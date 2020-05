Duro cruce entre Ángel de Brito y la China Suárez: "Nena, bajate del pony"

La actriz se enfureció con el conductor de LAM por la acusación de una de las panelistas de su ciclo Crédito: Instagram

Tras el escándalo de las maquinitas que promocionan las famosas, la China Suárez se quejó de las críticas que le hizo Cinthia Fernández y fue contra Ángel de Brito en las redes sociales: "No dejás tranquila a una embarazada", escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Picante, el conductor de Los ángeles de la mañana le retrucó por teléfono , según contó, "Hablame China Suárez de Eugenia Tobal".

Recordemos que la China, quien mostró su negativa a promocionar las famosas maquinitas, comenzó su vínculo con Nicolás Cabré, el padre de su hija mayor Rufina , mientras se estaba separando de Tobal, quien terminó perdiendo un embarazo. El comienzo de ese romance fue todo un escándalo y fue la antesala del otro momento mediático de Suárez ocurrido años después, cuando apareció como tercera en discordia entre su actual pareja, Benjamín Vicuña , y quien fue su mujer por 10 años, Pampita Adohain.

"En público puso 'no dejás tranquila a una embarazada'. Bueno, si querés hablar de embarazadas, voy para atrás y hablo de embarazadas...Te puedo hablar de Tobal. Hablame China Suárez de Eugenia Tobal", le dijo a la China por mensajes de celular, según contó el periodista en El espectador, el ciclo de CNN Radio que conduce.

Y siguió: "Si vamos a recordar cosas: se separaba de Cabré, estaba casada y perdió un bebé; y al tiempo Cabré empezó a salir con su compañera de trabajo que era la China Suárez casualmente. No digo que no fuera culpa de Cabré, obvio que es culpa del tipo siempre, que es el infiel, pero a ella [no le importó] lo que le pasaba a su compañera y a otra mujer. Entonces, ¿qué me hablás de embarazadas?".

Además el conductor dio más detalles de la charla privada que tuvo con la actriz que espera su tercer hijo, el segundo con Vicuña. "A mí me escribió por WhatsApp y estuvimos un rato largo charlando ayer. Yo no estaba ni mirando Twitter ni WhatsApp, al rato me llegó un mensaje de ella y cuando después entré a Twitter había un montón de comentarios. Los mensajes públicos eran en distinto tono que los privados. El público era más fuerte y el privado más tranquilo. No voy a contar el contenido, pero le dije: 'Nena, bajá un cambio, bajá un poquito, bajate del pony, tranquila si yo no hice nada'".