. Y aquí está el "truco": la plataforma considera que una serie o película ha sido "vista" cada vez que una cuenta (a no confundir con perfil, dado que cada cuenta puede tener más de uno) le da play por al menos dos minutos . Según explicaron sus reponsables, esa ventana de atención quita de la ecuación el impacto posiblemente negativo de la duración total del contenido elegido -no importa si la película dura tres horas y media o veintidós minutos- y se considera un play intencional (a diferencia del "autoplay" de los avances de los contenidos, que comienzan a reproducirse automáticamete cuando estamos recorriendo el catálogo).

Al puesto número uno -actualmente, la película polaca 365 DNI - le alcanzaría con haber acumulado la mayor cantidad de reproducciones de suscriptores de apenas 120 segundos en ese día y en esa región. Hasta hace poco, cada "view" valía bastante más tiempo del espectador: era necesario que se viera al menos el 70% de la duración de un contenido. El cambio obviamente engrosó los números y la nueva métrica resultó en cifras aproximadamente 35% superiores a la anterior . El nuevo sistema de conteo está más cerca del que utiliza YouTube o la página web del The New York Times, por ejemplo, que el del rating de la TV abierta.

Para buena parte de la sociedad argentina en cuarentena, Netflix ya es carne y verbo , pero son épocas de máxima competitividad y alerta. Disney, HBO Max y Universal lanzaron sus propios servicios de streaming y recuperaron (o están por hacerlo, en el caso de América latina) una gran cantidad de producciones muy requeridas por el público, desde las películas de Star Wars y Marvel hasta Friends , Batman y The Office, por ejemplo. Hoy es más importante que nunca que Netflix logre posicionar producciones "de la casa" o contenidos exclusivos de su plataforma si quiere dejar de depender de la compra de catálogo para alimentar sus suscripciones.

Por eso es habitual ver que buena parte del top 10 ostenta el símbolo de la ene roja que indica que es producción de Netflix: cuanto más se muestra un título más es seleccionado por los suscriptores. Al cierre de esta nota, sólo una serie del ranking no tenía el distintivo y sólo dos de la lista general. Flixpatrol es una web que actualiza día a día los datos de todo el mundo , generales y por país, incluyendo la Argentina, y una gran herramienta para ver cómo estos patrones de consumo se replican de manera bastante constante gracias a esta estrategia, salvo ciertos fenómenos locales particulares ( 365 DNI es número uno en todo el mundo). El truco todavía funciona y buen mago nunca revela todos sus secretos, pero eso no significa que no podamos espiar un poco detrás de la cortina.